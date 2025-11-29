مهرجان الرقص في مهاباد: انفتاح إيراني في المناطق الكردية

- اختتم مهرجان الرقص الكردي في مهاباد دورته الثالثة بمشاركة فنانين من خمس محافظات، حيث تم تكريم فرق "شالاك" و"كوردستان" و"هوزان" للمراكز الأولى، وتأهلت فرق أخرى للمهرجان الدولي في بانه. - شهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث أقيمت العروض في القاعات والشوارع، ويُعتبر الرقص الكردي جزءاً أساسياً من التراث الثقافي الكردي. - أشار الناشط صلاح الدين خديو إلى تساهل أكبر تجاه التقاليد الثقافية في المناطق الكردية بعد احتجاجات 2022، مما يعكس سياسة حكومية أكثر انفتاحاً.

أعلن مهرجان الرقص الكردي في مدينة مهاباد الكردية، غربي إيران، اليوم السبت، اختتام دورته الثالثة بمشاركة فنانين من خمس محافظات، وسمّى الفائزين في مختلف الفروع. وقال أمين المهرجان عطا روشن‌ زاده لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن لجنة التحكيم قيّمت عروض الفرق خلال يومين، واختارت فرق "شالاك" و"كوردستان" من مدينة بانة و"هوزان" من مهاباد للمراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف أنّ فرق "12 فارساً من مريوان" (12 سوار مريوان) و"هوزان مهاباد" و"غوفند أرومية" تأهّلت للمشاركة في المهرجان الدولي الثامن في بانه، كذلك منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل موسيقى لفرقتي هوزان مهاباد وديلان أرومية، واختير كاوه عبد اللهي وسيد كامل قريشي أفضل رائدين لفرق الرقص. أما الجائزة الخاصة لأصغر الفرق وأكبر عدداً، فذهبت إلى فرقة "هه‌وار" من مدينة سقز.

وأقيم المهرجان يومي الخميس والجمعة في مدينة مهاباد وسط إقبال جماهيري كبير، وشهد عروضاً داخل القاعة، إضافة إلى برامج وكرنفالات في شوارع المدينة. وشارك فنانون من خمس محافظات كردية أو يقطنها الأكراد، وهي أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام وخراسان الشمالية.

وتُعدّ "هەڵپەڕکە" رقصة كردية جماعية قريبة من الدبكة الفلسطينية، وتمثل جزءاً أساسياً من التراث الاجتماعي والثقافي الكردي، وقد أسهمت المهرجانات والفعاليات الفنية في الحفاظ عليها وإحيائها وتعزيز حضورها على المستويين، الوطني والقطري.

وفيما يُسمح بمثل هذه المهرجانات في المناطق الكردية في إيران، سواء في ما يتعلق بالرقصات الشعبية أو العروض الموسيقية، بل إن بعض تلك الفعاليات تُنظَّم أحياناً من قِبل مؤسسات رسمية في هذه المناطق، تُمنَع أحياناً مهرجانات مماثلة وحفلات موسيقية في محافظات أخرى من البلاد.

وقال الناشط الكردي صلاح الدين خديو لـ"العربي الجديد" إنّ المنطقة الكردية الإيرانية تشهد، مقارنة بسائر مناطق إيران، قدراً أكبر من التساهل تجاه أداء التقاليد الثقافية والعادات والطقوس، بل وحتى بعض الممارسات الثقافية التي قد تتعارض مع القراءات المتشددة لمحافظين في مناطق أخرى. وأوضح خديو، المقيم في مدينة مهاباد الكردية في أذربيجان الغربية، أن هذا الوضع كان قائماً نسبياً منذ البداية، غير أنّ ما يستحق التذكير، أنه بعد عام 2022، حين شهدت المناطق الكردية، بما في ذلك محافظات أذربيجان الغربية وكردستان والمناطق السنية في محافظة كرمانشاه احتجاجات واسعة، أصبحت سياسة الحكومة، كما يبدو، أكثر انفتاحاً، على الأرجح بهدف امتصاص غضب الناس عبر الأنشطة والمناسبات الثقافية.

وأضاف أنّ السنوات الثلاث الماضية شهدت تقدّماً ملحوظاً في هذا المجال، ويبرز ذلك خصوصاً في احتفالات نوروز بالمناطق الكردية خلال العامين الماضيين، حيث أُقيمت عروض الرقص الكردي المختلط في المدن والقرى كافة، بعدما كانت هذه الممارسات تُواجَه سابقاً بالمنع. وأشار إلى أنّ هذه الاحتفالات، رغم تزامنها مع شهر رمضان المبارك، لم تُمنع، بل حظيت بتشجيع غير مباشر من السلطات.

ويرى خديو أنّ الحكومة، في ظل المشكلات والأزمات القائمة، ومن أبرزها احتجاجات عام 2022 التي خلّفت حزناً واسعاً في كردستان، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لم تعد راغبة في الإبقاء على القيود السابقة. وأضاف أنّ التخفيف من القيود على الحجاب في مناطق أخرى من إيران يعكس أيضاً وجود سياسة عامة جديدة في هذا الاتجاه، تقوم على توفير مساحة للترفيه الثقافي والانشغال الاجتماعي.

وأشار الناشط الإيراني في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أنّ كلمة "رقص" تُعدّ في الأدبيات الرسمية الحاكمة كلمة "غير محبّذة"، إلا أنّ تأثير الرقص الكردي وعمقه وانتشاره في التقاليد الكردية دفع السلطات إلى قبوله تدريجياً، وقد سبق أن أُقيمت مهرجانات تتمحور حول هذا الفن قبل السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة.