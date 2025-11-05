مهرجان الدوحة السينمائي.. 97 فيلماً من جنوب العالم

تصادف هذا العام الذكرى الـ15 لتأسيس مؤسسة الدوحة للأفلام بغية دعم صناعة السينما المستقلة ومواهبها في قوس جغرافي ثقافي واسع اسمه "سينما الجنوب العالمي". ولطالما تردد مصطلح الجنوب وشُدِّد عليه في جميع الفعاليات السنوية التي تسجل في تاريخ المؤسسة، بدءاً من مهرجان الدوحة ترايبيكا، ثم "أجيال"، ومن بعدهما ملتقى قمرة السينمائي.

هذا العام سيعرف انطلاق مهرجان الدوحة السينمائي 2025 من 20 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. هذا الاسم سيرث ويواصل المعنى الذي تبنته مؤسسة الدوحة عند تأسيسها، وبالتالي لم يحدد القائمون عليه رقماً متسلسلاً يبدأ من واحد، أو يكمل المهرجان السابق "أجيال" الذي بقي بهذا الاسم منذ انطلاقه 2015، إلى أن وقع استبداله بالاسم الجديد.

إذاً، مهرجان الدوحة السينمائي 2025، بهذا الاسم، هو الذي عقد من أجله مؤتمر صحافي ظهر الثلاثاء، وتقاسم فيه مسؤولون في المؤسسة الحديث عن البرنامج الكامل للمهرجان الذي يضم 97 فيلماً من 62 بلداً. "التواصل هو جوهر وروح مهرجان الدوحة السينمائي، من الأحاديث العفوية إلى المشاعر التي نتشاركها، والأساليب التي تذكرنا السينما من خلالها بإنسانيتنا المشتركة"، هذا ما قالته مديرة المهرجان والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي، مشيرةً إلى أن المهرجان "يبرز الأصوات التي غالباً لا تجد منبراً لها، مقدماً للجمهور رؤىً جديدة وتجارب إنسانية مشتركة".

فلسطين الفكرة والمأساة التي ترجمت إلى كل اللغات بذات السهولة التي جرى فيها الدم، تقرر أن تحضر في عدة تجارب، أولها الافتتاح الرسمي مع فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. وقد حصل الفيلم على دعم من برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام وحاز قبولاً عالمياً واسعاً، خصوصاً بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي سبتمبر/ أيلول الماضي، مبرزاً قوة السرد السينمائي في كشف الحقيقة ومقاومة أن يطمسها فارق القوة.

ويضم المهرجان، الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية أكثر من 300 ألف دولار أميركي، أربع مسابقات رئيسية، وعروضاً خاصة، وموسيقية، وفعالية جيكدوم، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى. وقد ألفت الملحنة وكاتبة الأغاني القطرية دانة الفردان الموسيقى الخاصة بالمهرجان بالتعاون مع استديوهات كتارا وأوركسترا قطر الفلهارمونية، حيث تجسد إيقاع المهرجان ونبض مدينة الدوحة.

الأفلام المشاركة

تضم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة 13 فيلماً، من بينها 12 تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة من أبرز الأفلام التي لاقت رواجاً في المهرجانات العالمية منها "مملكة القصب"، "كان يا ما كان في غزة"، "الخرطوم"، "الكوميديا الإلهية" وغيرها.

وقال مبرمج الأفلام في مؤسسة الدوحة للأفلام والمخرج ماجد الرميحي: "تجمع هذه المسابقة أفلاماً ملهمة تعالج قضايا مهمة من العالم العربي وخارجه، من قصص تتحدى الواقع وتطلق العنان للخيال وتطرح الأسئلة، إلى أعمال تعكس الحقائق من واقعنا القريب والبعيد، ما يعزز التزامنا إبراز أهم الأصوات السينمائية الواعدة في العالم اليوم".

فيما تقدم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة في المهرجان 20 فيلماً اختيرت من بين رقم قياسي من المترشحين بلغ 1600 فيلم من مختلف أنحاء العالم. وقالت مبرمجة الأفلام في مؤسسة الدوحة للأفلام، آية البلوشي: "يجمع هذا البرنامج صناع أفلام من جميع أنحاء العالم ويوحدهم عبر لغة السينما، حيث يعبرون بمهارة عن أفكارهم الفورية والإبداعية". وتتضمن قائمة الأفلام المختارة عدداً من الأعمال البارزة، من بينها فيلم "أنا سعيد لأنك ميت الآن" الحائز جائزة السعفة الذهبية، إلى جانب أفلام أخرى منها "تجري من تحتها الأنهار"، "المينة"، "سامبا إنفينيتو"، وغيرها.

مسابقة "أجيال"

تواصل مسابقة أجيال إرث مهرجان أجيال السينمائي من خلال تمكين لجنة تحكيم شبابية لاختيار الفائزين في فئتي أفضل فيلم طويل وأفضل فيلم قصير، وذلك في برنامج يضم خمسة أفلام طويلة و11 فيلماً قصيراً. وقالت مبرمجة الأفلام والمخرجة في المؤسسة روضة آل ثاني: "تمثل مسابقة أجيال الرسالة الحقيقية لمؤسسة الدوحة للأفلام، فهي تشجع الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً على التفكير والشعور والتصرف من خلال السينما. وتضع الجمهور من فئة الشباب في قلب التجربة، لتذكرنا بقدراتهم اللامحدودة على تشكيل العالم وصياغة مستقبلهم".

أبرز العروض والضيوف

يستضيف مهرجان الدوحة السينمائي 2025 في هذا العام عدداً من الضيوف المميزين من صناع الأفلام والفنانين والناشطين الذين شكلت أعمالهم مصدر إلهام للجمهور حول العالم. ومن بين الضيوف البارزين ستيفن سودربيرغ، رامي يوسف، ميكايلا كويل، أنجين ألتان دوزياتان، هازال كايا، جاسم النبهان، صالح بكري، هيام عباس، درة زروق.

يقدم مهرجان الدوحة للأفلام مجموعة من العروض الخاصة التي تتمحور حول مفاهيم الشجاعة والإبداع والنزاهة الفنية، وتشمل أفلاماً، منها "إعادة الخلق" للمخرج جيم شيريدان، "ذا كريستوفرز" للمخرج ستيفن سودربيرغ، "صور الناس" للمخرج آندي ماندي كاسل، "قصتي" للمخرج ياسر عاشور، بالإضافة إلى عرض خاص بدعوة حصرية لفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، والعرض العالمي الأول للفيلم القطري "سعود وينه "للمخرج محمد الإبراهيم، من إنتاج استوديوهات كتارا.

ويخصص المهرجان برنامجاً خاصاً من الأفلام القصيرة احتفاءً بالعام الثقافي "قطر، الأرجنتين، تشيلي 2025"، ليسلط الضوء على التنوع الاستثنائي في التعبير الفني، ويؤكد أن الثقافة جسر يربط بين الشعوب والأفكار والقلوب عبر القارات.

برنامج "صنع في قطر"

يحتفي برنامج "صنع في قطر" بالأصوات التي تشكل ملامح المشهد السينمائي في قطر. ويضم البرنامج في هذا العام 10 أفلام قصيرة، ليشكل منصة للمواهب المحلية لعرض رؤاها وأساليبها المبتكرة في سرد القصص. وتتولى عفاف بن محمود رئاسة لجنة تحكيم "صنع في قطر" لهذا العام، بمشاركة فهد الكواري وآلاء الأسعد.

فعاليات متنوعة في مهرجان الدوحة السينمائي

ويقدم مهرجان الدوحة السينمائي 2025 فعاليات عائلية لمختلف الأعمار، عبر برنامجي "سينما تحت النجوم" في متحف الفن الإسلامي و"سينما على البحر" في منطقة الخليج الغربي. كذلك يقدم المهرجان عرضاً شمولياً، بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، لفيلم "السودان تذكرنا" للمخرجة هند مدب، ما يتيح للأشخاص من جميع القدرات الاستمتاع بتجربة السينما وقوتها اللامحدودة.

أما البرنامج الموسيقي لهذا العام، فيجمع بين العروض الحية والنقاشات الفنية بمشاركة فنانين من المنطقة والعالم، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الجذور، والنجوم، والموسيقى التصويرية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تقدير الجمهور لدور الصوت وتأثيره في السينما. ومن بين الفنانين المشاركين الذين يوظفون فنّهم للتعبير عن الصدق والعاطفة والصمود: سانت ليفان، ياسين باي، إليانا، غوستافو سانتاولالا، زين، نورية، ونعمة حسن (نيماسس)، وعائشة الزياني، ودانة المير، وغيرهم.

وتستضيف الجلسات الحوارية في مهرجان الدوحة السينمائي مجموعة أصوات من مختلف المجالات، من بينهم الصحافي مهدي حسن، والناشطة رحمة زين، والناشط أحمد شهاب الدين، والفنان ياسين باي، والموسيقية دانة الفردان، ورسام الكاريكتير والكاتب خالد البيه، وخبراء السينما سيلفيا زخاري وأحمد الباكر وغيرهم.

إضافةً إلى ذلك، أعلن رئيس الشؤون الإدارية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسس "جيكدوم"، عبد الله المسلم، إقامة النسخة الـ12 من "جيكدوم" بين 18 و22 نوفمبر، وتتضمن بطولات الرياضات الإلكترونية، وتحديات الألعاب الحية، وعروض الأفلام، والعروض الموسيقية، إلى جانب حوارات وجلسات نقاشية.