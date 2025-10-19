مهرجان الجونة السينمائي الثامن: سوق للتقنيات ومنصة للمبدعين الشباب

في دورته الثامنة (16 ـ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، يُنظّم مهرجان الجونة السينمائي نسخة جديدة من "سوق سيني جونة"، التي تُعتبر "الأكثر حيوية"، بأقسامها الجديدة، وعروضها المختلفة، إلى شراكات في صناعة السينما. وبالتعاون مع الهيئة المصرية للأفلام، الداعمة للسوق بشراكات إقليمية ودولية، "يتواصل العمل على توسّعات استراتيجية في الدورات المقبلة"، لأن المهرجان يسعى دائماً "إلى بناء منصة أشمل وأكثر تنوّعاً، تغطي جوانب صناعة السينما كافّة"، بحسب بيان لإدارته.

في هذه الدورة، يشهد سوق سيني جونة "تطوّراً في الشراكات والتقنيات المتاحة للعرض، لتوفير تجربة تعزّز مكانتها، إقليمياً ودولياً"، منها شراكتان مع جيميناي أفريقيا والمجلس الثقافي البريطاني، وإطلاق نسخة جديدة من صالون السوق.

أمّا جديد هذا العام، فيتمثّل بركن التصوير السينمائي، أحدث الإضافات في السوق المذكورة: توفير عروض حصرية لأحدث الكاميرات ومعدّات الإضاءة، وبعضها يُعرض في مصر للمرة الأولى؛ تنظيم عروض حيّة، بمشاركة أبرز مديري التصوير، والمحترفين في هذا المجال: كاميرا "أليكسا 35 إكستريم"، تقديم وائل درويش، المدير التنفيذي لـ"أليكسا...". ودرويش مدير تصوير، لديه رؤية فنية مبتكرة، وخبرة في فنون الصورة. ثم كاميرا "نايكون ريد زد آر"، تقديم طارق إبراهيم، المخرج السينمائي ومدير التصوير، والمتعاون مع شركة "آبيوتشر" لمعدات الإضاءة في الشرق الأوسط: "يمزج في أعماله بين السرد الإنساني الدافئ والدقة البصرية"، أما العرض الثالث، فيتمثّل بتقديم معدات إضاءة من "جودوكس".

إلى ذلك، أعلن المهرجان عن اختياراته لفئة النجوم الصاعدين، في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، الذي يضمّ صُنّاع أفلام شباب، "يعيدون صوغ ملامح السينما العربية والأفريقية المعاصرة". بحسب بيان له، اختيار القائمة حاصل "بعناية"، بهدف "الاحتفاء بأصوات سينمائية متفرّدة من المنطقة، تجمع بين الثراء الفكري والقيمة الجمالية".

البرنامج هذا منطلقٌ، أولاً، في الدورة السابعة للمهرجان، للتعبير عن التزام الجونة "رعاية مستقبل السينما العربية والإفريقية"، وتكريم صُنّاع أفلام "يشكّلون، بلغتهم السينمائية المتفردة، المشهد السينمائي في المنطقة". يشارك نجوم سيني جونة هذا العام "بأفلام في المسابقة وخارجها، أو بمشاريع مرشّحة لمنح برنامج سيني جونة"، المتخصّص بدعم إنتاج الأفلام، "ما يثبت جودة الأسماء الصاعدة، ويؤكّد التزام المهرجان دعم المواهب العربية في مسيرتها الفنية".

بالنسبة إلى عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان، يجسّد هؤلاء "مواهب يفخر المهرجان بدعمها، وأصوات جريئة تدفع حدود التعبير، وتعيد تعريف السينما العربية عالمياً". فمعهم، هناك مستقبل "يمتد فيه السرد العربي والأفريقي إلى آفاق جديدة، من دون أن يفقد جذوره". أمّا ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، فترى البرنامج "احتفاء بالأصوات الجديدة"، و"محاولة لجمعها في نسيج واحد". ذلك أن هؤلاء المبدعين "يذكّرون بأن السينما ليست مجرد تمثيل للواقع، بل محاولة لإعادة اكتشافه، وخيالهم الجريء يبقي حكايتنا الجماعية حيّة". بينما تعتبر حياة الجويلي، مديرة برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، أن كلّ واحد منهم "يحمل صدقاً شعورياً حميمياً ولا محدوداً، وأعمالهم تُذكّر أن السينما لا تزال قادرة على الإدهاش والتأثير، وتفتح منافذ جديدة للرؤية"، إنهم "يعكسون العالم"، و"يعيدون طرحه وتأمّله وتخيّله".

وهذه لائحة نجوم سيني جونة الصاعدين، في مهرجان الجونة الثامن:

آمال القلاتي (كاتبة ومخرجة ومصوّرة تونسية): أول فيلم قصير لها عنوانه "بلاك مامبا" (2017)، والثاني "شيطانة" (2021). فيلمها الروائي الأول، "وين ياخذنا الريح" (2025) مُشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالجونة.

مريم الذبحاني، صحافية ومخرجة ومبرمجة يمنية روسية، تكرّس عملها لرواية قصص إنسانية في مناطق النزاع. رائدة في تقنيات الواقع الافتراضي، ومتحدثة في TEDx، ومُشرفة على تدريب صُنّاع أفلام في المنطقة العربية. تعمل حالياً على فيلمها الروائي الأول، "يلا نلعب عسكرة".

سامح علاء، مخرج وكاتب ومنتج، يُعتبر أحد أبرز السينمائيين الجدد في مصر، نال السعفة الذهبية للأفلام القصيرة في "كانّ" 2020 عن "ستعشر".

سارة جوهر، مخرجة ومنتجة مصرية أميركية، خرّيجة مدرسة تيش العليا للفنون بجامعة نيويورك. عملت على أفلام محمد دياب، "678" عام 2010، و"اشتباك" (2016)، و"أميرة" (2021). فيلمها الأول "هابي بيرثداي" يُشارك في الاختيار الرسمي ـ خارج المسابقة بمهرجان الجونة 2025.

فالنتين نجيم، مخرج فرنسي لبناني يعيش بين باريس وأثينا، له ثلاثية "الدفاع". تتناول أفلامه وعروضه البصرية فكرة الانهيار وأطياف المدينة، عبر خام 16 مم وديجيتال.

ياسمينا كراجة، كاتبة ومخرجة أردنية فلسطينية، لها فيلم قصير بعنوان "تمزّق" (2018)، وفيلمها الأحدث "كمين" (2025) معروض في مهرجان تورونتو السينمائي 2025.

يمنى خطاب، مخرجة وكاتبة مصرية، لها "50 متراً"، المُشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الجونة 2025 أيضاً، وتعمل حالياً على وثائقيها الثاني "اكتب رسالة إلى صديقك الفرنسي".

يُذكر أخيراً أن هؤلاء سيشاركون، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في جلسة حوارية بمنتدى سيني جونة، بعنوان "لقاء مع النجوم الصاعدين: المشهد الجديد"، بإدارة حياة الجويلي، لمناقشة تحولات الصناعة السينمائية في المنطقة، وتقاطعات السرد الشخصي مع التاريخ الجمعي، ودور السينما في تخيّل المستقبل.