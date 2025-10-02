مهرجان الإسكندرية السينمائي يعاني ضائقة مالية في يوم افتتاحه

- تنطلق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وسط أزمة مالية خانقة، مما أجبر الإدارة على تقليص النفقات، بما في ذلك استضافة الصحافيين بسبب تراجع الدعم من وزارة الثقافة والشركات الراعية. - سيتم بث حفل الافتتاح مباشرة عبر قناة نايل سينما، متضمناً فقرة غنائية ترحيبية وعرض فيلم تعريفي عن المسابقات والأفلام المشاركة. - يكرم المهرجان دولة المغرب كضيف شرف، ويحتفي بعدد من رموز السينما، منهم ليلى علوي، حكيم بلعباس، وجون بيير أميريس.

تنطلق الخميس فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد أمير أباظة، وسط أزمة مالية خانقة أجبرت إدارته على عصر النفقات.

وأبلغت إدارة المهرجان الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية بعدم قدرتها على استضافة ضيوف المهرجان المكلفين بتغطية أنشطته. كما أكد مصدر في المكتب الإعلامي للمهرجان الأمر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة تعود إلى تراجع حجم الدعم المقدم من وزارة الثقافة وعدد من الشركات الراعية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، وهو ما أجبر إدارة المهرجان على تقليص النفقات، بما في ذلك خدمات الإقامة والتنقل المخصصة للصحافيين المحليين والعرب.

ومن المقرر أن يبثّ حفل الافتتاح مباشرةً عبر قناة نايل سينما، وسيتخلله فقرة غنائية ترحيبية تقدمها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو، والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يتبعها عرض فيلم تعريفي عن المسابقات والأفلام المشاركة في دورة هذا العام.

واختار مهرجان الإسكندرية السينمائي دولة المغرب ضيفَ شرفٍ هذا العام، إلى جانب تكريم عدد من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، أبرزهم الممثلة ليلى علوي، التي تحمل الدورة اسمها، والمخرج المغربي حكيم بلعباس، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والممثلون المصريون فردوس عبد الحميد، وأحمد رزق، وشيرين، ورياض الخولي، إضافةً إلى المخرج هاني لاشين.