مهرجانات فنية لبنانية رهن الانتظار

- ينتظر منظمو المهرجانات الفنية في لبنان، مثل "الزمن الجميل" و"موركس دور"، وقف الحرب الإسرائيلية لتحديد مصير الفعاليات، حيث تأجلت بعض المهرجانات بسبب الوضع الأمني. - يؤكد منظمو "موركس دور" استمرار التحضيرات وجمع الأصوات للتصويت، مع توقع إقامة المهرجان في يوليو، بينما يترقب "بياف" إعلان وقف إطلاق النار للبدء بالتحضيرات. - تدرس لجنة "بياف" إمكانية إقامة نسخة خليجية في دبي، وسط مفاوضات مستمرة، في ظل الوضع السياسي الراهن.

ينتظر أصحاب المهرجانات قراراً نهائياً بوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وذلك لمعرفة مصير الفعاليات الفنية التي تقام سنوياً، من ضمن هذه النشاطات مهرجانات الجوائز والتكريمات، مثل "بياف" و"الزمن الجميل" و"موركس دور" إضافة إلى مهرجان "أفضل".

حتى الساعة، لم تُلغَ المهرجانات الفنية الخاصة بالجوائز في لبنان، كل ما في الأمر أن أصحاب هذه الفعاليات ينتظرون إعلان وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان لإقامة الحفل. يؤكد الطبيب هراتش سغبازريان، مؤسس وراعي مهرجان "الزمن الجميل" لـ"العربي الجديد"، أن الاستعدادات كانت قائمة قبل الحرب وكان مقرّراً إطلاق النسخة التاسعة من المهرجان هذا الشهر. المهرجان الذي أسهم في تكريم أسماء مهمة، سيتأخر بحسب سغبازريان عن موعده في السادس والعشرين من الشهر الحالي لأسباب مرتبطة بالوضع الأمني.

من جهة أخرى، ينفي مصدر في جائزة موركس دور أي قرار بإلغاء الفعالية هذا العام. يقول لـ"العربي الجديد": "نحن في صدد جمع الأصوات الخاصة بالتصويت الذي ما زال قائماً، لكن لا تاريخ محدداً لإقامة المهرجان. وربما سيكون في شهر يوليو/تموز المقبل". ويؤكد أن مجموعة كبيرة من الأسماء مرشحة لهذه الجائزة، و"عملنا اليوم يقتصر على التحضير وإخبار الفنانين المرشحين". يتابع المصدر أن مفاجآت لفئات مستحدثة ستكون ضمن الفعالية التي تحولت إلى عرف سنوي ينتظره اللبنانيون لمعرفة من سيحمل الجائزة.

في العام الماضي، اختار القيّم على مهرجان بياف ميشال ضاهر ساحة النجمة (وسط بيروت) لإقامة الفعاليات في دورتها الثانية عشرة، إذ شهدت حضور أسماء مهمة من مغنين وممثلين ومؤثرين وناشطين احتلوا لساعات الوسط التجاري للعاصمة، في مشهد مزج الأزياء بالديكور الباهر، ونقلته مباشرةً أربع فضائيات، لكن لا تأكيد هذه السنة، حتى الآن، حول إقامة "بياف"، فتقتصر الاستعدات على الأسماء المفترض أن ترفعها لجنة مهرجانات بيروت الدولية للجوائز. وتؤكد المعلومات أن مؤسس المهرجان ميشال ضاهر ينتظر هو أيضاً إعلاناً نهائياً لوقف إطلاق النار كي يباشر العمل على التحضير للتظاهرة. وحول إمكانية إقامة المهرجان في دبي كما جرت العادة، تقول المعلومات إن لجنة "ضيافة" التابعة لـ"بياف" ما زالت في طور التفاوض حول إمكانية إطلاق النسخة الخليجية في دبي قريباً، أو تأجيله في ظل الوضع السياسي القائم.