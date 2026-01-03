من هم الفنانون الذين ينهل الذكاء الاصطناعي من أساليبهم؟

- أحدث روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح للمستخدمين إنشاء صور مدهشة، لكنها تواجه اتهامات بالسطو على أعمال فنية محمية بحقوق الملكية الفكرية. تحليل منصة كابوينغ كشف عن الفنانين الأكثر محاكاة، حيث تصدر غوستاف كليمت في الفنون التشكيلية وزها حديد في العمارة وويس أندرسون في السينما. - الجدل حول استلهام أساليب الفنانين المعاصرين بالذكاء الاصطناعي لا يزال معقداً، حيث يشير كوامي أنتوني أبياه إلى أن تاريخ الفن هو تاريخ استعارة وتكييف، بينما يؤكد أكاديميون على الفرق بين الأساليب العامة والمميزة. - الذكاء الاصطناعي يثير قضايا أخلاقية تهدد مصادر رزق الفنانين وإرثهم الفني، كما في حالة الفنان البولندي غريغ روتكوفسكي، الذي ورد اسمه في أكثر من 93 ألف طلب.

تتيح أحدث روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستخدمين إنشاء صور تكاد لا يحدّها خيال، غير أنّ هذه التقنيات تواجه اتهامات متزايدة بالسطو على أعمال فنية وصور محمية بحقوق ملكية فكرية، واستخدامها أساساً لتوليد محتوى جديد من دون إذن أصحابها. وفي محاولة لفهم أكثر الفنانين الذين تُحاكيهم هذه الروبوتات استجابةً لأوامر المستخدمين، أجرى فريق منصة تحرير الفيديو والصور كابوينغ تحليلاً لمنتدى ميدجورني على تطبيق ديسكورد، متتبعاً عدد المرّات التي وردت فيها أسماء فنانين، ومعماريين، ومخرجين عالميين ضمن الأوامر النصية.

وعلى صعيد الفنون التشكيلية، تصدّر الرسام النمساوي غوستاف كليمت قائمة الفنانين الأكثر طلباً لتوليد أعمال "على غرار أسلوبهم" بـ230,794 طلباً، تلاه رامبرانت بـ128,143 طلباً، ثم ليوناردو دافنشي (61,259)، ونورمان روكويل (57,583)، وغوستاف كوربيه (56,678)، وسلفادور دالي (49,791)، ثم كارول باك (40,081)، وكارافاجيو (38,994)، وهوكوساي (38,076)، وأليكس غري بـ36,372 طلباً.

أما في العمارة، فقد تصدّرت العراقية الراحلة زها حديد قائمة الأسماء الأكثر تقليداً في روبوتات التوليد، إذ ورد اسمها في 63,103 طلبات، بفارق كبير عن فرانك لويد رايت (13,361)، ثم تاداو أندو (11,619)، وفرانك جيري (11,148)، وبيتر زومتور (10,286)، وكينغو كوما (8,976)، وبيارك إنغلز (7,193)، ولو كوربوزييه (5,234)، وريتشارد ماير (5,154)، وجان نوفيل بـ5,011 طلباً.

وفي قطاع السينما، تصدّر ويس أندرسون قائمة المخرجين الأكثر استدعاءً في أوامر توليد الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بـ92,378 طلباً، متقدّماً بفارق واضح على تيم برتون في المرتبة الثانية بنحو 57 ألف طلب. وجاء بعدهما مدير التصوير روجر ديكنز (22,297)، ثم كريستوفر نولان (22,246)، وريدلي سكوت (20,109)، وغيّيرمو ديل تورو (19,755)، وستانلي كوبريك (16,758)، ودينيس فيلنوف (15,462)، وديفيد لينش (13,960)، وأخيراً جيم هينسون بـ11,102 طلب.

وعلّق فريق البحث في "كابوينغ" على هذه النتائج عبر الموقع الرسمي للشركة، مسلطين الضوء على أنّ الجدل المتعلق بحق استلهام أساليب الفنانين المعاصرين في إنتاج الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي "لا يزال معقّداً ومفتوحاً". ونقل الفريق عن كاتب عمود الأخلاقيات في "نيويورك تايمز"، كوامي أنتوني أبياه، قوله إنّ "تاريخ الفن هو تاريخ استعارة وتكييف لأساليب وتقنيات سابقة"، مشيراً إلى أن قوانين حقوق النشر تحمي العمل لفترة زمنية محدّدة، لكنها لا تمنع تداول الأفكار أو الأساليب بحد ذاتها. في المقابل، يرى الأكاديميان في تكنولوجيا المعلومات في جامعة سيدني، كاي ريمر وساندرا بيتر، أنّ هناك "فرقاً جوهرياً بين الأساليب العامة والأساليب المميّزة للغاية التي تكاد تصبح مرادفة لهوية فنان بعينه"، ويؤكدان أن تمكّن الذكاء الاصطناعي من توليد أعمال "على غرار غريغ روتكوفسكي"، وهو فنان بولندي ورد اسمه في أكثر من 93 ألف طلب، لا يطرح إشكالية أخلاقية فحسب، بل يهدّد أيضاً مصدر رزقه وإرثه الفني.