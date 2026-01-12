من هم أبرز الفائزين بجوائز غولدن غلوب في دورتها الـ83؟

- فيلم "وان باتل أفتر أنذر" للمخرج بول توماس أندرسون يهيمن على جوائز غولدن غلوب بفوزه بخمس جوائز، منها أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل إخراج وسيناريو. - فيلم "هامنت" للمخرجة كلوي تشاو يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي، بينما يحقق فيلم "سينرز" إيرادات ضخمة تصل إلى 368 مليون دولار عالمياً. - تتويج عدد من الأسماء البارزة في السينما والتلفزيون، وفوز بودكاست "Good Hang with Amy Poehler" بجائزة أفضل بودكاست، مما يعكس تنوعاً في الجوائز.

هيمن فيلم "وان باتل أفتر أنذر" للمخرج بول توماس أندرسون، على الجوائز الكبرى في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الثالث والثمانين، الذي أُقيم مساء الأحد في بيفرلي هيلز، في ليلة اتسمت بالمفاجآت وتبدّل التوقعات في الفئات الأساسية.

وحصد فيلم أندرسون جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، إلى جانب أربع جوائز إضافية شملت أفضل ممثلة مساعدة لتيانا تايلور، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو لأندرسون نفسه. وبهذا الإنجاز، أصبح أندرسون ثاني مخرج فقط في تاريخ غولدن غلوب يكتسح جوائز أفضل فيلم وإخراج وسيناريو في عام واحد، بعد أوليفر ستون عن فيلمه الشهير "بورن أون ذا فورث أوف جولاي" عام 1989.

Paul Thomas Anderson is taking home the award for Best Director Motion Picture for One Battle After Another. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/AzNNT7U94E — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

في المقابل، خطفت المخرجة كلوي تشاو الأضواء في فئة الأفلام الدرامية، بعدما فاز فيلمها "هامنت" بجائزة أفضل فيلم درامي، متفوقاً على فيلم "سينرز" الذي كان يُعدّ الأوفر حظاً للجائزة. ورغم خسارته الجائزة الكبرى، لم يخرج "سينرز" خالي الوفاض، إذ نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية للمؤلف لودفيغ غورانسون، إضافة إلى جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر.

وكان فوز "سينرز" بجائزة شباك التذاكر لافتاً، خصوصاً أنه تفوق على أفلام سلاسل ضخمة مثل "أفاتار: فاير آند آش"، رغم أن بعض التقارير عند صدوره وصفته بأنه حقق نجاحاً محدوداً. غير أن أرقام الإيرادات عكست مساراً مختلفاً، إذ حصد الفيلم 278 مليون دولار في السوق الأميركية و368 مليون دولار عالمياً، ليصبح أعلى فيلم أصلي تحقيقاً للإيرادات منذ 15 عاماً.

وانطلقت الليلة بفوز تيانا تايلور، التي حصدت أول جائزة في الحفل عن دورها في "وان باتل أفتر أنذر"، مؤكدة الحضور القوي للفيلم منذ اللحظات الأولى. وكان الفيلم قد تصدّر الترشيحات هذا العام بتسعة ترشيحات، متقدماً على فيلم "سينتيمينتال فاليو" الذي نال ثمانية ترشيحات.

وقدّمت الحفل للعام الثاني على التوالي الممثلة الكوميدية نيكي غليزر من فندق بيفرلي هيلتون، فيما نُقل الحدث عبر شبكة سي بي إس، مع إتاحته للبث عبر منصة باراماونت بلس.

وشهدت الأمسية تتويج عدد من الأسماء البارزة في السينما والتلفزيون، من بينها روز بيرن التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن If I Had Legs, I’d Kick You، وتيموثي شالامي الذي حاز مرتبة أفضل ممثل في الفئة نفسها عن Marty Supreme. كما فاز ستيلان سكارسغارد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن Sentimental Value، وذهبت جائزة أفضل أغنية أصلية إلى أغنية Golden من فيلم K-Pop Demon Hunters.

في التلفزيون، توزعت الجوائز بين نوح وايلي بوصفه أفضل ممثل في مسلسل درامي عن The Pit، وجين سمارت أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي عن Hacks، وسيث روغن أفضل ممثل في الفئة نفسها عن The Studio. كما فاز أوين كوبر بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن Adolescence، فيما حصد بودكاست Good Hang with Amy Poehler جائزة أفضل بودكاست.

بهذا، عكست الدورة الثالثة والثمانون من غولدن غلوب مزيجاً من الهيمنة المتوقعة والمفاجآت غير المحسوبة، مؤكدة أن موسم الجوائز لا يزال مفتوحاً على تحولات درامية حتى لحظاته الأخيرة.