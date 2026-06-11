من نيمار إلى مبابي.. أسماء النجوم الأكثر انتشاراً في أميركا الجنوبية

- في أمريكا الجنوبية، تُطلق أسماء نجوم كرة القدم على الأطفال، حيث تتصدر أسماء مثل نيمار، كيليان، ليونيل، ورونالدو قوائم الأسماء في الإكوادور، الأرجنتين، والبرازيل، مما يعكس الشغف الكبير باللعبة. - في الإكوادور، يحمل 3847 طفلاً اسم نيمار، بينما اختارت 2800 عائلة اسم كيليان، ويظهر تأثير نجوم كرة القدم في اختيار الأسماء بشكل واضح. - في الأرجنتين، شهد اسم ليونيل طفرة بعد التتويج بمونديال 2022، بينما في البرازيل، يظل اسم نيمار الأبرز، ويُعد اسم فينيسيوس واسع الانتشار.

تصل شدة الشغف في أميركا الجنوبية، القارة المهووسة بـ"كرة القدم"، إلى حد إطلاق أسماء نجوم المستديرة على الأطفال، مع وجود أنماط ثابتة رغم اختلاف التفضيلات بين بلد وآخر.

ففي الإكوادور، كما في العديد من دول المنطقة، تتصدر أسماء نيمار وكيليان وليونيل ورونالدو قوائم الأسماء المستوحاة من كرة القدم، وفق ما أفاد به السجل المدني، الأربعاء. ويضم هذا البلد، الذي يخوض خامس مشاركة له في نهائيات كأس العالم، 3847 طفلاً يحملون اسم نيمار، نسبة إلى الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي.

وبين عامي 2018 و2026، اختارت أكثر من 2800 عائلة اسم كيليان، نسبة إلى قائد المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018، كيليان مبابي. وجاء اسم خاميس، نسبة إلى نجم المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيس، في المرتبة الثالثة بين الأسماء المرتبطة بكرة القدم، مع 2136 حالة تسجيل. وأشار السجل المدني، في بيان، إلى أن "تأثير أبرز نجوم كرة القدم العالمية والرموز الإكوادورية تجاوز المستطيلات الخضراء وأصبح مصدر إلهام عند اختيار أسماء الأطفال".

ولا تزال أسماء نجوم عالميين، رغم اقترابهم من الأربعين وتراجع مستوياتهم نسبياً، حاضرة بقوة، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مع 1549 حالة لاسم ليونيل و38 لاسم ميسي، إضافة إلى 178 كريستيانو و1006 رونالدو.

كما تظهر أسماء نجوم محليين مثل كيندري باييس (1985 مرة) وويليان باتشو (1693 مرة)، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، شهد اسم ليونيل طفرة كبيرة في عام 2023، ليصبح ثاني أكثر الأسماء انتشاراً في العام الذي أعقب التتويج بمونديال قطر 2022. ومنذ ذلك الحين تراجعت الحمى، رغم بقاء ليونيل في المركز التاسع عام 2024. ورغم استمرار التعلق بالأسطورة الراحل دييغو مارادونا، لم يعد اسم دييغو ضمن أكثر 20 اسماً انتشاراً منذ أكثر من عقد.

وفي البرازيل، ومن دون مفاجأة، يظل اسم نيمار الأبرز، إذ أُطلق على 2443 طفلاً وفق تعداد عام 2022، بمتوسط عمر يبلغ 11 عاماً. كما تظهر أسماء مثل كيليان (220 مرة) ومبابي (219 مرة). ويُعد اسم فينيسيوس، نجم ريال مدريد الإسباني، واسع الانتشار في البرازيل، إذ يحمله نحو 392 ألف شخص، متجاوزاً إطار كرة القدم.

أما كولومبيا فسجلت في عام 2022 نحو 152 طفلاً باسم ليونيل أو ميسي، و836 باسم كيليان أو مبابي، و220 باسم كريستيانو أو رونالدو، إضافة إلى 269 طفلاً باسم نيمار.

وفي تشيلي عام 2022، قبيل مونديال قطر، لفتت عائلة تشامبي الأنظار في البرامج التلفزيونية المحلية بعد تسمية مولودها الجديد "غريزمان مبابي". وتُعرف العائلة بشغفها بكرة القدم، إذ يحمل بعض أفرادها أسماء مثل ليونيل أو نيمار رونالدو أو أندريس إنييستا، لاعب المنتخب الإسباني السابق.

وأشار السجل المدني الإكوادوري إلى أنه "من الممكن أن تظهر في السنوات المقبلة أسماء جديدة مستوحاة من نجوم هذا المونديال في الإحصاءات". وربما تشهد السجلات مستقبلاً انتشار أسماء مثل لامين (جمال، إسبانيا)، وعثمان (ديمبيليه، فرنسا)، وميكايل (أوليسيه، فرنسا)، وهاري (كين، إنكلترا)، أو فيتينيا (البرتغال).

(فرانس برس)