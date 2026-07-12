من قراءة الشفاه إلى الذكاء الاصطناعي.. معركة الأسرار في كرة القدم

- لم تعد مقاعد البدلاء في كرة القدم مكانًا للمدربين فقط، بل أصبحت ساحة لاتخاذ القرارات وحماية المعلومات بفضل التكنولوجيا المتقدمة والكاميرات التي تلتقط كل حركة. - بدأت هذه الظاهرة مع حادثة ديدييه ديشان في عام 2000، مما دفع الفرق لاستخدام محللي الأداء والكاميرات لدراسة الخصوم وحماية خططهم. - مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحت حماية المعلومات أكثر تعقيدًا، مما دفع الفيفا لوضع قواعد لحماية الأسرار التكتيكية.

لم تعد مقاعد البدلاء في ملاعب كرة القدم الحديثة مجرد مكان يقف فيه المدربون لمتابعة مجريات المباراة أو التعبير عن غضبهم وفرحتهم. خلف تلك المساحة الضيقة الممتدة على خط التماس، نشأت خلال السنوات الأخيرة معركة أخرى لا تظهر في لوحات النتائج، لكنها قد تؤثر في مصير مباراة كاملة.

فحين تقترب كاميرات البث فائقة الدقة من مدرب يقترب من مساعده، أو لاعب يضع يده أمام فمه وهو يشرح لزميله تغييراً في التمركز، فإنها لا تلتقط فقط انفعالاً عابراً، بل تدخل إلى منطقة كانت لعقود تُعد من أسرار اللعبة: لحظة اتخاذ القرار.

في كرة القدم القديمة، كان صوت المدرب يضيع وسط هدير الجماهير، وكانت التعليمات القصيرة بين اللاعبين تبقى محصورة داخل المستطيل الأخضر. أما اليوم، فقد أصبحت كل حركة قابلة للإعادة والتحليل، وكل إشارة قابلة للبحث عن معناها، وكل كلمة قد تتحول إلى معلومة يستفيد منها المنافس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف أثر تطور تقنيات التصوير والتحليل على أساليب التواصل بين المدربين واللاعبين؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة الشفاه في ملاعب كرة القدم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لم يعد السؤال فقط: كيف سيلعب الفريق؟ بل أصبح أيضاً: كيف سيحمي الفريق الطريقة التي سيقرر بها اللعب؟ هكذا ولدت ثقافة جديدة في كرة القدم تمثلت في تغطية الأفواه، واستخدام الإشارات غير اللفظية، ومراقبة سلوك المنافس، وتوسيع دور محللي الأداء ليشمل كل ما يمكن أن يكشف نية المنافس قبل أن تتحول إلى فعل.

لكن هذه الحرب لم تبدأ مع الذكاء الاصطناعي ولا مع الكاميرات الحديثة، بل كانت بدايتها قصة إنسانية بسيطة حدثت قبل أكثر من عقدين عندما اكتشف أحد أشهر قادة كرة القدم الفرنسية أن الحوار الذي يظنه خاصاً يمكن أن يغادر الملعب خلال دقائق.

اللحظة التي خرج فيها الحوار من الملعب

في ليلة التتويج الفرنسي بكأس أمم أوروبا عام 2000، داخل ملعب روتردام الهولندي، لم يكن ديدييه ديشان يفكر في صناعة ظاهرة سترافقه لسنوات طويلة. كان قائد المنتخب الفرنسي آنذاك قد توج باللقب الأوروبي بعد نهائي درامي أمام إيطاليا.

وبعد صفارة النهاية، اقترب من مدربه روجي لومير في لحظة بدت شخصية تماماً، إذ كان الرجلان يتحدثان عن مستقبل ديشان الدولي وقرار اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده. لكن عصر الصورة كان قد بدأ يفرض قواعده الجديدة، إذ التقطت الكاميرات الحوار، وسعت وسائل إعلام إلى إعادة بناء مضمونه عبر متخصصين محترفين في قراءة الشفاه. ولم يكن الأمر متعلقاً بخطة تكتيكية أو بسر مباراة، لكنه كشف حقيقة ستغير سلوك المدربين لاحقاً، إذ إن ما يقوله اللاعب أو المدرب أمام الكاميرا لم يعد بالضرورة ملكاً له.

لم تكن اليد التي تخفي الفم مجرد حركة دفاعية، بل كانت إعلانَ مرحلة جديدة في كرة القدم، مرحلة أصبحت فيها المعلومة جزءاً من المنافسة. فعندما أصبح ديشان مدرباً للمنتخب الفرنسي، حمل معه هذا الدرس. كان يعرف أن الجملة القصيرة التي يقولها لمساعده أو للاعب قد لا تبقى بينهما، وأن منافسيه قد لا يحتاجون إلى معرفة الخطة كاملة، بل يكفيهم التقاط كلمة مفتاحية واحدة لفهم الاتجاه الذي يفكر فيه.

ولم تقتصر هذه العادة عليه وحده، إذ علّق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا ذات مرة على تصرفات المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في أثناء همسه للاعبيه بكف مقوسة، موضحاً أن حماية ذهن المدرب أصبحت خط الدفاع الأول قبل حماية المرمى.

عندما أصبحت الكاميرا منافساً إضافياً

مع مرور السنوات، لم تعد القضية مرتبطة بواقعة ديشان فقط، بل تغيرت طبيعة البث الرياضي بالكامل. أصبحت الكاميرات أكثر قرباً، وأصبح المحتوى التلفزيوني يبحث عن التفاصيل الصغيرة، مثل تعابير الوجه، والحوارات الجانبية، وردات فعل المدربين، وما يحدث على مقاعد البدلاء.

وخلال مباريات كبرى، استعانت بعض وسائل الإعلام بخبراء ومتخصصين في قراءة الشفاه لمحاولة تفسير ما يقوله المدربون واللاعبون، وظهرت برامج تحليلية في بعض القنوات الأوروبية، مثل "سكاي سبورتس" البريطانية وبرنامج "اليوم التالي" الشهير على قناة "موفيستار" الإسبانية، تهتم بتفكيك الحوارات الخاطفة على دكة البدلاء.

وأصبحت الأجهزة الفنية أكثر وعياً بقيمة المعلومات، ولهذا أضيفت وظيفة جديدة إلى مهام محللي الأداء الميدانيين. هؤلاء الخبراء المتخصصون لا يبحثون فقط عن الكلمات، بل عن الأنماط، إذ يعكفون على دراسة التسجيلات المتاحة للخصوم لقطةً بلقطة، وتحليل طريقة تحرك الخصم، وتوقيت تبديلاته، وسلوكه في الكرات الثابتة، والأنماط الحركية لإشارات المدرب على دكة البدلاء.

بل إن بعض الأجهزة الفنية باتت تكلف أفراداً من طاقمها بمراقبة دكة بدلاء الخصم، ومحاولة التقاط الأنماط المتكررة في إشاراته، لإبلاغ المدير الفني بأي مؤشرات قد تساعد على توقع التغيرات التكتيكية المرتقبة.

سكولاري ومونديال 2014

في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وصلت هذه القضية إلى مستوى عالمي، إذ كانت البطولة تجري في عصر أصبحت فيه الصورة التلفزيونية أكثر حضوراً من أي وقت مضى.

في ذلك السياق، أثار لويس فيليبي سكولاري، مدرب المنتخب البرازيلي، الجدل باحتجاجه العلني في مؤتمر صحافي على مراقبة كلام المدربين واستعانة وسائل الإعلام بمختصين لتحليل حواراتهم في أثناء المباريات. جاء ذلك وسط أجواء مشحونة عاشها المنتخب البرازيلي، خصوصاً عقب السقوط التاريخي أمام ألمانيا بنتيجة 1-7 في نصف النهائي، وما تلاه من انتقادات حادة بشأن تسريب الملاحظات الفنية.

وبالنسبة إلى سكولاري ومدربين آخرين، لم تكن المشكلة أن المنافس سيعرف كل شيء، بل أن يحصل المنافس على معلومة صغيرة في اللحظة المناسبة. وفي هذا الصدد، يؤكد خبير تحليل الأداء التكتيكي البريطاني مايكل كوكس أن كلمة واحدة قد تغيّر مسار مباراة: "اضغطوا أكثر"، "غيروا الجهة"، "راقبوا المساحة خلف الظهير".

هذه ليست خطة كاملة، لكنها قد تكون إشارة كافية تمنح المنافس أفضلية التكيف والتعديل خلال ثوان معدودة. ولهذا أصبح إخفاء الكلام جزءاً من ثقافة الحذر التكتيكي.

عندما أصبحت لغة الجسد جزءاً من الخطة

مع تطور التحليل الفني، لم تعد المعركة حول الكلمات فقط، بل بدأ التواصل غير اللفظي يحتل مكانة أكبر داخل اللعبة. الأبحاث المنشورة في مجلات متخصصة مثل "المجلة الدولية لتحليل الأداء في الرياضة" و"مجلة علوم الرياضة" درست كيف أصبح تحليل الأداء عاملاً مركزياً في كرة القدم الحديثة، ليس فقط لفهم ما حدث، بل للتنبؤ بما قد يحدث.

ويشرح الباحثون كريس كارلينج، ومارك ألكسندر ويليامز، وتوماس ريلي، في كتابهم المرجعي "دليل تحليل مباريات كرة القدم: نهج منهجي لتحسين الأداء" كيف تحول تحليل المباراة إلى علم يعتمد على ربط السلوك بالنتيجة.

وضمن هذا التحول، تناولت أبحاث "التواصل غير اللفظي في الرياضة" كيف أصبحت الإشارات الجسدية جزءاً من عملية التواصل داخل الفريق. فحركة يد، أو اتجاه نظر، أو ترتيب زجاجات المياه على خط التماس وفق نمط مكاني مُسبق لإيصال تعليمات صامتة، كلها وسائل لتقليل الاعتماد على الكلام المكشوف. وقد تشمل هذه الإشارات أيضاً حك الرأس أو تعديل وضع الجورب قبل تنفيذ كرة ثابتة لتحديد الزاوية المستهدفة.

لكن الفرق الكبرى لا تملك "لغة عالمية سرية" يمكن للجميع فكها، بل إن الأكثر واقعية هو أن كل فريق يطور مع الوقت عاداته الخاصة وشفراته الحركية. وهو التكتيك الذي أشار إليه ذات مرة سيرجيو راموس، قائد إسبانيا السابق، حين أوضح أن اللاعبين والمدربين يعكفون في الغرف المغلقة على تغيير هذه الشفرات الحركية بانتظام بين مباراة وأخرى، لأنهم يدركون أن تكرار النمط نفسه يجعل كشفه مسألة وقت بالنسبة إلى المحللين المتخصصين.

من عين الإنسان إلى عين الآلة

إذا كان الخطر الأول قد جاء من محللي الصورة والبشر المحترفين، فإن التقنية فتحت باباً أكثر تعقيداً عبر الذكاء الاصطناعي وأبحاث "التعرف البصري على الكلام"، وهي تقنيات تحاول فهم الكلام من خلال حركة الشفاه. ومن أبرز الأعمال العلمية في هذا المجال بحث "شبكة الشفاه: قراءة الشفاه الشاملة على مستوى الجملة" الذي قدمه باحثون من جامعة أكسفورد عام 2016، ثم نماذج أكثر تطوراً مثل نموذج "هوبيرت الصوتي البصري"، وقواعد البيانات الأكاديمية مفتوحة المصدر مثل "سوكر نت"، التي تعتمد على التعلم العميق والكاميرات الحديثة لتحليل العلاقة بين الصورة والصوت.

لكن خبراء التحليل يؤكدون أن الانتقال من المختبر إلى ملعب كرة القدم ليس أمراً بسيطاً، فقراءة شفاه شخص أمام كاميرا في ظروف مضبوطة تختلف جذرياً عن محاولة فهم مدرب يتحرك باستمرار وسط آلاف المشجعين، وضجيج الملعب، وزوايا تصوير غير ثابتة.

فالاستخدام المؤكد للذكاء الاصطناعي يتركز في مجالات دعم العنصر البشري، كتحليل الأداء الجماعي، وتقييم اللاعبين، ودراسة الخصوم، وبناء نماذج تساعد الأجهزة الفنية على اتخاذ القرار.

لكن مجرد وجود هذه التكنولوجيا غيّر طريقة تفكير الجميع، فالمدرب الذي يعرف أن كل حركة قابلة للتحليل البشري والآلي يصبح أكثر حرصاً، وهو ما ظهر جلياً في نهائيات البطولات الكبرى مثل مونديال قطر 2022، حين وثقت المادة الوثائقية لجوء مدربين بحجم ليونيل سكالوني وديدييه ديشان إلى حجب وجوههم بالكامل بالمجلدات البلاستيكية في أثناء إملاء التعليمات الحاسمة للبدلاء.

عندما أصبحت المعلومة آخر مساحة للسرية

مع وصول بطولة كأس العالم 2026 إلى أمتارها الأخيرة والاقتراب من مشهدها الختامي، وفي ظل دخول كرة القدم المعاصرة عصر البيانات، لم تعد المنافسة فقط بين اللاعبين داخل الملعب، بل أصبحت مباراة أخرى تجري خلف المشهد، هي مباراة إدارة المعلومات وحمايتها. تضم الأجهزة الفنية الكبرى اليوم طواقم متكاملة من محللي الفيديو، وخبراء البيانات، ومتخصصي الأداء الميداني، مهمتهم تحويل كل تفصيل صغير إلى معرفة قابلة للاستخدام.

في المقابل، لم تعد مسألة إخفاء الفم مجرد أداة لحماية الأسرار الفنية، بل أخذت أبعاداً أخلاقية وقانونية شائكة تجلت في الواقعة الشهيرة بدوري أبطال أوروبا بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور واللاعب جيانلوكا بريستياني، إذ استغل الأخير إخفاء فمه بكفه في أثناء مشادة كلامية، مما جعل من المستحيل على لجان الانضباط التقاط إثبات بصري أو صوتي لما قيل.

ومؤخراً، دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتزامن مع التغطيات والتعليمات الانضباطية لمونديال 2026، إلى وضع قواعد صارمة تفرق بين استخدام تغطية الفم لحماية الأسرار التكتيكية المباحة، وبين استغلالها ستاراً لإخفاء الإهانات والتمييز اللفظي.

صورة المدرب الذي يغطي فمه، أو اللاعب الذي يخفي حديثه عن الكاميرا، هي تعبير عن عصر أصبحت فيه المعلومة التكتيكية أصلاً ثميناً يُحمى بضراوة، وأصبح القرار الذي يسبق الحركة جزءاً رئيسياً من الصراع. فمن يدافع اليوم لا يحمي مرماه من الكرات فحسب، ومن يهاجم لا يبحث عن المساحات الخالية فقط، بل الفريق بأكمله أصبح يخوض مباراة خفية لحماية سر القرار الذي يسبق الحركة، قبل أن تحوله العدسات إلى معلومة مكشوفة للجميع.

(أسوشييتد برس)