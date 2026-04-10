من غزة إلى لبنان... إسرائيل تواصل قتل الصحافيين

- قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صحافيين في غزة ولبنان، مما يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الإعلاميين وفرض تعتيم إعلامي، حيث استشهد الصحافي محمد وشاح في غزة وسوزان خليل وغادة دايخ في لبنان. - دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى حماية دولية عاجلة للصحافيين وفتح تحقيقات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قتلت 262 صحافياً منذ بدء الحرب على غزة، وهو رقم قياسي في النزاعات الحديثة. - أدانت لجنة حماية الصحافيين مقتل الصحافيين واعتبرت الهجمات جرائم حرب محتملة، مشيرة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن ثلثي الصحافيين القتلى في عام 2025.

في يوم واحد فقط، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صحافيين في غزة ولبنان، وهي جرائم تأتي ضمن سياق أوسع من القتل المنهجي، والتحريض المسبق، والتضييق على التغطية الإعلامية، بما يشير إلى سياسة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى إسكات الشهود على الجرائم، وفرض تعتيم إعلامي على ما يجري في الميدان.

استشهد مراسل قناة الجزيرة مباشر الصحافي الفلسطيني محمد وشاح، أول من أمس الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبته في شارع الرشيد بمدينة غزة، في قصف مباشر لطالما تكرّر في سياق استهداف الصحافيين. وبحسب شهود عيان، نُقل وشاح إلى مستشفى القدس في حي تل الهوا وهو في حالة حرجة، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثراً بجراحه.

ووشاح من الوجوه الإعلامية المعروفة في التغطية داخل قطاع غزة، حيث عمل لسنوات مراسلاً ميدانياً، وبرز اسمه في عشرات التغطيات خلال الحروب المتعاقبة. ومع بداية حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ جيش الاحتلال حملة تحريض ضده، وزعم انتماءه إلى الجناح العسكري لحركة حماس، وهي اتهامات دأب على توجيهها لعدد من الصحافيين الفلسطينيين في سياق تبرير استهدافهم. وسخر وشاح علناً من تلك الادعاءات، واستمر في عمله الصحافي طوال الحرب، إلى أن اغتيل.

وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان الأربعاء، أن اغتيال وشاح "جريمة مكتملة الأركان"، ووصفت ما جرى بأنه "إعدام ميداني للصحافة والحقيقة"، وأضافت أن الاحتلال يستهدف مباشرة كل من يحمل الكاميرا أو القلم، في محاولة لكسر الرواية الفلسطينية. ودعت النقابة إلى توفير حماية دولية عاجلة للصحافيين، وفتح تحقيقات جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وتدعم الأرقام هذا التوصيف، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة ما لا يقل عن 262 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي، في حصيلة تُعد الأعلى في تاريخ النزاعات الحديثة. كما وثّق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين استشهاد 55 صحافياً خلال عام 2025 وحده، في مؤشر على تصاعد غير مسبوق في استهداف الجسم الصحافي.

ولا تقتصر هذه السياسة على غزة، بل تمتد إلى جبهات أخرى بينها لبنان، حيث استشهدت المقدمة في قناة المنار سوزان خليل، والمذيعة غادة دايخ من إذاعة صوت الفرح، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوبية، بينها مدينة صور. كذلك، أُصيب الصحافي أمين شومر بجروح في غارة استهدفت مجمع الزهراء في مدينة صيدا.

وتأتي هذه الضربات ضمن تصعيد إسرائيلي واسع، إذ أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، تنفيذ أكثر من مائة غارة خلال عشر دقائق فقط، مستهدفاً مواقع في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، رغم الحديث عن ترتيبات لوقف إطلاق النار.

وفي تعليق رسمي، أدان وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، استهداف الإعلاميين، وأكد أنه يشكّل دليلاً إضافياً على عدم تحييد المدنيين، وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية. كما حمّل إسرائيل مسؤولية تقويض الاستقرار، في ظل استمرار الغارات رغم المساعي الدبلوماسية.

وتشير التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 20 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

على المستوى الدولي، أدانت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) مقتل ثلاثة صحافيين في يوم واحد، واعتبرت أن هذه الهجمات تعكس "مناخاً متفاقماً من الإفلات من العقاب" و"تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي".

قتلت قوات الاحتلال ثلاثة صحافيين في يوم واحد

وأكدت اللجنة أن الصحافيين يُعدّون مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم بشكل متعمّد أو عشوائي أو غير متناسب قد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب تحقيقاً مستقلاً. وأضافت اللجنة أن ما يجري لا يمكن اعتباره حوادث منفصلة، بل هو جزء من نمط متكرر، إذ يُستهدف الصحافيون بعد حملات تحريض أو اتهامات غير موثقة، في سياق أوسع يهدف إلى تقويض التغطية الإعلامية المستقلة. وأشارت إلى أن غياب المساءلة يشجّع على تكرار هذه الانتهاكات.

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد وثّقت أعلى حصيلة قتلى في صفوف الصحافيين والعاملين في الإعلام منذ بدء توثيقها عام 1992، مع مقتل 129 صحافياً خلال عام 2025. وبحسب تقريرها السنوي، تتحمّل إسرائيل مسؤولية نحو ثلثي هذا العدد، بعدما قتلت 86 صحافياً خلال العام نفسه، أكثر من 60% منهم فلسطينيون كانوا يغطّون الحرب من داخل قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات لم تقتصر على غزة، إذ قتلت 31 صحافياً وعاملاً إعلامياً في اليمن، إثر هجوم استهدف مكاتب صحافية في صنعاء في 10 سبتمبر/ أيلول 2025، في ما وصفته اللجنة بأنه من "أشرس الهجمات على منشآت إعلامية في العصر الحديث". كذلك أظهرت البيانات مقتل ثلاثة صحافيين على الأقل في إيران بضربات إسرائيلية خلال العام نفسه.

ووفقاً للتقرير، أصبحت إسرائيل، للعام الثاني على التوالي، "أكثر حكومة مسؤولة عن قتل الصحافيين" منذ بدأت اللجنة توثيق هذه الانتهاكات قبل أكثر من ثلاثة عقود، متجاوزة جميع الحروب المعاصرة من حيث الحصيلة السنوية.

إلى جانب القتل المباشر، يعتمد الاحتلال سياسات مكمّلة لفرض التعتيم الإعلامي. ولا يقتصر الاستهداف على الأفراد، إذ طاول أيضاً البنية التحتية الإعلامية، عبر قصف مقار مؤسسات صحافية في غزة ولبنان، وامتد أخيراً إلى إيران، حيث استُهدف مقر التلفزيون العربي في طهران.

