من شباك التذاكر إلى البرلمان المصري... الجدل يتواصل حول "برشامة"

- أثار فيلم "برشامة" جدلاً واسعاً في مصر، حيث اعتبره حزب النور مسيئاً للمقدسات الدينية، مطالباً بتدخل حكومي لوقف ما وصفه بتجاوزات الفيلم، بينما رفض اتحاد النقابات الفنية هذه الاتهامات، مؤكداً على حرية الإبداع والتعبير. - الفيلم، الذي حقق إيرادات قياسية تجاوزت 212 مليون جنيه مصري، يجمع بين الكوميديا والمواقف العبثية في لجنة امتحانات، ويضم نخبة من النجوم مثل هشام ماجد وريهام عبد الغفور. - أكد اتحاد النقابات الفنية رفضه لما اعتبره "إرهاباً فكرياً"، مشدداً على أن مصر لن تسمح بفرض الوصاية على المبدعين، ومهدداً باللجوء إلى الوسائل القانونية لحماية العاملين في المجال الفني.

يتواصل الجدل في مصر حول "برشامة" الذي عُدّ أحد أنجح الأفلام في تاريخ شباك التذاكر المصري، بعدما تحوّل من ظاهرة جماهيرية إلى محور سجال سياسي وثقافي بين حزب النور واتحاد النقابات الفنية، على خلفية اتهامات للفيلم بالإساءة إلى المقدسات الدينية، قابلها رفض واسع لما اعتُبر محاولات للوصاية على الإبداع الفني.

وبدأت الأزمة عندما تقدّم النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، ببيان عاجل إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيه بالتدخل حيال ما وصفه بـ"تجاوزات وظواهر دخيلة وجرأة آثمة على المقدسات والثوابت الشرعية" تضمنها الفيلم.

واعتبر الحزب أن العمل يشتمل على "تزييف للفقه وتشويه لصورة الرموز الفقهية"، منتقداً استخدام أسماء شخصيات دينية بارزة مثل الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في سياقات كوميدية، كما اعترض على بعض الحوارات الواردة في الفيلم، وقال إنها تتضمن إساءة إلى القيم الدينية. وطالب الحزب بـ"وقفة حازمة ومسؤولة" لمنع "التجاوزات" ومحاسبة المسؤولين عنها.

في المقابل، ردّ اتحاد النقابات الفنية المصرية ببيان شديد اللهجة، أكد فيه احترامه الكامل لحق النقد الفني، لكنه رفض ما اعتبره خطاباً يتجاوز النقد إلى "التخوين والتحريض والتكفير". وأوضح الاتحاد برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وبمشاركة النقابات السينمائية والتمثيلية والموسيقية، أن الاختلاف حول الأعمال الفنية حق مشروع، لكن تحويله إلى حملات تستهدف الفنانين أو تدعو إلى محاكمتهم فكرياً أمر مرفوض.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه الممارسات تمثل "إرهاباً فكرياً" تجاوزته الدولة والمجتمع، وشدد على أن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستورياً، وأن مصر "التي تمتلك تاريخاً طويلاً في الفنون لن تسمح بعودة ممارسات الإقصاء أو فرض الوصاية على المبدعين". كما حذّر من أنه سيلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة في مواجهة أي تجاوزات تستهدف العاملين في المجال الفني.

بدأ عرض فيلم "برشامة" منذ 25 مايو/أيار على منصة يانغو بلاي، بالتزامن مع استمراره في عدد من دور السينما المصرية والعربية، بعدما حقق إيرادات قياسية تجاوزت 212 مليون جنيه مصري (4 ملايين دولار)، ليصبح من بين أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويجمع الفيلم بين الكوميديا والمواقف العبثية داخل لجنة امتحانات للثانوية العامة، وتبدأ الأحداث بوفاة مراقب اللجنة أثناء الامتحان، ما يدفع الموجودين إلى محاولة إخفاء الأمر أملاً في تسهيل الغش، قبل أن تتوالى سلسلة من المواقف الكوميدية والفوضوية.

ويجسد هشام ماجد في الفيلم شخصية رجل متدين يسعى إلى منع الغش داخل اللجنة، فيما تضم قائمة الأبطال مصطفى غريب وريهام عبد الغفور وباسم سمرة وحاتم صلاح وعارفة عبد الرسول وكمال أبو رية وآخرين. الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب.