من زيلينسكي إلى ميلوني... ترامب يواصل حروبه الكلامية مع قادة العالم

- تصاعد التوتر بين ترامب وميلوني بعد تصريحات مثيرة للجدل حول طلبها التقاط صورة معه، وردت ميلوني مؤكدة أن إيطاليا لا تتوسل، داعية لعودة العلاقات الطبيعية. - تميزت فترة حكم ترامب بتصريحات مثيرة للجدل تجاه قادة دول مثل زيلينسكي وماكرون، بينما أشاد بالسيسي ومودي. - شملت تصريحات ترامب المثيرة للجدل قادة أفارقة، واتهم بالعنصرية، مع مديح متكرر لقادة مثل بوتين وشي جين بينغ.

أعاد الجدل الإعلامي، الأسبوع الماضي، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تسليط الضوء على التصريحات اللاذعة أو الغريبة التي أطلقها ترامب بحق رؤساء دول وحكومات مختلفة منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، أو حتى خلال ولايته الأولى.

وكان الخلاف قد انفجر بين ميلوني وترامب بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي خلال مقابلة هاتفية مع صحافي إيطالي في 19 يونيو/ حزيران الحالي، قال فيها إن ميلوني "توسلت" للحصول على صورة معه خلال قمة السبع، مضيفاً: "أرادت بشدة أن تلتقط صورة معي. لم أكن لألتقطها، لكنّني شعرت بالشفقة تجاهها".

لكنّ رئيسة الوزراء الإيطالية ردّت سريعاً في اليوم نفسه عبر فيديو نشرته على حساباتها على منصات التواصل، معربةً عن "صدمتها" من كلام ترامب، وقالت: "تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماماً. أنا مندهشة بصراحة. لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه: إنها ليست المرة الأولى". وأضافت "لا يسعني إلا أن أقول إنه من المخيب للآمال ألا يظهر العزم نفسه مع أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير... هناك شيء واحد يجب أن يتذكره: لا أنا ولا إيطاليا من يتوسلون أبداً".

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

وبعد تبادل للاتهامات بتراجع الشعبية، وإلغاء وزير الخارجية الإيطالي رحلة كانت مقررة إلى واشنطن احتجاجاً على هذه التصريحات، خرجت ميلوني، الثلاثاء، لتؤكد أنها لا تريد استمرار السجال، داعية لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

"ديكتاتور بلا انتخابات"

بعد وقت قصير من عودته إلى الحكم، وتحديداً في فبراير/شباط 2025، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة تروث سوشال ووصفه بأنه "ديكتاتور غير منتخب"، داعياً إياه إلى "التحرك بسرعة وإلا فلن يبقى لديه بلد"، في إشارة إلى الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا. وبعدها بأسبوع انفجر الخلاف بين الرجلين حول الحرب أمام الكاميرات داخل البيت الأبيض.

ووبّخ ترامب نظيره الأوكراني بعد اعتراضه على كلام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قائلاً: "إما أن تتوصل إلى اتفاق وإما أننا سنترك (دعم الحرب)، وإذا تركنا فستقاتل وحدك حتى النهاية". وتابع: "أنتم تقللون من احترام بلدنا. اعلم أنكم لن تكسبوا" الحرب ضد روسيا. واستمر ترامب: "ليس لديك الأوراق. أنت تخاطر بحياة ملايين البشر، أنت تخاطر بإشعال الحرب العالمية الثالثة، وما تفعله فيه عدم احترام لهذا البلد (أميركا)".

انتهى اللقاء بمغادرة زيلينسكي البيت الأبيض من دون الإدلاء بتصريح، وبدا أن العلاقة بين الحليفين قد انهارت بالكامل، لكن التعاون لم يتوقف رغم فتوره لبعض الوقت واستمرار الخلافات حول كيفية إنهاء الحرب، وانتهى الصراع من دون أن يعتذر أي طرف للآخر.

"ديكتاتوري المفضل"

على العكس من علاقته المتوترة بكثير من الرؤساء الأجانب، أشاد ترامب أكثر من مرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها خلال قمة السبع في وقتٍ سابق من الشهر الحالي. واستعاد ترامب رداً على سؤال من صحافي حول السيسي تفاصيل لقائهما الأول قبيل انتخابه رئيساً لأول مرة عام 2016، مؤكداً أنهما "وقعا في الحب" بشكل فوري. وأضاف أن الرئيس المصري لم يكن يرغب حقاً بلقاء منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون

، وزعم أنّه قال له: "أنت ستفوز (بالانتخابات)، لا أريد أن ألتقيها"، قبل أن يستدير باتجاه السيسي ليسأله: "هل تذكر ذلك؟"، من دون أن يرد الأخير ليواصل ترامب الثناء على العلاقة التي تجمعهما.

وكان ترامب قد أثار الجدل في قمة السبع التي عقدت في فرنسا في أغسطس/ آب 2019 خلال ولايته الأولى بسبب تعليقاته حول الرئيس المصري. وخلال انتظاره وصول السيسي إلى اجتماع ثنائي، سأل ترامب بصوت مرتفع: "أين ديكتاتوري المفضل؟"، وهو السؤال الذي قوبل بالصمت والدهشة بين المسؤولين الأميركيين والمصريين الموجودين في القاعة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، آنذاك.

Trump on Egyptian President el-Sisi: "He was in a hotel and I met him. We fell in love, deeply in love ... we didn't know each other before that. We had great chemistry, and I stayed twice as long as I was supposed to." pic.twitter.com/jSJyt8eIik — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

ماكرون هدف متكرّر

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أكثر القادة تعرّضاً للانتقادات والسخرية العلنية من ترامب، منذ عودته إلى سدة الرئاسة مطلع عام 2025. وفي يونيو 2025 شنّ ترامب هجوماً على ماكرون عبر "تروث سوشال" بعد تصريحات للأخير حول تحركات أميركية في الشرق الأوسط، وكتب: "إيمانويل ماكرون دائماً مخطئ"، واتهمه بالسعي وراء جذب الإعلام والتحدث بملفات لا يملك معلومات دقيقة عنها.

وتصاعدت حدة السجال بين الرجلين خلال الأشهر الماضية، حيث سخر ترامب في أكثر من مناسبة من ماكرون، مقلداً لكنته الفرنسية، ومنتقداً مواقفه السياسية.

لكن الرئيس الأميركي لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل طاولت سخريته الحياة الشخصية لنظيره الفرنسي. وقال ترامب إن ماكرون "ما زال يتعافى من الضربة على الفك"، تعليقاً على انتشار مقطع مصوّر يظهر بريجيت ماكرون وهي تدفع زوجها خلال زيارة رسمية إلى فيتنام.

وردّ ماكرون بالقول إن تصريحات ترامب "لا تليق بمقام رئيس الولايات المتحدة"، مشدّداً على أن "السياسة الدولية ليست عرضاً ترفيهياً". وعلى الرغم من التوتر الذي يشوب علاقة الرئيسين، إلّا أن ذلك لم يؤد إلى القطيعة بينهما.

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مودي "الملاك القاتل"

على العكس من ماكرون، حظي رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بمديح متكرّر من ترامب. وخلال لقاء جمعهما أمام الكاميرات في قمّة السبع الأسبوع الماضي، قال ترامب: "لدينا أفضل العلاقات. ولا يمكن أن نكون أقرب لبعضنا البعض مما نحن عليه الآن، سواءً على المستوى الشخصي أو مستوى البلدين، لكن كل ذلك في الحقيقة ينطلق من العلاقة التي تجمعنا نحن الاثنين".

Trump said about Modi:

He looks very nice… but in reality he’s tough as a killer. He’s a killer — he loves India, and he also loves the United States. pic.twitter.com/bI8oZl8knT — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 17, 2026

وتابع متحدثاً عن مودي: "إنه أجمل رجل على الإطلاق، يبدو لطيفاً كأنّه ملاك، لكنه في الحقيقة قاسٍ مثل قاتل.. إنه قاتل". وبعدها بأيام عاد ترامب ليصف الزعيم الهندي بأنّه "قائد عظيم" و"رجل شديد الصلابة".

اتهامات بإهانة رؤساء أفارقة

وفي يوليو/تموز 2025، تلقى ترامب اتهامات بالعنصرية وبإهانة خمسة رؤساء دول أفريقية خلال غداء عمل في البيت الأبيض. ورصدت الكاميرات التي سجّلت الاجتماع مقاطعة الرئيس الأميركي نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، داعياً إياه إلى التوقف عن الكلام، وأضاف: "ربما يتعين علينا الإسراع قليلاً، لأن لدينا جدولاً زمنياً حافلاً"، ومن ثم طلب من بقية الرؤساء الحاضرين بالاكتفاء بذكر أسمائهم وبلدانهم.

أثناء إجتماعه مع قادة الدول الأفريقية، الرئيس ترامب يشير بيده إلى الرئيس الموريتاني ويطلب منه اختتام حديثه نظرًا لضيق الوقت :



"أنا أقدر هذا، لكن ربما علينا أن نكون أسرع ​​أكثر من ذلك، لأن لدينا جدولًا زمنيًا مليئًا، لو استطعت فقط الحصول على اسمك وبلدك سيكون ذلك عظيماً". pic.twitter.com/GM7PGbEJeu — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 9, 2025

ومع انقضاء قرابة عامٍ ونصف من توليه سدة الرئاسة، من المتوقع أن يواصل ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته إطلاق تصريحاته اللاذعة وملاحظاته الساخرة بحقّ قادة ورؤساء حكومات ومسؤولين أجانب، من دون أي اعتبار للقواعد الدبلوماسية أو للتحالفات التي تجمعهم ببلاده. في حين يظل لافتاً مديحه المتكرّر لقادة الدول المنافسة للولايات المتحدة، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الذي وصف مراراً من قبل الرئيس الأميركي بأنّه "ذكي" و"قوي".