أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مجموعة من التقاليد العربية إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي. وشملت الإضافات الجديدة القفطان المغربي، والديوانية الكويتية، وشجرة المهراس الأردنية، ولعبة المحيبس العراقية، والدان الحضرمي اليمني، والكشري المصري، والبشت الخليجي، والزفة التقليدية في جيبوتي وجزر القمر والإمارات والعراق والأردن وموريتانيا والصومال.

وأعلنت يونسكو عن إضافة فن وتقاليد ومهارات القفطان المغربي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي، وهو لباس نسائي تشتهر به المرأة المغربية في الأعياد والحفلات والمناسبات. وهو مصدر فخر مغربي كما يظهر باستمرار في الأعمال الفنية ومواقع التواصل في المغرب. وفي القائمة ذاتها أدرجت الديوانية الكويتية، وهي الجلسة الرجالية للترفيه والتسامر والنقاش، وهي ممارسة ثقافية جامعة في الكويت.

وأضيفت إلى قائمة يونسكو المعارف والمهارات والطقوس المرتبطة بشجرة المهراس الأردنية، وهي النواة الأم لسلالات الزيتون في العالم، وشجرة ضاربة في جذور التاريخ. ودخلت لعبة المحيبس العراقية كذلك في القائمة من حيث الممارسات والتقاليد المرتبطة بها، وهي لعبة رمضانية تعتمد على الفراسة لاكتشاف مكان إخفاء المحبس.

كذلك أُضيف إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو الدان الحضرمي، وهو جلسة سمر تحت ظلال النخيل والساحات والمجلس العربية حيث ترن فناجين الشاي وتنبعث روائح البخور، كما أضافت يونسكو زفة حفل الزفاف التقليدي في كل من جيبوتي، وجزر القمر، والإمارات، والعراق، والأردن، وموريتانيا، والصومال.

ويحتفل الخليج بإضافة البشت إلى القائمة، وهو اللباس الرجالي الذي يميز رجال قطر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، والسعودية، وسورية، والإمارات. والبشت عباءة يرتديها الرجال في دول الخليج ليس لها كمّان، ولكن لها فتحتان من أجل إخراج اليدين، ويعدّ جزءاً مهماً من الهوية الثقافية في الخليج.

الشيخ تميم يلبس ميسي البشت بعد نهائي مونديال قطر 2022 (إيان ماكنيكول/Getty)

بدورهم يحتفل المصريون بإدراج طبق الكشري المصري على قائمة التراث الثقافي غير المادي لعام 2025. وهو طبق شعبي واسع الانتشار في مصر من المعكرونة والأرز والعدس والبصل المقلي مُغطى بصلصة طماطم حارة. ويؤكل ساخناً عادة بعد إضافة الدقّة المصرية، وهي عصير لمزيج من الثوم والخلّ.