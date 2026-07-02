من الرقبة إلى العينين واليدين... الأجهزة الرقمية تشوّه جسمك تدريجياً

قد تُغيّر الأجهزة الرقمية أجسامنا لكن بطرقٍ لا ندركها. وبينما يركز كثيرون عند الحديث عن التأثيرات الصحية للإفراط في استخدام الشاشات على الجوانب الذهنية والنفسية، تشير أبحاث إلى أن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الرقمية قد تترك أيضاً آثاراً جسدية تمتد من الرقبة والعينين إلى اليدين والعضلات، وقد تؤثر حتى في المهارات الحركية.

تشوهات العمود الفقري

إذا كنت تقرأ هذا المقال عبر هاتفك، فمن المرجح أنك تُميل رأسك إلى الأسفل للنظر إلى الشاشة.

وتُعرف هذه الوضعية باسم "وضعية الرأس المتقدم إلى الأمام" (Forward Head Posture)، وقد تفرض ضغطاً يصل إلى 27 كيلوغراماً على فقرات الرقبة. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تلف الأقراص الفقرية، وتآكل المفاصل والعضلات، بل وحتى تقليل سعة الرئتين. وأصبحت هذه الحالة تُعرف أيضاً باسم "تيك نيك" (Tech Neck).

ولا يقتصر تأثيرها في الشعور بالألم، إذ قد تؤدي مع مرور الوقت إلى تغييرات دائمة في شكل الجسم.

ويقول بيتر وانغ، جرّاح العمود الفقري في "ييل ميديسن" (Yale Medicine)، في تصريحات للمؤسسة، إن معظم حالات "تيك نيك" تتحسّن من خلال تعديل العادات اليومية، مثل رفع الهاتف أو شاشة الكمبيوتر إلى مستوى العين، وتجنب البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، وأخذ استراحة كل 20 دقيقة لتحريك الرقبة والتمدد، إلى جانب تقوية عضلات الرقبة والكتفين.

وأضاف أن العلاج قد يشمل استخدام الكمادات الدافئة أو الباردة، ومسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية عند الحاجة، بينما يُنصح بمراجعة الطبيب إذا امتد الألم إلى الذراعين أو صاحبه تنميل أو وخز، لاحتمال وجود انضغاط في أحد أعصاب الرقبة. وأكد أن هذه الحالة نادراً ما تستدعي تدخلاً جراحياً، ويمكن الوقاية منها في معظم الحالات من خلال الحفاظ على وضعية صحيحة أثناء استخدام الأجهزة الرقمية.

تجاعيد الرقبة

برز في الآونة الأخيرة تساؤل جديد: هل تؤدي "رقبة التقنية" إلى ظهور تجاعيد في الرقبة؟

ترى جوستين هيكستال، استشارية الأمراض الجلدية وعضوة الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، في تصريحات لـ"بي بي سي"، أن الفكرة تبدو منطقية من الناحية النظرية. فالتجاعيد قد تنتج عن الضغط المتكرر على الجلد، لذلك فإن الانحناء إلى الأمام وثني الرقبة باستمرار قد يساهم في ظهورها.

لكن هيكستال أوضحت أنه لا توجد حتى الآن دراسات علمية قوية تثبت وجود علاقة مباشرة بين استخدام الهواتف وظهور تجاعيد الرقبة، ولذلك نصحت بعدم شراء المنتجات التي تُسوَّق عبر الإنترنت على أنها مخصصة لعلاج "رقبة التقنية".

مشكلات جلدية

ورغم غياب الأدلة القاطعة بشأن تجاعيد الرقبة، فإن هناك مشكلات جلدية أخرى أكثر وضوحاً تستحق الانتباه، لا سيما لدى الأشخاص الذين يرتدون الساعات الذكية باستمرار.

وأوضحت هيكستال أن المنطقة الواقعة أسفل الساعة الذكية تكون عادةً دافئة ورطبة، وهي بيئة مثالية لنمو الخمائر والفطريات، ما قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو الإصابة بالإكزيما. وأضافت أن تضرر الحاجز الواقي للجلد قد يزيد أيضاً من حساسية البشرة تجاه بعض المواد المستخدمة في الأجهزة القابلة للارتداء، مثل النيكل والمطاط واللاتكس ومجموعة من المركبات الكيميائية المعروفة باسم "الأكريلات".

ونصحت هيكستال، بخلع الساعة الذكية على فترات منتظمة، وتنظيف الجلد جيداً، واستخدام كريم واقٍ إذا كان الشخص يرتدي الساعة طوال اليوم.

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