من الدراما إلى الأكشن... مسلسلات منتظرة في 2026

- A Knight of the Seven Kingdoms: مسلسل مشتق من "صراع العروش" يعرض على HBO، يروي قصة سير دنكان الطويل في عصر آل تارغاريان، وقد تم تجديده لموسم ثانٍ قبل عرض الأول. - Industry وBridgerton: يعود "Industry" بموسمه الرابع على BBC وHBO، واصفاً حياة مصرفيين في لندن، بينما تقدم نتفليكس الموسم الرابع من "Bridgerton" مركزاً على بينيديكت وعلاقته الغرامية. - One Piece وEuphoria وThe Boys: يعود "One Piece" بموسم ثانٍ على نتفليكس، بينما يعرض "Euphoria" موسمه الثالث على HBO، ويختتم "The Boys" موسمه الخامس والأخير على أمازون برايم.

من بين مسلسلات 2026 الكثيرة، من المقرّر عرض أعمال كبرى طال انتظارها، سواءً بسبب إشادة النقاد، أو حصدها الجوائز، أو تحقيقها أرقام مشاهدات قياسية، أو الضجة التي تسبّبها على مواقع التواصل الاجتماعي. أغلب هذه المسلسلات تُعرض على منصات البث، وأغلبها مواسم جديدة لأعمال ناجحة أصلاً.

في ما يلي أبرز مسلسلات 2026 الكبرى:

A Knight of the Seven Kingdoms (18 يناير/كانون الثاني)

يعد هذا العمل من مسلسلات 2026 المنتظرة بشدة بحسب ما تظهره مواقع التواصل. وهو مسلسلٌ مشتق من عالم "صراع العروش"، وتدور أحداثه قبل مئة عام من أحداث المسلسل الأصلي، ويروي قصة فارس شاب ساذج لكنه شجاع، يدعى سير دنكان الطويل، يرافقه مساعده الصغير إيغ.

وتدور أحداث المسلسل الذي تعرضه HBO في عصر كان آل تارغاريان يسيطرون على العرش الحديدي، قبل حصولهم على التنانين. وعلى الرغم من عدم بدء عرض الموسم الأول، فإن القائمين على العمل أعلنوا عن تجديده لموسم ثانٍ.

The Pitt الموسم الثاني (8 يناير/كانون الثاني)

حقّق المسلسل الذي تعرضه منصة البث HBO Max نجاحاً واسعاً في العام الماضي وحصد جائزة إيمي. والآن في موسمه الثاني، يعود طاقم قسم الطوارئ مرة أخرى في نوبة عمل مدتها 15 ساعة.

Industry الموسم الرابع (11 يناير/كانون الثاني)

وصفت مجلة تايم هذا المسلسل الذي تعرضه "بي بي سي ون" وHBO بأنه "الأكثر تشويقاً" على التلفزيون. العمل الذي يروي قصة مصرفيين استثماريين في لندن يأخذنا في موسمه الرابع إلى لعبة مطاردة محفوفة بالمخاطر حول العالم.

New look at Myha’la in ‘INDUSTRY’ season 4.



Premiering January 11. pic.twitter.com/wRhxrSEnuh — Film Updates (@FilmUpdates) January 1, 2026

Bridgerton الموسم الرابع (29 يناير/كانون الثاني)

بعد تحقيقه أرقام مشاهدات قياسية في المواسم الثلاثة الماضية، تعود منصة نتفليكس بموسم جديد من المسلسل الذي يتناول الطبقة المخملية، والحفلات الراقصة، والقصص الفضائحية بين العائلات الراقية. سيركز هذا الموسم على بينيديكت، الابن الأكبر لعائلة بريدجرتون، وعلاقته الغرامية الجديدة.

One Piece الموسم الثاني (10 مارس/آذار)

حقق الموسم الأول 72 مليون مشاهدة، وهو ما زاد الإقبال على النسخة الحيّة من العمل الشهير، بل وضاعف مشاهدات الفيلم ومسلسل الأنمي على منصة نتفليكس. يعود المسلسل في موسمه الثاني بين مسلسلات 2026 مع أعداء جدد ومهامٍ أكثر خطورة.

Euphoria الموسم الثالث (إبريل/نيسان)

يعرض الموسم الثالث من هذا المسلسل الناجح على شاشة HBO على الرغم من التكهنات التي توقعت عدم إنتاجه. وتدور أحداث الجزء الجديد بعد التخرج، إذ تتواصل الفوضى في السيطرة على حياة أبطال العمل.

The Boys الموسم الخامس (8 إبريل/نيسان)

يعود مسلسل الأبطال الخارقين الشهير إلى منصة أمازون برايم فيديو للمرة الأخيرة في موسم نهائي. يتناول العمل حياة أبطال خارقين أشرار وفاسدين بسبب قواهم الهائلة غير المقيدة، يواجهون مقاومة عصابة من الناس العاديين الذين يسعون للقضاء عليهم.

Beef الموسم الثاني (لم يُحدّد الموعد بعد)

حظي الموسم الأول على منصة نتفليكس عام 2023 بإشادة النقاد، وحصد ثماني جوائز إيمي، وعدداً من جوائز غولدن غلوب. والآن سيعود العمل في موسمٍ ثانٍ مع مجموعة جديدةٍ كلياً من الشخصيات المضطربة.