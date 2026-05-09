من الحلي إلى الرسائل الشخصية.. عالم مارلين مونرو الخفي في مزاد

- تُعرض مجموعة من تذكارات مارلين مونرو في مزادات يونيو، بمناسبة مرور 100 عام على ولادتها، وتشمل رسائل ووثائق ورسومات ومقتنيات شخصية مثل بدلة تنورة من كريستيان ديور وساعة من فابرجيه. - من أبرز المعروضات رسائل بين مونرو وزوجها آرثر ميلر، وملاحظات من دراستها التمثيل، ودفتر هاتفها الذي يحتوي على أسماء شخصيات بارزة، مما يعكس الجانب الشخصي والإنساني لمونرو. - في مزاد منفصل، تُعرض نحو 200 قطعة تشمل صوراً نادرة ونصوصاً سينمائية، مثل حقيبة سهرة ذهبية وفستان حريري، وتظل تذكارات مونرو محط اهتمام كبير في المزادات.

تُعرض مجموعة من التذكارات التي تعود للنجمة الراحلة مارلين مونرو في مزاد، الشهر المقبل، ما يتيح فرصة نادرة لإلقاء نظرة على الحياة الخاصة لإحدى أبرز أيقونات هوليوود.

يتزامن طرح هذه المجموعة مع مرور 100 عام على ولادة مارلين مونرو التي ظلّت أعمالها وصورتها وحياتها موضع اهتمام واسع حتى بعد وفاتها. وتُحيى هذه الذكرى أيضاً من خلال معرض كبير في المعرض الوطني للصور (National Portrait Gallery) في لندن خلال يونيو/حزيران، إلى جانب طرح مقتنيات مرتبطة بها في مزادات تنظّمها دار هيريتيج للمزادات (Heritage Auctions) ودار جوليانز للمزادات (Julien’s Auctions)، بحسب ما ينقل موقع "آرت نت" ووكالة "رويترز".

وأوضح برايان تشانس، مدير قسم هوليوود والترفيه في دار هيريتيج للمزادات، خلال عرضٍ مسبقٍ للمجموعة أمس الجمعة، أن "مارلين أيقونة.. الناس يحبون مارلين ويعشقونها حتى يومنا هذا".

وفي الأول من يونيو/حزيران، تطرح دار هيريتيج للمزادات أكثر من 80 قطعة توفّر نظرة حميمة وغير مفلترة على حياة مونرو الداخلية وعلاقاتها، وتتصدّرها مجموعة من الرسائل والوثائق والرسومات والملاحظات من تركة صديقيها المقرّبين نورمان روستن وهيدا روستن. وكان الثلاثة قد تعرّف كلٌّ منهم الآخرَ عام 1955 عبر صديق مشترك، وارتبطوا بعلاقة وثيقة استمرّت سبع سنوات، تنقّلوا خلالها بين ضفتي الأطلسي، وتبادلوا رسائل حول الحب والشعر، كما قدّمت هيدا دعماً مهنياً لمونرو، إذ عملت لفترة قصيرة مساعدةً وسكرتيرة لها.

وأشار تشانس إلى أن "هذه مجموعة مميزة حقاً، لأنها لا تتضمن أشياء جرى تداولها بيعاً وشراءً على مدار العقود.. إنها اكتشاف حقيقي".

ومن أبرز المعروضات مراسلات بين مارلين مونرو وزوجها الثالث الكاتب المسرحي آرثر ميلر، تكشف عن بدايات علاقتهما العاطفية ثم تدهورها. ففي رسالة من ثماني صفحات، تُعرض لأول مرة ويُقدّر سعرها الابتدائي بـ50 ألف دولار، كتب ميلر: "أريدك أن تزدهري وتكوني سعيدة، لكنني أراك تتحطمين.. وبسببي أنا"، مضيفاً: "في مكان ما داخلك كنتِ تعلمين أنني خصمك العميق، إن لم أكن عدوك". وقد اعتبر مضمون الرسالة شديد الحساسية إلى درجة أن عائلة روستن أزالت التحية والتوقيع منها خشية تسريبها إلى الصحافة.

كما تتضمن ملاحظات كتبتها مونرو عام 1955 خلال دراستها التمثيل لدى لي ستراسبيرغ وبولا ستراسبيرغ في "استوديو الممثلين" (Actors Studio) في نيويورك، الذي يركّز على أسلوب التمثيل المنهجي. وفي إحدى هذه الملاحظات، التي يبدأ سعرها من 30 ألف دولار، اقتبست عن مدرّسيها قولهم: "الممثل، مثل عازف البيانو، يجب أن يعرف أين سيضع إصبعه". أما ملاحظة أخرى، في مفكّرة يومية، فتضم تأملات شخصية مثل: "تعلّم أن تؤمن بالدوافع المتناقضة" و"اعمل على فتح الأبواب وإغلاقها".

ويظهر اسما ستراسبيرغ أيضاً في دفتر هاتف مونرو الشخصي من أوائل الستينيات، إلى جانب أسماء بارزة مثل جورج كوكور وجون هيوستن وجين كيلي وجاك ليمون وفرانك سيناترا.

ومن القطع اللافتة ساعة طاولة مرصّعة باللؤلؤ من "فابرجيه" (Fabergé)، يُقدّر سعرها الابتدائي بـ80 ألف دولار، وكانت مارلين مونرو قد أهدتها لابنة عائلة روستن، باتريشيا، بعد أن أعجبت بها في أثناء زيارتها لمنزلها، ويُعتقد أنها كانت هدية زفاف من زوجها السابق لاعب البيسبول جو ديماجيو.

كما تشمل المجموعة بدلة تنورة من قطعتين صمّمها "كريستيان ديور" (Christian Dior)، يُقدّر سعرها بـ 20 ألف دولار، وارتدتها مونرو عام 1954 في مطار سان فرانسيسكو في أثناء سفرها لقضاء شهر العسل مع ديماجيو، في زواج لم يستمر سوى أقل من عام.

وينقل "آرت نت" عن جو مادالينا، نائب الرئيس التنفيذي في دار هيريتيج، بأن "الرسائل والملاحظات تكشف جانباً من مونرو ظلّ غير مرئي إلى حد كبير، جانباً شخصياً وباحثاً وإنسانياً بعمق"، مضيفاً أنها "أرشيف من مواد أصلية يقدّم فهماً جديداً لعالمها الداخلي".

كما سلّط تشانس الضوء على قطعةٍ مؤثرة من فترة تصوير مونرو لفيلم "البعض يفضلونها ساخنة" (Some Like It Hot)، إذ كتبت النجمة على ورقةٍ من فندق تطلب المساعدة بعدما كانت معاناتها تهدد بتعطيل الإنتاج. وقال: "قبل أن تتناول جرعةً زائدةً من الأدوية ويضطروا إلى إيقاف التصوير، كتبت: ’أشعر وكأنني أغرق‘". وأضاف أن مونرو رسمت على الورقة نفسها شخصاً مغموراً في الماء يتوسل طلباً للمساعدة، ما يسلّط الضوء على الصراعات النفسية التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

وفي مزاد منفصل تنظمه دار جوليانز للمزادات (Julien’s Auctions) في 4 يونيو/حزيران، بالتعاون مع "تيرنر كلاسيك موفيز" (Turner Classic Movies)، تُعرض نحو 200 قطعة، تراوح بين صور لم تُنشر سابقاً ونصوص سينمائية مرفقة بتعليقات ومستحضرات تجميل ومقتنيات شخصية.

ومن أبرز هذه القطع حقيبة سهرة ذهبية يُقدّر سعرها بين 100 ألف و200 ألف دولار، تعود حالياً إلى تومي هيلفيغر (Tommy Hilfiger) ودي هيلفيغر (Dee Hilfiger)، ولا تزال تحتوي على بعض مقتنيات مارلين مونرو مثل أحمر شفاه من "دوروثي غراي" (Dorothy Gray)، ومرآة، وعدد من السجائر، وقطع نقدية من أربعينيات القرن الماضي. كما يُعرض فستان حريري من تصميم "جان لانفان" (Jeanne Lanvin)، عُدّل خصيصاً لمونرو في خمسينيات القرن الماضي، إضافة إلى قطعة ملابس داخلية ورثتها عائلة ستراسبيرغ.

وتشمل المعروضات أيضاً البوابة الأصلية لمنزل مونرو في برينتوود بولاية كاليفورنيا، والتي نُقلت لاحقاً إلى مدينة مينيابولس، إلى جانب صور أشعة سينية التُقطت لها في أوائل الخمسينيات، ووثيقة قانونية من فبراير/شباط 1956 تتعلّق بتغيير اسمها من نورما جين مورتنسون.

ويشير التقرير إلى أن تذكارات مارلين مونرو تحافظ على جاذبيتها العالية في المزادات، إذ بيع فستانها الشهير في فيلم "ذا سافن يير إتش" (The Seven Year Itch) عام 2011 مقابل 4.6 ملايين دولار، بينما بيع الفستان الذي ارتدته في أثناء غنائها للرئيس جون كينيدي عام 2016 مقابل 4.8 ملايين دولار، فيما حقّقت لوحة "شوت سيج بلو مارلين" (Shot Sage Blue Marilyn) للفنان آندي وارهول 195 مليون دولار في مزاد عام 2022.