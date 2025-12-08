منى زكي: لم تغضبني الانتقادات الموجهة لفيلم "الست"

- منى زكي تتفهم الانتقادات المبكرة لفيلم "الست" وتعبّر عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية بعد العرض الخاص، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في الصالات المصرية. - واجهت زكي تحديات كبيرة في تجسيد شخصية أم كلثوم، مشيدةً بدور المخرج مروان حامد في تخفيف توترها، وبتعاون فريق العمل الذي ساهم في نجاح الفيلم. - الفيلم من كتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته محمد فراج وأحمد خالد صالح، مع ظهور شرفي لأحمد حلمي.

قالت الممثلة منى زكي إنها لم تنزعج أو تغضب من الانتقادات المبكرة التي طاولت فيلمها الجديد "الست" قبل صدوره رسمياً، معبرةً عن تفهّمها مخاوف الجمهور من تجسيد "أيقونة" مثل أم كلثوم، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، على هامش عرض خاص للفيلم أقيم في القاهرة، مساء السبت.

وأشارت النجمة المصرية إلى أنّها تحترم كل الآراء سواءً كانت سلبيةً أم إيجابية، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن الحضور أثنوا على الفيلم بعد مشاهدته، مبديةً سعادتها بردات الفعل، وتمنت أن ينال "الست" إعجاب الجمهور الأوسع عند طرحه في الصالات المصرية يوم الأربعاء المقبل.

العرض العالمي الأوّل لفيلم "الست" أقيم بحضور زكي وفريق العمل الأربعاء الماضي، في مهرجان مراكش السينمائي الدولي حيث نال إشادة جماهيرية ونقدية.

وتطرّقت زكي إلى الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير الفيلم، مؤكدةً أنها بذلت جهوداً كبيرةً لتجسيد شخصية "كوكب الشرق" و"قدمت كل ما تستطيعه"، واصفةً أداء دور أم كلثوم بـ"التحدي الكبير". كما أثنت على المخرج مروان حامد، مشيرةً إلى أنه لعب دوراً في تخفيف توترها عبر منهج تدريبي تدريجي، كما عمل معها على تجنّب التقليد الحرفي لأسطورة الغناء المصرية، والتركيز بدلاً من ذلك على محاكاة مشاعرها وحالتها الداخلية.

وأشادت الممثلة بسيناريو الكاتب أحمد مراد، ووصفته بأنّه "كتلة مشاعر مكتوبة على الورق". أما عن الماكياج الكثيف الذي خضعت له خلال التصوير بغرض الاقتراب بصرياً من ملامح أم كلثوم، فأشارت إلى أنها اعتمدت على رؤية المخرج في هذا الجانب، لأنها لا تمتلك خبرة كبيرة في تصميم الماكياج التاريخي.

وأوضحت منى زكي أن نجاح الفيلم قائم على المجهود الجماعي، وأن كل فرد في فريق العمل كان له دور مؤثر في النتيجة النهائية، بدءاً من الديكور والمونتاج والتصوير والموسيقى التصويرية وصولاً إلى الكتابة والإنتاج، معتبرةً أن كل واحد منهم كان "بطلاً في مكانه". كما عبّرت عن سعادتها بدعم زوجها الممثل أحمد حلمي وظهوره الشرفي من خلال مشهد واحد في الفيلم.

فيلم "الست" من إخراج مروان حامد وكتابة أحمد مراد، ويشارك في بطولته، إلى جانب منى زكي، كل من محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف بينهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.