منى زكي تدخل مجال الإنتاج السينمائي عبر "ألون"

- منى زكي تخوض أول تجربة إنتاج سينمائي بفيلم "ألون"، الذي يعرض في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ويستعرض قصة إنسانية حول امرأة مسنّة تعاني الخرف. - أطلقت منى زكي شركة "هير ستوري فيلمز" لدعم صانعات الأفلام، وحققت نجاحات في أعمال مثل مسلسل "تحت الوصاية" وفيلم "رحلة 404". - تشارك منى زكي مع محمد هنيدي في الفيلم الكوميدي "الجواهرجي"، الذي يتناول قصة تاجر مجوهرات يواجه مشاكل بسبب زوجته، ويصدر في أغسطس المقبل.

تخوض الممثلة المصرية منى زكي أوّل تجربة لها في الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم القصير "ألون" (Alone)، المقرر أن يعرض لأوّل مرّة ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي يقام في مدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية بين 17 و20 إبريل/نيسان الحالي.

وتولّت منى داود كتابة وإخراج فيلم "ألون" الذي تشارك في بطولته كل من كريمة منصور ولطيفة فهمي، ويقدّم حكاية ذات منحى إنساني ونفسي، تدور حول امرأة مسنّة تعاني الخرف وتحاول إنكار تدهور حالتها، فيما تعيش مقدّمة الرعاية الخاصة بها صراعاً داخلياً وحزناً مكتوماً على وضعها.

وكانت النجمة المصرية قد أطلقت شركة الإنتاج الخاصة بها "هير ستوري فيلمز" (Her Story Films) عام 2023، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعات الأفلام ومنح النساء مساحة أوسع وحضوراً أكبر في المشهد السينمائي. وحقّقت منى زكي نجاحات واسعة في الأعوام الأخيرة، من خلال مشاركتها في أعمال حظيت بإعجاب الجمهور، ومنها مسلسل تحت الوصاية عام 2023، إضافةً إلى فيلم "رحلة 404" عام 2024 و"الست" الذي صدر العام الماضي، والذي أدّت فيه دور المغنية المصرية الشهيرة أم كلثوم.

كذلك، شاركت منى زكي رفقة النجم محمد هنيدي في الفيلم الكوميدي "الجواهرجي"، الذي أعلن منتجوه مؤخراً عن صدوره في أغسطس/ آب المقبل، بعد تأجيل عرضه لأكثر من عامين. ويتتبع العمل قصة تاجر مجوهرات يقع في مشاكل متعدّدة بسبب زوجته، ويشارك في بطولته لبلبة وأحمد السعدني وأحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.