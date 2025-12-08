منها "صوت هند رجب".. أبرز الأفلام المرشحة لجائزة غولدن غلوب 2026

ترشح فيلم صوت هند رجب لجوائز غولدن غلوب الثالث والثمانين، التي سوف يُقام حفلها في 11 يناير/كانون الثاني 2026. وتصدّر فيلم One Battle After Another قائمة الأفلام المرشحة في الفئات الرئيسية بتسعة ترشيحات، يليه فيلم Sentimental Value بثمانية ترشيحات، ثم Sinners بسبعة ترشيحات. وترشّح "صوت هند رجب" عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية. في ما يلي قائمة بأبرز المرشحين:

"غولدن غلوب" أفضل الأفلام

أفضل فيلم درامي

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

أفضل ممثل درامي

جويل إدجيرتون Train Dreams

أوسكار إسحاق Frankenstein

دواين جونسون The Smashing Machine

مايكل ب. جوردان Sinners

واغنر مورا The Secret Agent

جيريمي ألين وايت Springsteen: Deliver Me from Nowhere

أفضل ممثلة درامية

جيسي باكلي Hamnet

جينيفر لورانس Die, My Love

ريناتي رينسف Sentimental Value

جوليا روبرتس After the Hunt

تيسا تومسون Hedda

إيفا فيكتور Sorry, Baby

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

تيموثي شالاميه Marty Supreme

جورج كلوني Jay Kelly

ليوناردو دي كابريو One Battle After Another

إيثان هوك Blue Moon

لي بيونغ هون No Other Choice

جيسي بليمونز Bugonia

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

روز بيرن If I Had Legs, I'd Kick You

سينثيا إيريفو Wicked: For Good

كيت هدسون Song Sung Blue

تشيس إنفينيتي One Battle After Another

أماندا سيفريد The Testament of Ann Lee

إيما ستون Bugonia

أفضل مخرج

بول توماس أندرسون One Battle After Another

ريان كوغلر Sinners

غييرمو ديل تورو Frankenstein

جعفر بناهي It Was Just An Accident

جواكيم تراير Sentimental Value

كلوي تشاو Hamnet

أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية

كان مجرّد حادث (فرنسا)

اختيار آخر (كوريا الجنوبية)

العميل السري (البرازيل)

قيمة عاطفية (النرويج)

سيرات (إسبانيا)

صوت هند رجب (تونس)

"غولدن غلوب" أفضل المسلسلات

أفضل مسلسل درامي

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزي