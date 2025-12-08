منها "صوت هند رجب".. أبرز الأفلام المرشحة لجائزة غولدن غلوب 2026

- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
ترشح فيلم صوت هند رجب لجوائز غولدن غلوب الثالث والثمانين، التي سوف يُقام حفلها في 11 يناير/كانون الثاني 2026. وتصدّر فيلم One Battle After Another قائمة الأفلام المرشحة في الفئات الرئيسية بتسعة ترشيحات، يليه فيلم Sentimental Value بثمانية ترشيحات، ثم Sinners بسبعة ترشيحات. وترشّح "صوت هند رجب" عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية. في ما يلي قائمة بأبرز المرشحين:
"غولدن غلوب" أفضل الأفلام
أفضل فيلم درامي
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
أفضل ممثل درامي
- جويل إدجيرتون Train Dreams
- أوسكار إسحاق Frankenstein
- دواين جونسون The Smashing Machine
- مايكل ب. جوردان Sinners
- واغنر مورا The Secret Agent
- جيريمي ألين وايت Springsteen: Deliver Me from Nowhere
أفضل ممثلة درامية
- جيسي باكلي Hamnet
- جينيفر لورانس Die, My Love
- ريناتي رينسف Sentimental Value
- جوليا روبرتس After the Hunt
- تيسا تومسون Hedda
- إيفا فيكتور Sorry, Baby
أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
- تيموثي شالاميه Marty Supreme
- جورج كلوني Jay Kelly
- ليوناردو دي كابريو One Battle After Another
- إيثان هوك Blue Moon
- لي بيونغ هون No Other Choice
- جيسي بليمونز Bugonia
أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
- روز بيرن If I Had Legs, I'd Kick You
- سينثيا إيريفو Wicked: For Good
- كيت هدسون Song Sung Blue
- تشيس إنفينيتي One Battle After Another
- أماندا سيفريد The Testament of Ann Lee
- إيما ستون Bugonia
أفضل مخرج
- بول توماس أندرسون One Battle After Another
- ريان كوغلر Sinners
- غييرمو ديل تورو Frankenstein
- جعفر بناهي It Was Just An Accident
- جواكيم تراير Sentimental Value
- كلوي تشاو Hamnet
أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية
- كان مجرّد حادث (فرنسا)
- اختيار آخر (كوريا الجنوبية)
- العميل السري (البرازيل)
- قيمة عاطفية (النرويج)
- سيرات (إسبانيا)
- صوت هند رجب (تونس)
"غولدن غلوب" أفضل المسلسلات
أفضل مسلسل درامي
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزي
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend