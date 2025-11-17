منصة شيرين أبو عاقلة توثّق استهداف الصحافة في فلسطين

- أطلقت مؤسسة الدراسات الفلسطينية منصة شيرين أبو عاقلة لتوثيق استهداف الصحافة، كمرجع رقمي شامل لرصد الانتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين، في ظل مرحلة دموية منذ أكتوبر 2023، حيث أصبح استهداف الإعلام جزءاً من منظومة الإبادة الإسرائيلية. - تضم المنصة قاعدة بيانات متكاملة تشمل شهادات ميدانية، ووثائق، وتحليلات لباحثين، لبناء أرشيف نقدي لفهم ظاهرة الإبادة الإعلامية وتحليل سياقاتها. - توثق المنصة استهداف 112 مؤسسة إعلامية واستشهاد 255 صحافياً، وتكرم شيرين أبو عاقلة كرمز للإبادة الإعلامية بعد اغتيالها في جنين.

أطلقت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت منصة شيرين أبو عاقلة لتوثيق استهداف الصحافة والإعلام، بصفتها مرجعاً رقمياً شاملاً وموثوقاً يُعنى برصد جميع أشكال الانتهاكات التي تطاول الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في فلسطين. ووفق بيان المؤسسة، فإن هذه المبادرة تأتي في ظل مرحلة تُعد الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ بات استهداف الصحافيين ومنشآت الإعلام جزءاً من منظومة الإبادة الإسرائيلية التي تطاول الصوت والصورة كما تطاول الجسد.

وتضم المنصة قاعدة بيانات متكاملة تجمع بين التوثيق المكتوب والمصور، وتشمل شهادات ميدانية، ووثائق، وصوراً، ومقاطع مصورة، وتقارير حقوقية وإعلامية، إلى جانب تحليلات لباحثين متخصصين تتناول البنية السياسية والقانونية لاستهداف الإعلام. ولا تكتفي المنصة بتجميع المعلومات، بل أيضاً تسعى لبناء أرشيف نقدي يساهم في فهم ظاهرة الإبادة الإعلامية وتحليل سياقاتها المتعددة.

وتمثّل هذه المنصة خطوة مركزية في حماية الذاكرة الفلسطينية وصون الحق في الحقيقة في مواجهة محاولات محو الرواية، وتفكيك بنى إنتاج المعرفة عبر استهداف الشهود ووسائل نقل الوقائع.

ونشرت منصة شيرين أبو عاقلة عدداً من الإحصائيات المتعلقة بأوضاع الصحافيين والإعلام خلال عامين من حرب الإبادة على غزة، فوثّقت استهداف مقار 112 مؤسسة إعلامية، دمر 41 منها بشكل كلّي، فيما تعرض 32 مقراً لتدمير جزئي. كما وثقت استشهاد 255 صحافياً في فلسطين، و13 في لبنان. أما الصحافيون الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر فبلغ عددهم 86، لا يزال 16 صحافياً منهم قيد الاعتقال.

وذكرت المنصة أن اتخاذها اسم الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة جاء لأن اغتيالها شكل لحظة مفصلية في تاريخ الصحافة الفلسطينية والعالمية، ورمزاً دائماً للإبادة الإعلامية التي يتعرّض لها الصحافيون في فلسطين.

واستشهدت الصحافية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها بالرأس برصاصة قناص إسرائيلي استهدفها بشكل مباشر خلال تغطيتها اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في مايو/أيار 2022. وعلى الرغم من الأدلة الواضحة على ارتكاب قواتها الجريمة، إلّا أنّ دولة الاحتلال تحايلت للتهرب من تحمّل مسؤولياتها في مقتل أبو عاقلة.