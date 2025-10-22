منصة إتش بي أو ماكس ترفع أسعارها مجدداً

- أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكوفري عن رفع أسعار منصة إتش بي أو ماكس، حيث زادت تكلفة الباقات الأساسية والعادية والبريميوم، مما يجعلها أغلى من منصات مثل نتفليكس وباراماونت بلس. - تأتي هذه الزيادات في ظل تشتت المستخدمين بين منصات متعددة، حيث تمتلك كل منصة مجموعة أعمال حصرية، مما يزيد من تعقيد تجربة المشاهدة. - أدى هذا التشتت إلى ارتفاع مستوى القرصنة، حيث سجلت مواقع القرصنة 141 مليار زيارة في 2023، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وفقاً لشركة ميوزو البريطانية.

أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكوفري، أمس الثلاثاء، قرارها رفع أسعار منصة البث إتش بي أو ماكس. يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي رفعت فيه منصة ديزني بلس أسعارها، في تقليد سنوي لرفع الأسعار، بينما يتشتّت المستخدم بين منصات عدة ويرتفع مستوى القرصنة حول العالم.

وزادت تكلفة باقة "إتش بي أو ماكس" الأساسية مع الإعلانات من 9.99 إلى 10.99 دولارات شهرياً، و109.99 دولارات سنوياً بدلاً من 99.99. وبعدما كانت تكلفة باقة "إتش بي أو ماكس" العادية الخالية من الإعلانات 16.99 دولاراً شهرياً، أصبحت اعتباراً من يوم أمس 18.49 دولاراً، بينما باتت تكلفة الباقة السنوية الآن 184.99 دولاراً سنوياً. وستشهد باقة "إتش بي أو ماكس بريميوم" أكبر زيادة في السعر، إذ ستقفز من 20.99 إلى 22.99 دولاراً شهرياً، وإلى 229.99 دولاراً سنوياً، بزيادة أكثر من 20 دولاراً دفعة واحدة.

وتأتي هذه الزيادة بالرغم من أن "إتش بي أو ماكس" لطالما كانت أغلى منصات البث الرئيسية. غلاء يتواصل بعد هذه الزيادة، إذ بسعر 10.99 دولارات شهرياً، تظل باقتها الأساسية مع الإعلانات أغلى من ذات الباقة في "نتفليكس" (7.99 دولارات)، و"باراماونت بلس" (7.99 دولارات)، و"بيكوك" (7.99 دولارات). ويتكرّر هذه التفوق في السعر في الباقة الخالية من الإعلانات.

إتش بي أو ماكس في عصر التشتت والقرصنة

وتأتي هذه الزيادات المستمرة في الأسعار وسط تشتّت المشاهد بين منصات عدة من أجل مشاهدة كل ما يعجبه، إذ باتت كل منصة تمتلك مجموعة أعمال أنتجتها الشركات الأم أو حصلت على حقوقها، بدلاً من منصة واحدة فيها كل الأعمال الناجحة. زاد الطين بلة إنتاج المزيد من الأعمال الحصرية الأصلية، والتي لا يُتصوّر أن تقدمها منصة لمنافستها.

وتسبّب هذا التشتت في عودة القرصنة، إذ في 2023 تلقّت مواقع القرصنة 141 مليار زيارة، وهو رقم قياسي وفقاً لنتائج شركة ميوزو البريطانية التي تراقب القرصنة على الإنترنت، وشركة كيرني للاستشارات. وهذا أعلى من 104 مليارات زيارة في عام 2020، و125 مليار زيارة في عام 2019. واستحوذت الأفلام والمسلسلات على 92 في المائة من الزيارات غير الشرعية. وتقول شركة "ميوزو" إن أحد العوامل الرئيسية لهذا الرقم القياسي هو العدد الهائل من منصات البث المدفوعة.