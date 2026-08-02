منصة أميركية تفتح باب المراهنات على إلغاء الرحلات الجوية

- حصلت منصة "كالشي" على موافقة لإدراج خدمة جديدة تتيح المراهنة على إلغاء الرحلات الجوية، باستخدام بيانات من "فلايت أوير" ووزارة النقل الأميركية، لكنها واجهت انتقادات حادة بسبب مخاوف من استغلال الخدمة لتحقيق أرباح غير مشروعة. - تتيح الخدمة للمستخدمين توقع نسب إلغاء الرحلات في مطار معين، مع استثناء حالات التأخير والتحويل، وتواجه "كالشي" دعاوى قضائية لتحديد ما إذا كانت تعتبر قماراً. - تعرضت "كالشي" لانتقادات بسبب تداول معلومات داخلية، وأوقفت مرشحين للكونغرس وفرضت غرامات عليهم، وتخوض حالياً دعاوى قضائية لتحديد قانونية نشاطها.

في منتصف يوليو/تموز الماضي، حصلت منصة التوقعات كالشي على موافقة الجهات التنظيمية لإدراج خدمة جديدة تسمح لأي شخص بالمراهنة على إلغاء الرحلات الجوية. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين توقّع نسب الرحلات الملغاة في مطار معين خلال فترة زمنية محددة. وتقول الشركة إنها تستخدم منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، مع الاستعانة ببيانات وزارة النقل الأميركية كنسخة احتياطية. لكن الخدمة قوبلت بانتقادات حادة.

ويمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كانت شركات الطيران سوف تلغي رحلاتها قبل وقوع حدث معين، مثل عاصفة متوقعة. وسوف تتمحور التوقعات حول نسب إلغاء محددة مثل "أعلى" أو "أقل" أو "بالضبط" أو "على الأقل". ولن تُحتسب حالات التأخير والتحويل ضمن الخدمة الجديدة. وتأسست "كالشي" عام 2018، وأصبحت أول سوق تنبؤات خاضعة للتنظيم الفيدرالي. وتتيح المنصة للمستخدمين التوقع على سيناريوهات "نعم أو لا" بناءً على أحداث من الاقتصاد، والسياسة، والرياضة، والثقافة الشعبية، وغيرها.

وبحسب مجلة فورتشن، حذّر المعلّقون في وسائل التواصل الاجتماعي من أن مثيري الشغب قد يسعون إلى إغلاق المطار لتحقيق أرباحهم. "فلايت أوير" أيضاً حذّرت من أنه "لا يحق لأي شركة، ولن يحق لها، استخدام البيانات التي يتم جمعها عبر شبكة فلايت أوير لهذا الغرض. وسيتم إغلاق حساب أي عميل يستخدم فلايت أوير بما يخالف شروط الاستخدام".

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وتأتي هذه الخدمة المثيرة للجدل في أعقاب أشهر مضطربة واجهها المسافرون الذين اضطروا للتعامل مع عواصف شتوية قوية في مطلع العام، واضطرابات ناجمة عن الحرب في إيران، وإغلاق شركة "سبيريت إيرلاينز" في أوائل مايو/أيار. ورداً على الانتقادات، كانت "كالشي" قد أعلنت أنها سوف تعلّق عقود المطار المثيرة للجدل. لكنها عادت وأعلنت أنها سوف تمضي قدماً، ولو بشكل جزئي.

وتعرضت الشركة مؤخراً لانتقادات حادة بسبب حالات تداول بناءً على معلومات داخلية. ففي إبريل/نيسان الماضي، أوقفت المنصة ثلاثة مرشحين للكونغرس من مينيسوتا وتكساس وفرجينيا، وفرضت عليهم غرامات، بتهمة ممارسة هذا النوع من التداول. وتخوض الشركة حالياً نحو 20 دعوى قضائية فيدرالية وولائية تسعى لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار علامتها التجارية قماراً ومراهنة أم لا.