منتخب إسبانيا يحذف ترامب من صورة الاحتفال بالكأس

- أُزيل دونالد ترامب من الصورة الاحتفالية لمنتخب إسبانيا بعد فوزه بكأس العالم، حيث حاول ترامب سرقة الأضواء بالوقوف على منصة التتويج مع اللاعبين، مما أثار انتقادات واسعة. - تلقى ترامب صيحات استهجان خلال النهائي، واتُّهم بالفساد لمحاولته إلغاء إيقاف لاعب أميركي، مما زاد من التوترات بينه وبين إسبانيا. - العلاقات بين ترامب وإسبانيا متوترة بسبب خلافات حول الإنفاق العسكري واستخدام القواعد العسكرية، مما دفع ترامب لتهديد بقطع العلاقات التجارية.

حذف منتخب إسبانيا لكرة القدم رسمياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب من صورة احتفالية الفريق ورفع كأس العالم على منصة التتويج بعد فوزه على الأرجنتين أمس الأحد بهدف مقابل لا شيء. وجاء ذلك بعد تعرّض ترامب للانتقادات والاتهامات بمحاولة سرقة الأضواء من الفريق الذي كسب، من خلال إقحام نفسه في الصورة أثناء لحظة احتفال قاتل من أجلها اللاعبون.

وصافح ترامب لاعبي منتخب إسبانيا، ثم سلّمهم كأس البطولة، ثم بدلاً من الانسحاب بهدوء وقف على منصة التتويج مع اللاعبين المحتفلين. لاحظ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ما يفعله ترامب، وحاول إبعاده عن المنصة. وفيما غادر إنفانتينو المنصة في النهاية ليسمح للاعبين بالتقاط صورة جماعية، أصرّ ترامب على البقاء.

لكن إن ظنّ ترامب أنه بذلك قد ضمن وجوده في الصورة التاريخية فقد حمل له المنشور الرسمي خبراً سيئاً، إذ نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الصورة الرسمية لفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم مع تعليق: "الأحلام تتحقق". وعند الإمعان في الصورة سوف يلاحظ الناس أن ترامب قد اختفى منها.

بعيدا عن الملاعب لاعب أرجنتيني يتجاوز ترامب دون مصافحة ويشعل الجدل بعد النهائي

وكان ترامب قد تلقى صيحات استهجان خلال النهائي عندما صعد إلى المنصة مع إنفانتينو لتقديم الكأس لإسبانيا، وذلك بمجرد دخول الرجلين إلى أرض الملعب. وإلى جانب اتهامه بمحاولة سرقة الأضواء أثناء احتفالية لاعبي إسبانيا، اتُّهم ترامب كذلك بالفساد عندما تدخّل شخصياً لإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي، فولارين بالوغون، بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وحتّى بعيداً عن منتخب إسبانيا وعالم الرياضة، لا تعيش العلاقات بين ترامب وإسبانيا أفضل أيامها، إذ خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة وجّه ترامب هجوماً حاداً نحو إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق العسكرية إلى 5% كما يريد، بينما يصرّ رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، على الاكتفاء بـ 2.1% من الناتج المحلي. كذلك ترفض إسبانيا أن تستخدم أميركا القواعد العسكرية الإسبانية الموجودة في المتوسط لشنّ أي ضربات على إيران؛ وقد هدد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا ووصفها بأنها "قضية خاسرة".