مملكة هرمز... ملخص حضارة ازدهرت في المضيق وما بعده

- أصل التسمية وتاريخ مملكة هرمز: يُعتقد أن اسم مضيق هرمز مشتق من "هُر-موز" بمعنى "مكان التمور" أو "أورمز" اليونانية بمعنى "خليج صغير". نشأت المملكة بعد سقوط الدولة العباسية وازدهرت تجاريًا وثقافيًا كميناء رئيسي لسلطنة السلاجقة في كرمان. - الازدهار التجاري والسياسي: أصبحت جزيرة هرمز في القرن الرابع عشر مركزًا تجاريًا رئيسيًا بفضل موقعها الاستراتيجي وسياسات ليبرالية دعمت التجارة وحمت التجار، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا مزدهرًا. - عصر الازدهار والغزو البرتغالي: توسعت مملكة هرمز تحت حكم قطب الدين طهمتان، لكنها بدأت في التراجع مع الغزو البرتغالي في القرن السادس عشر، حيث استولى البرتغاليون على الجمارك وأسسوا حصنًا، مما أدى إلى تراجع الإمبراطورية التجارية.

لطالما تتباينت الروايات حول أصل تسمية مضيق هرمز، المضيق الذي يمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وتسبّبت الحرب الأميركية الإسرائيلية الحالية على إيران في إغلاقه وإثارة صدمة طاقية عالمية. ترجيحات تربطه بقصة مملكة هرمز التاريخية، وهي مملكة نشأت نتيجة الصراعات الداخلية التي أعقبت سقوط الدولة العباسية، وتحوّلت إلى حضارة ليبرالية مزدهرة تجارياً وثقافياً.

أصل التسمية والبدايات

تُشير بعض الروايات الشعبية إلى أن اسم "هرمز" مشتق من اسم الإله الإيراني أهورامزدا، إلا أن هذا الربط غير صحيح بحسب المؤرخ الإيراني، خداداد رضاخاني، الذي يربط بين الاسم وكلمة "هُر-موز" التي تعني "مكان التمور"، أو على الأرجح من الكلمة اليونانية "أورمز" التي تعني "خليج صغير".

يقول رضاخاني إن أصول مملكة هرمز تعود إلى انهيار الدولة البويهية في جنوب إيران ومنطقة الخليج العربي، وصعود السلاجقة. ويوضح أنه في خضم الصراعات بين أمراء السلاجقة، اتجهت منطقة هرمز (أو مغستان) نحو كرمان، وسرعان ما أصبحت الميناء التجاري الرئيسي لسلطنة السلاجقة في كرمان. وبعد أن كانت هرمز في البداية في وضع غير مستقر بين السلطة في كرمان والأتابكة في فارس وشبنكارة، تمكّنت في نهاية المطاف من نيل استقلالها الفعلي بعد تأسيس الدولة الإيلخانية في القرن الثالث عشر.

يكتب رضاخاني عبر موقع إيرانولوجي للتاريخ الإيراني أن مملكة هرمز قد مرّت بثلاث مراحل تاريخية: الأولى كانت هجرة محمد درامكو من عُمان إلى الساحل الإيراني في القرن الحادي عشر، ونقل العاصمة إلى جزيرة هرمز في القرن الرابع عشر. في الفترة الثانية، تفوقت جزيرة هرمز على جزيرة كيش من حيث القوة التجارية، لتصبح بذلك أكبر مركز تجاري في الخليج العربي. أما الفترة الأخيرة، فقد بدأت مع هجوم البرتغاليين بقيادة ألفونسو دي ألبوكيرك.

وتشير المصادر الأساسية حول تأسيس مملكة هرمز دائماً إلى سلالة "ملوك هرمز القدماء"، التي انتهت فعلياً مع صعود محمود قلهاتي في القرن الثالث عشر. ومؤسِّس "سلالة ملوك هرمز القدماء" هو محمد درامكو، الذي يُرجَّح أنه قدم من عُمان إلى منطقة هرمز في أواخر القرن الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشر. ربما كان انتقال محمد إلى هرمز من عُمان في الواقع بسبب انهيار قوة البويهيين في جنوب إيران ومنطقة الخليج العربي وبحر عُمان بعد وفاة الملك الرحيم عام 1059. وبسيطرته على أجزاء من عُمان ومناب ومقستان، تمكن درامكو من بناء قاعدة نفوذ على الضفة الشرقية لمضيق هرمز، ودخل في منافسة مباشرة مع حكام كيش، الذين كانوا تابعين للبويهيين في فارس.

مملكة هرمز الليبرالية

عندما هاجمت جيوش الجغتائيين فارس عام 1301 وتقدمت نحو الساحل، نُقل سكان هرمز وممتلكاتها وأعيد توطينهم في مدينة جديدة، سُميّت هرمز الجديدة، في جزيرة جارون. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مدينة هرمز الجزيرة عاصمة المملكة، بينما أصبحت هرمز القديمة في نهاية المطاف موقعاً مهجوراً. وكان الانتقال إلى هرمز الجديدة بداية صعود هرمز كقوة تجارية وسياسية. فرغم افتقار الجزيرة للماء، إلا أنها كانت تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز وحماية طبيعية. كما أنها تقع على خطوط ملاحية مهمة، وتستفيد من التيارات المائية الجيدة وقربها من البر الرئيسي، مما جعلها مركزاً تجارياً مثالياً للبضائع القادمة من الهند وإيران.

وتتحدث الروايات التاريخية اللاحقة عن ازدهار الجزيرة، وأسواقها المذهلة، وكفاءة مواردها، بما في ذلك خزانات المياه التي مولتها الحكومة وضمنت سبل عيش السكان. ويُعزى الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ليبرالية وفّرت الحماية للتجار ورحّبت بالتجارة من جميع الجهات.

عصر الازدهار

يُعدّ قطب الدين طهمتان أحد أكثر حكام هرمز نشاطاً. تميّز حكمه، بفضل براعته التنظيمية، بتوسع القوة التجارية لهرمز، وتطوير جزيرة هرمز نفسها، وتحويلها إلى مركز إمبراطورية عظيمة امتدت شرقاً حتى ساحل الهند وغرباً حتى منطقة البصرة. كما عُرف بقوته العسكرية، وبحلول أربعينيات القرن الثامن الميلادي، أصبح طهمتان الحاكم المطلق لجميع جزر الخليج العربي، وسيداً لمناطق ساحلية عدة، بما في ذلك مغستان، وجبران، وريشهر، وزفار، وقلعة، وعُمان.

ينقل رضاخاني عن أحد معاصري طهمتان أنه "بعد أن أمّن السلطان قطب الدين سلطانه براً وبحراً، وبين العرب وغير العرب، في وجه خصومه، أقام علاقات طيبة مع سلطان سلاطين غوجارات، وأراضي ملوك الهند، والسند، والبصرة، والكوفة، وعُمان، وكرمان، وشيراز، وغيرها، حتى استقر حكمه وسلطانه، وبسط عدله. جهّز السفن وأرسلها إلى كل مكان.

من جميع الموانئ البحرية، مثل مكة، وجدة، وعدن، وسوفالا، واليمن، والصين، وأوروبا، وكاليكوت، والبنغال؛ أتت السفن بحراً، وجلبت بضائع ممتازة من كل مكان، وبضائع ثمينة من مدن فارس، والعراق، وخراسان. كان يأخذ عُشر ما يأتي بحراً، ونصف عُشر ما يأتي إلى خراسان من المناطق المجاورة".

لم ينتهِ نجاح مملكة هرمز عند هذا الحد، إذ شهدت فترة حكم بهمن شاه الثاني وتوران شاه الثاني ازدهاراً كبيراً، فقد أصبح ملوك هرمز رعاة للعلم والمعرفة. وقد كانوا سُنّة متسامحين للغاية مع الشيعة والمسيحيين النسطوريين واليهود والهندوس، وحتى مع من يُعتبرون "وثنيين" (على الأرجح من الهندوس). وقد بنوا مدارس عدة تخرّج منها علماء بارزون.

في النهاية، جاء الغزو البرتغالي إلى هرمز خلال عهد أبو نصر شاه، أولاً في عام 1507 ثم اكتمل في عام 1515 على يد ألفونسو دي ألبوكيرك. أسفر الغزو الثاني عن إنشاء حصن برتغالي على الجزيرة، واستيلاء البرتغاليين على الجمارك، وهنا بدأ تراجع طويل الأمد للإمبراطورية التجارية لهرمز. وإن تغيرت السلالات الحاكمة المتعاقبة، فلم تتغيّر حقيقة هرمز، المضيق، فهو نقطة استراتيجية للتجارة العالمية، تهز العالم كلما تأثر أمنها.