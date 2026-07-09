"مملكة المافيا"... توم هاردي في موسم ثان

- يعود توم هاردي للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "مملكة المافيا"، حيث يكافح آل هاريغان للحفاظ على إمبراطوريتهم الإجرامية وسط تهديدات متصاعدة، بينما يجد هاري دا سوزا نفسه في مواجهة توترات داخلية متزايدة. - مستقبل هاردي في تجسيد شخصية دا سوزا في موسم ثالث غير مؤكد، بسبب خلافات مع المنتجين أثناء تصوير الموسم الثاني، مما أثار قلقهم بشأن استمراره. - لم يتم تجديد "مملكة المافيا" رسمياً لموسم ثالث، لكن من المتوقع استئناف الإنتاج لاحقاً هذا العام، بمشاركة نجوم مثل هيلين ميرين وبيرس بروسنان.

يعود توم هاردي للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "مملكة المافيا" (MobLand)، الذي يُعرض عبر منصة باراماونت+ (عربياً على "نتفليكس")، ومن المقرر أن يصدر في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل. لكن مستقبل النجم البريطاني في تجسيد شخصية هاري دا سوزا في موسم ثالث محتمل من المسلسل لم يُحسم رسمياً بعد.

وجاء في الملخص الذي نشرته منصة باراماونت+ أنه "في الموسم الثاني من المسلسل الأصلي، يكافح آل هاريغان لإظهار جبهة موحدة، بينما يهدد خصوم متصاعدون إمبراطوريتهم الإجرامية المتصدعة.

أما هاري دا سوزا، مساعدهم الماهر في حلّ المشكلات، والذكي في التعامل مع الشوارع، فيجد نفسه مضطراً إلى السير على حبل مشدود مع تصاعد التوترات داخل العائلة. ومع امتداد العنف إلى كل زاوية من حياتهم، تنهار الولاءات، وتثبت السلامة أنها مؤقتة، فيما لا تترك المعركة على السلطة أي مجال للرحمة".

لا يزال استمرار هاردي في أداء دور دا سوزا موضع شك، بعدما بدا أن سلوكه أثناء تصوير الموسم الثاني أثار قلق المنتجين. فقد دخل هاردي، بحسب التقارير، في خلافات مع المنتجين، من بينهم المنتج التنفيذي جيز باتروورث وآخرون في شركة 101 استوديوز، التابعة لديفيد غلاسر، وهي شركة الإنتاج التي تقف وراء مسلسل "مملكة المافيا"، الذي يُصوَّر في مواقع مختلفة داخل المملكة المتحدة.

لم يحصل "مملكة المافيا" بعد على تجديد رسمي لموسم ثالث من جانب المنصة، لكن من المتوقع أن يستأنف الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام إذا تمت الموافقة على ذلك. ويؤدي هاردي في المسلسل دور "المُصلِح" داخل عائلة إجرامية منظمة نافذة، تقودها هيلين ميرين وبيرس بروسنان، في ظل صدام بين عائلتين من عالم الجريمة يندلع بينهما صراع يهدد بإسقاط إمبراطوريات وحيوات.

يشارك في بطولة المسلسل أيضاً بادي كونسيدين، المعروف بدوره في مسلسل "بيت التنين"، وجوان فروغات التي شاركت، ولارا بولفر، وأنسون بون من مسلسل، إضافة إلى مانديب ديلون، وجازمين جوبسون وجيف بيل من مسلسل، ودانيال بيتس، وليزا دوان، وإميلي باربر.

يُنتج "مملكة المافيا" بالشراكة مع استديوهات باراماونت التلفزيونية و101 استوديوز. ويتولى الإنتاج التنفيذي كل من ديفيد سي. غلاسر، وغاي ريتشي، وجيز باتروورث، وتوم هاردي، وإيفان أتكينسون، ودين بيكر، ورون بوركل، وديفيد هاتكين، وبوب ياري، وكيث كوكس.