"ممكن" نادين نجيم خارج السباق الرمضاني

في بيان رسمي وزعته شركة سيدرز آرت برودكشن، تأجل عرض مسلسل "ممكن" من إخراج أمين درّة وبطولة نادين نجيم وظافر عابدين. في بيانها، قالت الشركة إن قرار التأجيل جاء بالتنسيق بين "إم بي سي" وإدارة "سيدرز آرت برودكشن" (صبّاح إخوان) ومخرج العمل أمين درة، حرصاً على تقديم عمل درامي متكامل يلبّي تطلعات الجمهور، ويحقق الرؤية الفنية المرجوّة.

أوضح البيان أن المسلسل يحتاج إلى فترة إنتاجية أطول لاستكمال التصوير، ما استدعى تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، تأكيداً على أولوية الجودة واحتراماً لثقة الجمهور، على أن يُعلن عن موعد العرض قريباً، مع وعد بعمل "استثنائي وعلى قدر الانتظار".

بدورها، توجهت الممثلة نادين نجيم برسالة اعتذار مباشرة إلى جمهورها عبر حسابها على منصة إكس، عبّرت فيها عن أسفها لغيابها عن موسم رمضان، مشيرة إلى أن التأجيل يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة فريق العمل، مؤكدة أن "ممكن" سيُعرض بعد رمضان.

تُفيد معلومات أن السبب الحقيقي لإيقاف عرض "ممكن" هو بعض المشاهد "الساخنة" التي رفضت "إم بي سي" إدراجها ضمن مسلسلات ستعرض في رمضان، وقد طُلب من المنتج حذف بعض المشاهد التي لا تتناسب وسياسة الفضائية، الأمر الذي ناقشه المخرج أمين درّة مع الشركة والمشرفين في "إم بي سي"، ليتخذ القرار بتأجيل العرض، كون المشاهد أساسية في "ممكن" وتعزز في طابعها الرؤية الدرامية لحكاية فتاة ليل تخوض في مشاكل كثيرة أفضت بها إلى هذا العالم المظلم، خصوصاً أن أكثر من 60% من المشاهد انتهى تصويرها.

في المقابل، خرج قبل شهر مسلسل "كذبة سودا" إخراج باسم السلكا وبطولة سيرين عبد النور ومحمد الأحمد وباسم ياخور، من العرض الرمضاني. لم تعرف الأسباب كاملة وراء هذا التأجيل. كل ما عُرف أن تأخر التصاريح الخاصة بالتصوير كان السبب الرئيسي، ورجحت أخبار تقول إن التأخير في دفع المستحقات المالية لفريق "كذبة سودا" هو ما حال دون عبوره الامتحان الدرامي الرمضاني، لكن ذلك لم يمنع من تأكيد الشركة المنتجة بأن بداية التصوير ستكون نهاية الشهر الحالي في أبوظبي، إذ سيعرض لاحقاً على بعض منصات البث التدفقي، ليكون جاهزاً بعدها للعرض التلفزيوني.

في لبنان، كثر الحديث عن إمكانية تأجيل مسلسل "المحافظة 15" نص وبطولة كارين رزق الله إلى جانب يورغو شلهوب، ومجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. السبب، كما قيل، هو تقاعس بطل العمل يورغو شلهوب عن الحضور في مواعيد التصوير المقررة، من دون معرفة الأسباب الحقيقية لكل هذا الإهمال.

تؤكد المعلومات أن الوقت لم يعد لصالح إعداد المسلسل وتصويره وإدراجه على اللائحة الخاصة بالأعمال الرمضانية. ولم يعد ممكناً استبدال شلهوب بممثل آخر بعدما أنجزت حلقات كاملة يظهر فيها، لكن هذا لم يتح لصناع العمل المتابعة بعدما تغيب شلهوب لأسبوعين عن التصوير، وكان ضرورياً حضوره لإتمام الجزء الرئيسي من "المحافظة 15"