ممثلو هوليوود يوافقون على عقد يحميهم من الذكاء الاصطناعي

- صوّت ممثلو السينما والتلفزيون في هوليوود لصالح عقد جديد مدته أربع سنوات مع الاستديوهات ومنصات البث، بهدف حماية الممثلين من الذكاء الاصطناعي، حيث وافق 90% من أعضاء نقابة ساغ-أفترا على الاتفاق. - العقد الجديد يوفر زيادات في الأجور ويعزز الحماية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويشترط أن يقدم الممثلون الرقميون "قيمة إضافية كبيرة" مقارنة بالممثلين الحقيقيين. - رابطة منتجي الأفلام والتلفزيون أشادت بالاتفاق، مؤكدة على أهمية التعاون بين أطراف الصناعة لتحقيق حلول عملية.

صوّت ممثلو السينما والتلفزيون في هوليوود بأغلبية ساحقة، الخميس، لمصلحة المصادقة على عقد مدته أربع سنوات مع الاستديوهات ومنصات البث التدفقي، بعد مفاوضات استمرت شهراً، وقادتها نقابتهم ساغ-أفترا بهدف توفير الحماية لهم من الممثلين المصنعين رقمياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة أسوشييتد برس. ووافق 90% من أعضاء نقابة ساغ-أفترا على الاتفاق، بينما شارك نحو 19% من الأعضاء المؤهلين للتصويت في الاقتراع. وكانت المصادقة على الاتفاق متوقعة، وهي تضمن عدم تكرار موجة الإضرابات التي شهدتها هوليوود عام 2023.

وبشكل مماثل لنقابة الكتّاب الأميركية التي وافق أعضاؤها في إبريل/ نيسان الماضي على عقد جديد، فإن عقد الممثلين الجديد يمتد لأربع سنوات بدلاً من المدة المعتادة البالغة ثلاث سنوات، وهو ما يوفّر مزيداً من الاستقرار للعاملين في القطاع. وقال رئيس النقابة شون أستين إن العقد الجديد "يوفر زيادات ملموسة في الأجور، ويعزز الحماية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية".

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وبحسب "أسوشييتد برس"، نصّ العقد على أن الممثلين الذين يتم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يقدموا "قيمة إضافية كبيرة" مقارنة بممثل حقيقي حتى يتمكن المنتجون من استخدامهم. وهو البند الذي تؤكّد النقابة أنه سيجعل استخدام الممثلين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي محدوداً للغاية.

من جانبها، هنأت رابطة منتجي الأفلام والتلفزيون، التي تفاوض نيابة عن تحالف يضم أكبر استوديوهات هوليوود ومنصات البث وشركات الإنتاج، النقابة بالمصادقة على الاتفاق. وجاء في بيان الرابطة: "لقد أظهرت قيادة نقابة ساغ أفترا التزاماً حقيقياً بالشراكة"، واعتبرت أن الاتفاقيات مع الممثلين والكتاب "تظهر ما يمكن تحقيقه عندما تعمل أطراف الصناعة معاً للتوصل إلى حلول عملية". وتخوض الرابطة في الوقت الحالي محادثات مع نقابة المخرجين الأميركيين لتجديد عقدها الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران الحالي.