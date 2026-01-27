ممثلون مصريون يغيبون عن الشاشات ويحضرون في الإذاعة

- يشارك أحمد عز في مسلسل إذاعي جديد بعنوان "الفهلوي" لتعويض غيابه عن الدراما التلفزيونية، بعد نجاحه في مسلسل "أغنى رجل في العالم" العام الماضي. - يقدم أحمد فهمي مسلسل "المتر براءة" مع جيهان الشماشرجي، بينما يتعاقد أكرم حسني على "فات المعاش"، في إطار اجتماعي كوميدي، لتعويض غيابهما عن الشاشة. - تعود الدراما الرمضانية بوجوه من الثمانينيات والتسعينيات مثل كمال أبو رية وميمي جمال، مع أعمال جديدة مثل "فخر الدلتا" و"فن الحرب".

تعاقد بعض الممثلين في مصر على تقديم مسلسلات إذاعية خلال شهر رمضان، تعويضاً عن غيابهم عن المنافسة التلفزيونية.

في هذا السياق، يشارك الفنان أحمد عز في الماراثون الدرامي المقبل من خلال عمل إذاعي يحمل اسم "الفهلوي"، عن قصة من تأليف أيمن سلامة، الذي اعتمد على توليفة اجتماعية كوميدية.

يحاول عز من خلال هذا المسلسل تعويض غيابه عن الدراما التلفزيونية منذ سنوات، إذ أصبح حريصاً على تقديم مسلسل إذاعي يُبثّ سنوياً، بعدما خاض تجربة إذاعية العام الماضي من خلال مسلسل "أغنى رجل في العالم" مع الفنانة تارا عماد، والذي بث عبر راديو النيل. غاب أحمد عز عن الدراما التلفزيونية منذ عدة سنوات، إذ كان آخر أعماله مسلسل "الاختيار 3"، الذي عُرض عام 2022، وجسد من خلاله شخصية ضابط مخابرات.

بدوره، يقدّم الفنان أحمد فهمي في الدراما الإذاعية خلال رمضان مسلسل "المتر براءة"، بمشاركة الممثلة جيهان الشماشرجي، وذلك بعد النجاح الذي حققاه أخيراً من خلال فيلم "أحمد وأحمد". ومن المقرر إذاعة المسلسل طوال أيام شهر رمضان عبر راديو النيل.

تعويضاً عن غيابه عن الدراما التلفزيونية هذا العام في رمضان، إذ كان آخر أعماله مسلسل "الكابتن" الذي عُرض العام الماضي، تعاقد الفنان أكرم حسني على تقديم مسلسل "فات المعاش"، من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي. تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، ومن المقرر بدء تسجيله خلال الأيام المقبلة داخل استوديوهات إذاعة إنيرجي في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقد علمت "العربي الجديد" أن الفنانين محمد هنيدي، وغادة عادل، وسوسن بدر، تعاقدوا فعلياً على تقديم مسلسلات إذاعية تبث خلال شهر رمضان، ومن المفترض أن يقدم الفنان أحمد حلمي أيضاً عملاً إذاعياً، لكنه لم يؤكّد ذلك بعد.

وبينما تغيب كل الأسماء السابقة عن الشاشة، تشهد الدراما الرمضانية هذا العام عودة عددٍ من ممثلي جيلي الثمانينيات والتسعينيات للظهور على الشاشة الصغيرة بعد غيابهم لفتراتٍ طويلة.

يبرز من بين العائدين الممثل كمال أبو رية الذي يقدم شخصية مديرٍ لإحدى الشركات في مسلسل "فخر الدلتا"، إذ انضم إليه أخيراً، إلى جانب كل من حنان سليمان وأحمد رمزي وانتصار، وهو من كتابة حسن علي وإخراج هادي بسيوني. ويطلّ أبو رية أيضاً مع الممثل يوسف الشريف في مسلسل "فن الحرب".

بدورها، بدأت الممثلة ميمي جمال رحلة عودتها تدريجياً إلى الشاشة بعد غياب سنوات طويلة، من خلال مسلسل "إيجار قديم" عام 2022، وقدّمت بعده عدة أدوار. وهذا العام تحضر المصرية في ثلاثة مسلسلات، هي "أب ولكن" و"على قد الحب"، إضافةً إلى مسلسل "بابا وماما جيران".