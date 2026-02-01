ممثلون مصريون يخوضون أولى بطولاتهم المطلقة في رمضان

بينما يتّسم الموسم الدرامي في رمضان هذا العام بالمنافسة والرهان على الأسماء المضمونة، يختار عدد من الممثلين المصريين كسر دائرة الأدوار الثانية وخوض اختبار البطولة المطلقة للمرة الأولى، في خطوة تحمل قدراً من المخاطرة بقدر ما تعكس تحوّلاً في مساراتهم الفنية. وبين تجارب نضجت على مهل وأخرى تأتي من خارج الوسط التقليدي، تفتح دراما رمضان المقبل الباب أمام وجوه اعتادها الجمهور في الظل لتتقدّم إلى صدارة المشهد، محاولة تثبيت حضورها وإعادة تعريف صورتها على الشاشة الصغيرة.
