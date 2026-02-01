ممثلون مصريون يخوضون أولى بطولاتهم المطلقة في رمضان

- يشهد الموسم الدرامي الرمضاني تحولاً مع خوض ممثلين مصريين تجربة البطولة المطلقة لأول مرة، مثل ماجد الكدواني في "كان يا ما كان"، وماجد المصري في "أولاد الراعي"، ومي كساب في "نون النسوة". - يشارك أحمد بحر في "بيبو" الذي يروي قصة صعوده كمطرب شعبي، بينما يقدم مصطفى غريب "هي كيميا" حيث يجسد طبيباً يكتشف أخاً غير شقيق يعمل في تجارة المخدرات. - أحمد رمزي ينتقل من منصات التواصل الاجتماعي إلى التلفزيون في "فخر الدلتا"، بمشاركة كمال أبو رية وانتصار، مما يضيف تنوعاً للموسم.

بينما يتّسم الموسم الدرامي في رمضان هذا العام بالمنافسة والرهان على الأسماء المضمونة، يختار عدد من الممثلين المصريين كسر دائرة الأدوار الثانية وخوض اختبار البطولة المطلقة للمرة الأولى، في خطوة تحمل قدراً من المخاطرة بقدر ما تعكس تحوّلاً في مساراتهم الفنية. وبين تجارب نضجت على مهل وأخرى تأتي من خارج الوسط التقليدي، تفتح دراما رمضان المقبل الباب أمام وجوه اعتادها الجمهور في الظل لتتقدّم إلى صدارة المشهد، محاولة تثبيت حضورها وإعادة تعريف صورتها على الشاشة الصغيرة.

بعد تأدية ماجد الكدواني أدواراً ناجحة في السينما والتلفزيون، يقدّم أوّل بطولة تلفزيونية مطلقة له من خلال مسلسل "كان يا ما كان" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش في حلقاته الـ15 عدداً من القضايا الأسرية المختلفة. ويشارك في المسلسل كل من يسرا اللوزي ونهى عابدين، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش عدداً من القضايا الأسرية.

بدوره، يحظى الممثل ماجد المصري بفرصة تقديم أوّل عمل تلفزيوني من بطولته في مسلسل "أولاد الراعي" الذي يسلّط الضوء على عالم رجال الأعمال، مركزاً على دور الصراعات الأسرية داخل الشركات. ويشارك في بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وأحمد عيد، ونيرمين الفقي، وفادية عبد الغني، وإيهاب فهمي، وإيناس كامل، وساندي مراد، ونوليا مصطفى. وهو من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.

ويطلّ المغني الشعبي أحمد بحر في مسلسل "بيبو" الذي تدور أحداثه حول رحلة صعود شاب بسيط يعمل في سوق الخضار ليصير مطرباً شعبياً واسع الشهرة. وسبق لبحر أن قدم فيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني، وشاركه في بطولته نور النبوي. ومسلسل "بيبو" مأخوذ عن قصة لتامر محسن، تولت ولاء الشريف تحويلها إلى سيناريو أخرجه عبد الرحمن أبو غزالة.

وبعدما اكتفت مي كساب خلال مشوارها الفني بتقديم الأدوار المساعدة، تقدّم أولى بطولاتها التلفزيونية في مسلسل "نون النسوة"، الذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان الماضي، إلّا أنّ تصويره توقف قبل أن يستأنف أخيراً، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل. ويتناول المسلسل قضايا المرأة، ويشارك في بطولته كل من ندى موسى، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وجوري بكر، وهبة مجدي. العمل من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

وبعد نجاحه ممثلاً كوميدياً في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة الماضية، يقدم الممثل مصطفى غريب أوّل مسلسل تلفزيوني من بطولته "هي كيميا". ويشارك في العمل كل من محمد دياب، ومريم الجندي، وميشيل ميلاد، وفرح يوسف. وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري. ويجسّد مصطفى غريب في العمل شخصية سلطان، الطبيب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد اكتشافه وجود أخ غير شقيق له يعمل في تجارة المخدرات، ما يضعه في مواقف صعبة تجمع بين الكوميديا والدراما.

ويأتي صانع المحتوى أحمد رمزي من عالم منصات التواصل الاجتماعي إلى التلفزيون، ليقدّم مسلسل "فخر الدلتا"، الذي يجسد من خلاله شخصية شاب ينتقل من بيت عائلته في إحدى قرى الدلتا إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات. وتخرج أحمد رمزي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في العديد من ورش التمثيل. ويطلّ في المسلسل كل من كمال أبو رية، وانتصار، وخالد زكي، وحنان يوسف. وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني.