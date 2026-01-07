ممثلون مخضرمون يعودون إلى الشاشات في مسلسلات رمضان المقبل

- يشهد موسم الدراما الرمضانية عودة لافتة لممثلي الثمانينيات والتسعينيات، مثل كمال أبو رية الذي يشارك في مسلسلي "فخر الدلتا" و"فن الحرب"، وميمي جمال التي تظهر في ثلاثة مسلسلات، وأحمد عبد العزيز في "البخت". - كمال أبو رية يوضح أنه لم يبتعد عن التمثيل بل كان ينتظر الأدوار المناسبة، بينما ميمي جمال تعود بعد غياب بسبب مسؤوليات عائلية، وأحمد عبد العزيز يعود بعد أزمة صحية. - الناقدة خيرية البشلاوي تشير إلى أن عودة هؤلاء الممثلين تعود لشعبيتهم الكبيرة، مما يدفع شركات الإنتاج للاستعانة بهم، محققة نجاحاً ملحوظاً.

تشهد المسلسلات المصرية في موسم الدراما الرمضانية هذا العام عودة عددٍ من ممثلي جيلي الثمانينيات والتسعينيات للظهور على الشاشة الصغيرة بعد غيابهم لفتراتٍ طويلة.

ويبرز من بين العائدين الممثل كمال أبو رية الذي يقدم شخصية مديرٍ لإحدى شركات في مسلسل "فخر الدلتا" الذي انضم إليه قبل يومين، إلى جانب كل من حنان سليمان وأحمد رمزي وانتصار، وهو من كتابة حسن علي وإخراج هادي بسيوني. ويطلّ أبو رية أيضاً مع الممثل يوسف الشريف في مسلسل "فن الحرب".

وكان كمال أبو رية قد ابتعد لسنوات عن الشاشات، قبل أن يعود أخيراً من خلال أدوارٍ صغيرة، لكن مؤثرة في عدّة أعمال، أبرزها "لام شمسية" و"كارثة طبيعية" و"وتر حساس". وقال أبو ريّة في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه "لم يبتعد عن التمثيل بقدر ما كان ينتظر العمل والدور المناسب لعودته"، موضحاً أنه لم يحدث أن رفض من قبل العمل مع جيل الشباب، مضيفاً: "الفن دائماً يشارك به عنصرا الخبرة والشباب، فلماذا أرفض؟!"، مشيراً إلى أن هناك بعض الأدوار كانت تعرض عليه، لكنّه وجدها دون المستوى.

بدورها، بدأت الممثلة ميمي جمال رحلة عودتها تدريجياً إلى الشاشة بعد غياب سنوات طويلة، من خلال مسلسل "إيجار قديم" عام 2022، وقدّمت بعده عدة أدوار. وهذا العام توجد النجمة المصرية في ثلاثة مسلسلات هي: "أب ولكن" و"على قد الحب"، حيث تؤدي شخصية أم، إضافةً إلى مسلسل "بابا وماما جيران".

وأشارت ميمي جمال في حديث مع "العربي الجديد" إلى أنها غابت عن المنافسة الدرامية منذ عام 2019 نتيجة مسؤولياتها العائلية، لكنّها عادت نتيجة تلقيها عروضاً مناسبة في السينما والتلفزيون، خصوصاً أنها "لا تستطيع أن تعيش من دون تمثيل"، حسب تعبيرها.

من جهته، يطلّ الممثل أحمد عبد العزيز في شخصية رجل أعمال في مسلسل "البخت". وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الدور دائماً ما ينادي صاحبه، موضحاً أنه غاب لفترة عن الدراما، مكتفياً بالمشاهدة نتيجة معاناته من أزمة صحيّة، ولرغبته في إيجاد أدوار تناسب مسيرته، وهو ما حصلّ أخيراً مع عودته لتقديم عدة أدوار لافتة في مسلسلات مختلفة.

ومن المنتظر مشاركة الممثل محمود البيزاوي في مسلسلات رمضان من خلال عملين هما "فرصة أخيرة" مع محمود حميدة، و"علي كلاي" مع أحمد العوضي، الذي أكد أخيراً في حوار أنه يحرص دائماً على "دعم مسلسلاته بالعناصر التمثيلية الخبرة" ويكون "سعيداً بوجوده معهم في عمل واحد". كذلك، يعود الممثل رياض الخولي إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "درش" عن قصة من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

ورأت الناقدة خيرية البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن عودة الممثلين المخضرمين إلى الشاشة الصغيرة يرجع إلى "امتلاكهم قاعدة جماهيرية كبيرة"، مضيفةً: "رغم ابتعادهم يحتفظ هؤلاء الممثلون بحب جمهور كبير، وهو ما يدفع شركات الإنتاج إلى الاستعانة بهم". ولفتت إلى أن الأعمال التي شهدت عودة ممثلين كبار مثل ميمي جمال وأحمد عبد العزيز حقّقت نجاحاً كبيراً.