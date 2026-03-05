ممثلة كندية تعيد جائزة نقاد تورونتو بعد حذف تضامنها مع الفلسطينيين

- أعلنت الممثلة الكندية إيل-مايجا تيلفيذرز عن إعادة جائزة جمعية نقاد السينما في تورونتو احتجاجاً على حذف جزء من كلمتها الداعمة للفلسطينيين، معتبرة ذلك رقابة سياسية. - استقالت رئيسة الجمعية، جوهانا شنيلر، موضحة أن الحذف كان لأسباب تتعلق بتوقيت الحفل وليس لأسباب سياسية، وشجعت الفائزين على نشر خطاباتهم كاملة. - تندرج هذه الحادثة ضمن جدل متزايد حول الرقابة على الأصوات الداعمة للفلسطينيين في الفعاليات الثقافية العالمية، مثل جوائز بافتا ومهرجان برلين السينمائي.

أعلنت الممثلة الكندية إيل-مايجا تيلفيذرز عزمها إعادة الجائزة التي حصلت عليها من جمعية نقاد السينما في تورونتو (TFCA)، احتجاجاً على حذف جزء من كلمة قبولها للجائزة تضمّن تضامناً مع الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول الرقابة السياسية في الفعاليات الثقافية.

فازت تيلفيذرز بجائزة أفضل أداء مساند في فيلم كندي خلال حفل جوائز الجمعية الذي أقيم في مدينة تورونتو الكندية في 2 مارس/آذار الحالي، عن دورها في فيلم "سويت إنجل بيبي" (Sweet Angel Baby) للمخرجة الكندية ميلاني أوتس. ولعدم تمكنها من حضور الحفل شخصياً، أرسلت رسالة فيديو لعرضها خلال الأمسية.

غير أن الفيديو الذي عُرض خلال الحفل حُذف منه مقطع قالت فيه: "عندما كنا نصوّر الفيلم، وقع السابع من أكتوبر/تشرين الأول وغيّر كل شيء. أريد فقط أن أقول إن قلبي ما زال مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه إبادة مستمرة ، وشكراً لكل من تحلّى بالشجاعة في هذه الصناعة ليتحدث عن ذلك".

وفي رسالة إلكترونية مطوّلة أرسلتها إلى أعضاء الجمعية، أمس الأربعاء، انتقدت تيلفيذرز حذف هذا الجزء من خطابها، وأشارت إلى أن ما حدث شكل من أشكال الرقابة. وأعلنت أنها ستعيد الجائزة احتجاجاً على القرار. وكتبت في رسالتها: "اتُّخذ قرار بتحييد كلماتي والرقابة عليها بذريعة أبوية تقول إنني بحاجة إلى الحماية من كلامي. هذا أمر مقلق للغاية". وأضافت: "جوائز جمعية نقاد السينما في تورونتو احتفال بالتعبير السينمائي، والرقابة عدوة التعبير. أشعر بالاشمئزاز والخجل من هذا الفعل. الحياد شكل من أشكال العنف، واختيار عدم اتخاذ موقف هو موقف سياسي بحد ذاته".

وأكدت أنها لا تستطيع قبول الجائزة بعد أن "تلوثت بالرقابة"، وأضافت أنها غير مهتمة بتلقي اعتذار، لأن "الضرر الأخلاقي الذي حدث لا يمكن الرجوع عنه".

كما أعلن عدد من النقّاد استقالتهم من الجمعية تضامناً مع تيلفيذرز.

من جهة ثانية، استقالت رئيسة الجمعية، جوهانا شنيلر، بعدما أكدت أن خطاب تيلفيذرز لم يُحذف لأسباب سياسية. و قالت شنيلر، في بيان ، خلال اليوم نفسه: "كنا فخورين بتكريم عملها المستحق والمؤثر. اختُصر خطابها وخطابات أخرى مراعاة لتوقيت الحفل. كان هذا القرار قراري بصفتي رئيسة الجمعية، وبالنظر إلى ما حدث سأقدم استقالتي".

وأضافت أن الجمعية تشجع جميع الفائزين على نشر النسخة الكاملة من خطاباتهم عبر منصاتهم الخاصة، وأكدت أن السينما "مساحة للحوار والتأمل والتواصل الإنساني".

تُعد إيل-مايجا تيلفيذرز من أبرز الممثلات وصانعات السينما من السكان الأصليين في كندا. وإلى جانب عملها في فيلم "سويت إنجل بيبي"، الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2024، عُرفت أيضاً بأعمالها بصفتها مخرجة ومنتجة.