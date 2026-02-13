ممثلات غائبات عن الموسم الرمضاني المقبل

- غياب بارز للممثلات اللبنانيات عن الدراما الرمضانية: تغيب ورد الخال للسنة الثالثة بسبب سياسة المحسوبيات والاحتكار، بينما سيرين عبد النور تغيب للسنة السابعة بعد خلافات مع شركات الإنتاج، وتلجأ للحفلات والإعلانات لتعويض غيابها. - تأجيلات وإلغاء مشاريع درامية: تأجل عرض مسلسل "ممكن" بسبب مشاكل تنفيذية، ومسلسل "كذبة سودا" بسبب تأخير التصاريح، مما أدى لغياب نادين نجيم ونادين الراسي عن الموسم الرمضاني. - نيكول سابا خارج الدراما المصرية: رغم نجاحها السابق في "وتقابل حبيب"، تغيب نيكول سابا عن المشهد الدرامي المصري هذا الموسم.

للسنة الثالثة، تغيب الممثلة اللبنانية ورد الخال عن موسم الدراما الرمضاني، سواء عن الأعمال اللبنانية أو تلك المشتركة. الأسباب كثيرة، منها سياسة المحسوبيات التي تسيطر على شركات الإنتاج اللبنانية، والاحتكار الذي تدفع ثمنه الخال وبعض زميلاتها.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت ورد الخال عقداً مع شركة O3 (أو 3) التابعة لمجموعة إم بي سي لأداء بطولة النسخة العربية من مسلسل "الحب الأعمى"، وهي حالياً تصور المراحل الأخيرة في إسطنبول، ويشاركها البطولة سامر إسماعيل وعبد الحكيم قطيفان ويامن حجلي، ومواطنتها فاليري أبو شقرا الغائبة هي أيضاً عن الدراما اللبنانية والمشتركة المُنتجة في لبنان.

إلى جانب الخال، تغيب زميلتها سيرين عبد النور عن الدراما الرمضانية للسنة السابعة. خلافات حصلت بين عبد النور وشركة إيغل فيلمز بعد مسلسل "للموت"، دفعت المنتج جمال سنّان إلى استبعادها والممثلة ماغي بو غصن، وكذلك حُرمت من تعاون مع شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصبّاح.

آخر أعمال عبد النور في رمضان كانت في الجزء الثالث من "الهيبة: الحصاد" عام 2019، من إخراج سامر البرقاوي، على الرغم من تعاون مع الشركة في أعمال قصيرة، منها "دور العمر" إخراج ناصر فقيه، إنتاج 2021، لكنها بقيت خارج سرب المنافسة في رمضان.

تعوض سيرين عبد النور غيابها الدرامي من خلال الحفلات الغنائية التي تُحييها، والإعلانات التي تصورها؛ كان آخرها في الدوحة وبغداد.

توقف، قبل شهر، تصوير مسلسل "ممكن" من إخراج أمين درّة، لتغيب الممثلة نادين نجيم وزميلها التونسي ظافر عابدين عن المنافسة في الموسم الرمضاني. أسباب تأجيل عرض مسلسل "ممكن"، بحسب الشركة المنتجة، يقال إنها تتعلق بالتنفيذ، على أن يُعاد الالتزام بمعاييرخاصة لإتمام العمل وعرضه خلال فترة الصيف المقبل، وهذا يسجل غياب نجيم عن الدراما الموسمية للسنة الثانية.

قبل شهرين، أعلن عن تأجيل مسلسل "كذبة سودا" من إخراج باسم السلكا وإنتاج "وايز برودكشن". كان من المقرر إدارجه على قائمة الأعمال الخاصة بالموسم الحالي، لكن التأخير في إصدار التصاريح والتصوير في العاصمة الاماراتية أبوظبي حال دون إتمامه. تقول معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" إن تصوير المسلسل في بيروت قد بدأ فعلاً، وحضر فريق الممثلين الذي يضم سيرين عبد النور ومحمد الأحمد وباسم ياخور، قبل الانتقال خلال أسابيع إلى أبوظبي.

ومن الغائبات هذا الموسم أيضاً الممثلة نادين الراسي، على الرغم من الصداقات التي تجمعها بالمنتجين في لبنان. يشار إلى أن الراسي من ضمن المشاركات في مسلسل "كذبة سودا" الذي خرج من خريطة الأعمال الرمضانية، إلى جانب زميلتها داليدا خليل المغيبة عن المسلسلات اللبنانية والمشتركة منذ سنوات.

الممثلة نيكول سابا تغيب أيضاً عن المشهد في الدراما المصرية. نجحت سابا خلال الموسم الماضي بعد مشاركة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب" من إخراج محمد الخبيري. أجمع النقاد والجمهور على فرادة دور سابا في شخصية رقية السكري التي تحاول النيل من ضرتها بشتى الوسائل بدافع الغيرة.