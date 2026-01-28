ممثلات سوريات في سباق الموسم الرمضاني

- تشهد الدراما السورية في رمضان 2026 منافسة قوية بعد سقوط نظام الأسد وعودة الإنتاجات دون رقابة، مع بروز مسلسلات مثل "مطبخ المدينة" و"سعادة المجنون" التي تضم نجومًا مثل أمل عرفة وسلافة معمار. - كاريس بشار تعود بمسلسل "بخمس أرواح" مع قصي خولي، بعد فوزها بجائزة "جوي أووردز"، مما يعزز مكانتها في الساحة الدرامية. - شكران مرتجى ونور علي تبرزان في مسلسلات "اليتيم" و"البطل"، مما يعكس تنوع القصص والأدوار في الدراما السورية.

تتصدر الإعلانات القصيرة الخاصة بمسلسلات رمضان 2026 مواقع التواصل الاجتماعي ومنصّات البث. ثمة منافسة لا تقتصر على عدد الإنتاجات التي ستعرض، بل تشمل الممثلين أنفسهم.

في سورية، هناك سباق محموم يشهد حماساً بعد سقوط نظام الأسد، خصوصاً مع العودة من دون رقابة سياسية كتلك التي شهدتها سورية قبل ديسمبر/ كانون الأول 2024. من نتائج هذا السباق، عودة عدد من الممثلات السوريات لتتوزّع عليهنّ أدوار البطولة، ما زاد من وتيرة الاندفاع لدى المتابعين الذين تناقلوا الفيديوهات والصور الخاصة بالترويج.

أمل عرفة

تستعيد أمل عرفة حضورها من خلال مسلسل "مطبخ المدينة"، من كتابة علي وجيه وإخراج رشا شربتجي. بعد إنتاجات كثيرة صدرت في الأعوام الماضية وشاركت عرفة ببطولتها، ها هي تُطلّ اليوم في "مطبخ المدينة" مع مكسيم خليل العائد بعد غياب إلى الدراما السورية، لتفتح الباب أمام مواجهة زميلاتها اللواتي تحصنّ بالترند لسنوات سابقة، مثل سلافة معمار التي شاركت في بطولة "ولاد بديعة" لعلي وجيه ويامن حجلي وإخراج رشا شربتجي.

سلافة معمار

تتحدى سلافة معمار نفسها وزميلاتها في بطولة مسلسل "سعادة المجنون"، من إنتاج غولدن لاين، إلى جانب عابد فهد وباسم ياخور، وإخراج سيف سبيعي وكتابة علاء مهنا. والواضح أن معمار اختارت البعد قليلاً عن عدسة المخرجة رشا شربتجي بعدما رُشحت سابقاً لبطولة مسلسل "مطبخ المدينة"، لكنها اختارت رواية مختلفة تحاكي الواقع الاجتماعي السوري بدور ليلى. قبل عامين، حققت الممثلة السورية نجاحاً لافتاً في "ولاد بديعة"، لما حققه المسلسل من متابعة، رغم النقد الذي وجّهه كثيرون إلى حكاية العمل.

كاريس بشار

كاريس بشار، الفائزة الوحيدة بجائزة "جوي أووردز" أخيراً في المملكة العربية السعودية، عن الدراما السورية، تعود هذا الموسم من خلال قصة لبلال شحادات تصور في بيروت بعنوان "بخمس أرواح"، ويشاركها مواطنها قصي خولي العمل الذي تولّى إخراجه رامي حّنا. تحاول كاريس بشار، المقيمة في لبنان منذ عقد، التنويع في الأدوار التي تختارها، لذلك وقعت عقداً مع شركة سيدرز آرت برودكشن اللبنانية ووجدت النجاح في "تحت سابع أرض" 2025 قصة عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، حتى فازت بالجائزة السعودية وحدها أفضلَ ممثلة عربية، ما يشكل منافسة لها أمام زميلاتها في سورية هذا الموسم بالطبع.

شكران مرتجى

تؤكد الممثلة شكران مرتجى أنها المرة الأولى التي تؤدّي فيها دوراً استثنائياً في مسلسل "اليتيم" (إلى جانب الممثل سامر إسماعيل)، من إخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة قبنض. يقدّم العمل حكاية سيدة فقيرة تجد نفسها في دوّامة تحاول الخروج منها، لكن الدور يُدخل مرتجى هذا الموسم في إطار المنافسة السورية بين زميلاتها بقالب مختلف.

نور علي

تصعد نور علي إلى سلم المنافسة هذا العام أيضاً، بعد نجاح كبير حصدته في المسلسلات المُعربة في تركيا، وتقاسمها البطولة في "البطل" مع الممثل بسام كوسا من إخراج الليث حجو وكتابة رامي كوسا، حتى اختارتها شركة سيدرز آرت برودكشن لتقف أمام تيم حسن في "مولانا"، قصة لبنى حداد وتأليف ورشة كتّاب، وإخراج سامر البرقاوي. بهذا، يبدو أن نور علي تحاول عبور الامتحان بثبات كما فعلت في "البطل" الموسم الفائت.