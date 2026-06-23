- انقلاب شاحنة في تكساس أدى إلى هروب مليوني نحلة، مما دفع السلطات لتحذير السكان من مغادرة منازلهم، حيث انتشرت صور لمربي النحل يرتدون ملابس واقية يعملون وسط أسراب النحل. - الحوادث المرورية بسبب الحمولات غير الاعتيادية شائعة في الولايات المتحدة، مثل اشتعال شاحنة ألعاب نارية في تينيسي وانسكاب طعام التوفو في ميسوري. - تم السيطرة على حادثة النحل في تكساس بسرعة، ونُقلت الخلايا إلى مربي نحل محليين، لكن السكان لا يزالون يُنصحون بتوخي الحذر.

هربت مليونا نحلة بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل خلاياها في تكساس، بحسب ما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية أمس الاثنين. الحادثة وقعت بالقرب من بلدة موريسفيل شرق الولاية الأميركية، ودفعت مسؤولي الطوارئ المحليين إلى تحذير السكان القريبين من موقع الحادث من مغادرة منازلهم.

وقالت خدمات الطوارئ في مقاطعة أورانج المحلية في بيان: "نرجو من جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم. انقلبت شاحنة نقل كبيرة تحمل خلايا نحل، وهناك أعداد كبيرة من النحل في المنطقة". فيما أظهرت صور انتشرت الأحد في مواقع التواصل مربي النحل، وهم يرتدون ملابس واقية بيضاء، يعملون وسط أسراب ضخمة من النحل، بما في ذلك أعداد هائلة كانت متشبثة بالأشجار القريبة.

وغالباً ما تشهد الطرق المزدحمة في الولايات المتحدة حوادث مرورية، بسبب حمولات غير اعتيادية. في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران مثلاً، اشتعلت النيران في شاحنة بولاية تينيسي كانت تنقل ألعاباً نارية، مما أدى إلى عرضٍ ضخم. وفي مارس/آذار انسكب 40 ألف رطل من طعام التوفو في ولاية ميسوري. وفي أغسطس/آب اشتعلت النيران في شاحنة تحمل حمولة ضخمة من شرائح اللحم.

وفي إبريل/نيسان الماضي تسبّب سرب يضم نحو مليون نحلة في إغلاق جزء من طريق سريع لساعات في ولاية تينيسي الأميركية، قبل أن تتمكّن السلطات من احتواء الوضع. وسبق أن سبّب حادث مماثل في ولاية يوتا إطلاق ملايين النحل على طريقٍ سريع، ما يسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل أعداد كبيرة من خلايا النحل.

وفي ما يتعلّق بحادثة تكساس، نشرت خدمات الطوارئ في مقاطعة أورانج بياناً في وقت لاحق من يوم الأحد يفيد بالسيطرة عليها بسرعة. وأوضح البيان أن خلايا النحل قد نُقلت إلى مربي نحل محليين، و"تواصل فرق العمل نقل الخلايا بأمان إلى شاحنات النقل، والتي ستنقلها إلى مزرعة عسل محلية". ومع ذلك أضاف البيان: "لا يزال سكان المنطقة المجاورة يُنصحون بتوخي الحذر".