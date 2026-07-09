مليار هجوم إلكتروني استهدف كأس العالم 2026

- حققت كأس العالم 2026 أرقامًا قياسية في التفاعل الرقمي، حيث بلغت مشاهدات الفيديوهات 20 مليارًا، وارتفعت مرات الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 130%، مع 54 مليون متابع جديد لـ"فيفا". - واجهت البطولة تحديات أمنية كبيرة، حيث تم صدّ أكثر من مليار هجوم إلكتروني، وتحليل 304 تيرابايت من بيانات الأمان، مع زيادة بنسبة 500% في هجمات التصيد الاحتيالي. - استثمرت الدول المضيفة في البنية التحتية، بنشر 161 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، ونقل 13 مليون جيغابايت من البيانات، مما ساهم في تجربة رقمية متقدمة للمشجعين.

حقّقت كأس العالم 2026 العديد من الأرقام القياسية، الإيجابية منها والسلبية. ومن أبرز السلبيات استهدافها بنحو مليار هجوم إلكتروني حتى الآن، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القديم (فيفا) في آخر إحصائياته أمس الأربعاء.

وبلغت البطولة مستويات غير مسبوقة من التفاعل الرقمي مع 20 مليار مشاهدة للفيديوهات عبر مختلف المنصات. وبلغت نسبة إشغال الملاعب 99.7%، وحضر البطولة أكثر من 6.25 ملايين مشجع. وتجارب الملاعب والمدن والإنترنت تعتمد على استثمارات هائلة في مجال الابتكار والبنية التحتية، إذ نشرت الدول المضيفة 161 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، ما يكفي للف الأرض أربع مرات، ونقلت 13 مليون جيغابايت من البيانات عبر شبكات البطولة والبث.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أنواع الهجمات الإلكترونية التي استهدفت كأس العالم 2026؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول المضيفة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للبطولة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

هذا الاتصال الشديد والاعتمادية الكبيرة على التكنولوجيا لا يأتي من دون ضريبة، إذ أكّد تقرير "فيفا" صدّ أكثر من مليار هجوم إلكتروني خلال نسخة 2026 من كأس العالم، حتى الآن، بالإضافة إلى رصد أكثر من 11 ألف نطاق خبيث وتحييدها، بينما تجري حماية 1015 موقعاً إلكترونياً ومنصة رقمية، عدا عن تحليل 304 تيرابايت من بيانات الأمان لرصد التهديدات والتخفيف من آثارها.

ولاحظت شركة هوكسهانت للبرمجيات زيادة بنسبة 500% تقريباً في هجمات التصيد الاحتيالي التي تحمل عنوان كأس العالم 2026 بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2026، مع تزامن الارتفاع الحاد مع انطلاق البطولة. ولاحظ محللو التهديدات في الشركة أن حملات التصيد تنقسم إلى نوعين: إغراءات توظيف مزيفة تستهدف محترفي التسويق، وانتحال صفة العروض الترويجية لشركة كوكا كولا لكأس العالم. ومن المرجح أن تجذب هذه العمليات نقرات بنسبة 42% أكثر من العمليات غير المؤقتة.

إعلام وحريات أرقام قياسية لمشاهدات مباريات كأس العالم الافتتاحية

وتأتي هذه التهديدات في الوقت الذي تحظى فيه كأس العالم 2026 بـ30 ​​مليار ظهور، و1.7 مليار تفاعل، و14.5 مليار مشاهدة لمقاطع "تيك توك" و"يوتيوب". كما ارتفعت مرات الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 130%، وارتفع التفاعل بنسبة 160%، وارتفعت مشاهدات الفيديو بنسبة 485%.

هذا، بينما بلغ عدد زوار موقع "فيفا" 187 مليون زائر. ووصل إجمالي عدد مستخدمي تطبيقين لـ"فيفا" إلى 50 مليون مستخدم خلال البطولة. كما اكتسب "فيفا" 54 مليون متابع جديد عبر جميع المنصات خلال البطولة، من بينهم 23 مليون متابع على "تيك توك" وحده. وهذا جعل "فيفا" الآن الحساب الرياضي الأكثر متابعةً عالمياً على هذه المنصة بـ80 مليون متابع، وأدخله ضمن قائمة أكثر 10 حسابات متابعةً على مستوى العالم.