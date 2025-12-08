ملف | ما بعد الأسد... شاشات في امتحان الحرية

اظهر الملخص

- بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواجه سوريا فرصة نادرة لإعادة تشكيل صورتها بعيداً عن إرث الدعاية والرقابة.

- المشهد الإعلامي في سوريا يعيد تشكيل ذاته، متحرراً من أربعة عقود من الهيمنة، مما يتيح مساحة جديدة للتعبير والتنوع.

- البلاد تقف عند منعطف حاسم يمكنها من إعادة صياغة هويتها الإعلامية والبصرية، بعيداً عن ضيق الرواية الرسمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتغيير.