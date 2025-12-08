ملف | ما بعد الأسد... شاشات في امتحان الحرية

08 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:15 (توقيت القدس)
من الاحتفالات بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في دمشق، 5 ديسمبر 2025 (علا محمد/ الأناضول)
من الاحتفالات بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في دمشق، 5 ديسمبر 2025 (علا محمد/ الأناضول)
- بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواجه سوريا فرصة نادرة لإعادة تشكيل صورتها بعيداً عن إرث الدعاية والرقابة.
- المشهد الإعلامي في سوريا يعيد تشكيل ذاته، متحرراً من أربعة عقود من الهيمنة، مما يتيح مساحة جديدة للتعبير والتنوع.
- البلاد تقف عند منعطف حاسم يمكنها من إعادة صياغة هويتها الإعلامية والبصرية، بعيداً عن ضيق الرواية الرسمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتغيير.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وجدت سورية نفسها أمام مشهد بصري وإعلامي يعيد تشكيل ذاته فوق أنقاض أربعة عقود من الرقابة والهيمنة. وفي هذا المنعطف الحاسم، تقف البلاد أمام فرصة نادرة لإعادة صياغة صورتها، بعيداً عن إرث الدعاية وضيق الرواية الرسمية.

 

