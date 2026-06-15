ملاعب المستقبل... التكنولوجيا في خدمة المتعة

- تتجه الدول العربية نحو بناء ملاعب متطورة تكنولوجياً، مثل ملعب الحسن الثاني في المغرب، الذي سيصبح أضخم ملعب في العالم عند اكتماله في 2028، وملاعب السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مما يوفر تجربة غامرة للجماهير. - تتبنى الملاعب الحديثة معايير بيئية مستدامة، مثل ملعب أديس أبابا الوطني في إثيوبيا، الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعمارة التقليدية باستخدام مواد محلية. - ملعب إن إس مارينا باي في سنغافورة يمثل نموذجاً للملاعب المستقبلية متعددة الأغراض، باستخدام الروبوتات والأتمتة لتحقيق الكفاءة والتميز في البناء.

تتطور ملاعب كرة القدم من سنة إلى أخرى لتصل إلى مستوى تبدو فيه ملاعب المستقبل تحفاً تكنولوجية تدمج البيانات والآلات والشاشات من أجل تجربة غامرة يستمتع بها المشجعون، وبنية تحتية لإدارة المرافق، ومعلومات دقيقة لإدارة الحشود وحمايتها. وهكذا، بالإضافة إلى جماليات ملاعب المستقبل تأتي التكنولوجيا لتحولها إلى مبانٍ ذكية.

ملاعب المستقبل العربية

عند اكتماله عام 2028 سوف يكون ملعب الحسن الثاني المغربي أضخم ملعب في العالم. وسوف يأتي مع تكنولوجيا متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والمراقبة بالفيديو المتقدمة والاتصال والشاشات العملاقة مع بنية تحتية ذكية. وسوف يُجهّز الملعب بـ3 آلاف كاميرا مزودة بذكاء اصطناعي متطورة، قادرة على كشف الأسلحة وعرض فوري لكثافة الحشود لتحسين انسيابية الحركة. وسيكون من بين أفضل الملاعب اتصالاً في العالم من خلال شبكة الجيل الخامس من الإنترنت وتقنية متقدمة لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كل هذا مع نظام إدارة مركزي يُمكّن من إدارة جميع الأنظمة (الإضاءة، الأمن، الطاقة، التذاكر) عبر واجهة واحدة.

ومن أجل تجربة غامرة يَعِد بُناة أضخم ملعب في العالم بشاشات عملاقة دائرية معلقة من نوع "هالو" بزاوية 360 درجة، مع بث محتوى عالي الدقة بجودة 4K على جميع الشاشات في الملعب، بالإضافة إلى لوحات LED محيطية، وشرائط LED في المدرجات، وأعمدة تفاعلية. وللملعب الكبير بنية تحتية ذكية للطاقة، قادرة على عزل الأعطال تلقائياً وإعادة التيار الكهربائي إلى الأجزاء السليمة في غضون ثوانٍ.

وبعد المغرب تستعد السعودية لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 بعدد من الملاعب عالية التقنية، أبرزها استاد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُبنى على قمة منحدر يبلغ ارتفاعه 200 متر بالقرب من العاصمة الرياض، مع جدار LED مزود بمئات الأمتار من الشاشات لخلق تجربة غامرة للجماهير، بالإضافة إلى سقف وميدان قابلين للطي. وسوف يزوّد الملعب المشجعين ببيانات فورية وتقارير حية أثناء متابعة الحدث.

في خدمة المتعة والبيئة

وسط الدمار الذي يخلّفه التغير المناخي، المزيد من الملاعب تُبنى مستجيبة لمعايير بيئية. بينها ملعب أديس أبابا الوطني في إثيوبيا، الذي صُمّم ليكون ملعباً يتسع لـ 60 ألف متفرج نُحت في الأرض، مُشكلاً حوضاً غائراً يُستخدم فيه التراب المُستخرج لتشكيل هيكل المقاعد، ما يحسّن الأداء البيئي، كما تستوحي الواجهة روحها من الحرف اليدوية الإثيوبية التقليدية، مع غلاف خارجي مسامي يسمح بالتهوية الطبيعية.

وتكنولوجياً سوف يحتوي سقف الملعب على غشاء ذكي، مع مظلات عملاقة تعمل بالطاقة الشمسية للظل والحماية، بينما تظهر عناصر الإضاءة والنوافير التي يتفاعل معها المشاة كشقوق في سطح الأرض. ويقول موقع أركيلو إن التصميم جمع بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ العمارة التقليدية. وتم تصميم أنماط الواجهة رقمياً باستخدام النمذجة البارامترية، وبُنيت باستخدام مواد محلية.

وفي إسبانيا سيصبح ملعب نو ميستايا جاهزاً في 2027. و"ماكس أمايز"، الشركة البلجيكية المتخصصة في تحويل الفعاليات وتقديم تجارب جماهيرية غامرة وجذابة في الملاعب من خلال تطبيق وإدارة التكنولوجيا والصوت والإضاءة والصور، هي شريك مؤسس للملعب. وتَعِد الشركة بأن يتمتع الملعب "بأحدث التقنيات لمواكبة المستقبل".

التكنولوجيا تبني ملاعب المستقبل

ملعب إن إس مارينا باي في سنغافورة، المقرر الانتهاء منه في عام 2027، سوف يحلّ محل المنصة العائمة الحالية في سنغافورة، ويشكل مكاناً جديداً متعدد الأغراض يتسع لـ30 ألف مقعد على خليج مارينا، وقد صُمّم ليكون مساحة وطنية للفعاليات ومنصة مدنية عامة. ويوظّف الملعب الروبوتات والأتمتة خلال عملية البناء، بما في ذلك روبوتات الإنشاءات، ونماذج المباني الرقمية ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والتميز.