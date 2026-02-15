ملاحقة قضائية واعتقال مؤقت للملحّن الإيراني سهراب بورناظري

- أوقفت السلطات الإيرانية الملحن سهراب بورناظري لساعات وصادرت جواز سفره بعد عودته إلى إيران، بسبب نشره العمل الموسيقي "ألف ليلة وليلة" الذي يحمل إيحاءات سياسية، ومنشورات احتجاجية على إنستغرام خلال الاحتجاجات الأخيرة. - يُعتبر بورناظري من الأسماء البارزة في الموسيقى التصويرية للسينما الإيرانية، حيث تعاون مع المخرج حميد نعمت‌ الله في عدة أفلام مثل "رغ خواب" و"شُعله‌ور"، محققًا نجاحات نقدية وجوائز مرموقة. - حصل بورناظري على جوائز سينمائية وموسيقية، منها تمثال حافظ لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "رغ خواب" وجائزة نقّاد وكتّاب السينما الإيرانيين عن فيلم "شُعله ‌ور".

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقيف الملحّن والموسيقي الإيراني، سهراب بورناظري، لساعات عدة، وفتح ملف قضائي بحقه، مع مصادرة جواز سفره، وذلك عقب عودته إلى إيران.

وذكر موقع اعتماد أونلاين الإصلاحي، نقلاً عن الصحافي المتخصص في الشأن الموسيقي بهمن بابازاده، أن بورناظري أُوقف مساء أمس بعد دخوله البلاد، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً مع الإبقاء على جواز سفره قيد الحجز. وأوضح بابازاده أن هذا الإجراء يعود، على ما يبدو، إلى نشر العمل الموسيقي "ألف ليلة وليلة" من ألحان بورناظري، وبصوت المغني علي رضا قرباني والمغنية سحر محمدي، إضافة إلى عدد من المنشورات التي وضعها على حسابه في "إنستغرام" خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران. تحمل أغنية "ألف ليلة وليلة" التي أُنتجت قبل شهرين إيحاءات سياسية.

ودوّن بورناظري خلال الاحتجاجات الأخيرة، منشورات احتجاجية، من بينها عبارة "انتصار النور على الظلام"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن سهراب بورناظري من الأسماء البارزة في الموسيقى التصويرية للسينما الإيرانية خلال العقد الأخير، إذ ارتبط اسمه بعدد من الأعمال اللافتة التي حظيت باهتمام نقدي. وبرز من خلال تعاونه المتكرر مع المخرج حميد نعمت‌ الله، إذ وضع الموسيقى التصويرية لأفلام من بينها "رغ خواب" (نبض النوم) عام 2017، و"شُعله‌ور" (المشتعل) عام 2018، و"آرايش غليظ" (مكياج كثيف) عام 2013، وهي أعمال شكّلت محطات أساسية في مسيرته الفنية.

وحصد بورناظري عن هذه الأعمال جوائز سينمائية وموسيقية، من بينها فوزه بتمثال حافظ لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "رغ خواب" عام 2018، وفوزه بجائزة نقّاد وكتّاب السينما الإيرانيين لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "شُعله ‌ور" عام 2018.