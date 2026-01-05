ملابس مادورو لحظة اختطافه تحقق مبيعات كبرى

- في أعقاب الضربة الأميركية على فنزويلا واعتقال نيكولاس مادورو، أثارت ملابسه اهتماماً عالمياً، حيث ارتدى سترة "نايكي تك فليس" رمادية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعاتها وتحولها إلى ظاهرة عالمية. - عمليات البحث عن "مادورو نايكي" و"نايكي تك فليس رمادية" قفزت بأكثر من 800% خلال 24 ساعة، مما أدى إلى نفاد الكمية من متاجر التجزئة الكبرى، محققةً ملايين الدولارات من الدعاية المجانية لشركة نايكي. - هذا الترند الداعم لـ"نايكي" جاء بعد ترند سابق ضدها، حيث انتشر فيديو على "تيك توك" يدعو لارتداء سترات بسحاب علوي، قبل أن يقلب اعتقال مادورو الترند لصالح "نايكي" مجدداً.

في أعقاب الضربة الأميركية على فنزويلا، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال صورة لاختطاف رئيسها، نيكولاس مادورو، معصوب العينين. وبينما أثار اعتقال الزعيم الفنزويلي والضربات الجوية على البلاد ردّات فعل متباينة من الفنزويليين والعالم، تحوّلت ملابس مادورو إلى قصة مستقلة بحد ذاتها، ورفعت أسهم الملابس وشركة نايكي التي تبيعها.

وفي صباح 3 يناير/كانون الثاني 2026، نفّذ الطيران الحربي الأميركي غارات جوية على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن عملية عسكرية أميركية واسعة داخل فنزويلا انتهت باعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما جواً خارج البلاد. وفي الصورة التي نشرها ترامب لم يكن مادورو مكبلاً وهو يرتدي بدلة فاخرة مثل زعماء الدول، أو زياً عسكرياً، بل كان يرتدي سترة "نايكي تك فليس" رمادية اللون، السترة أُطلقت عام 2013، وبالرغم من مرور أكثر من عقد على طرحها ها هي ذي الآن تعود لتكون ظاهرة عالمية.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

ترند ملابس مادورو

بحسب موقع إيه أو إل، تحولت عبارة "نايكي تك" إلى ترند في محرك البحث غوغل أمس الأحد، وقفزت عمليات البحث العالمية عن "مادورو نايكي" و"نايكي تك فليس رمادية" بأكثر من 800% خلال 24 ساعة. وفي صباح اليوم التالي، نفدت كمية سترة "تك فليس ويندرنر" وبنطالها الرياضي من متاجر التجزئة الكبرى مثل "فوت لوكر" ومتجر "نايكي" الإلكتروني، هذا يعني ملايين الدولارات من الدعاية العالمية المجانية لـ"نايكي"، وتحوّل أحد ملابسها الرياضية إلى رمز تاريخي.

من انتقاد ملابس "نايكي" إلى شرائها

يأتي هذا الترند الداعم لـ"نايكي" مخالفاً تماماً لترند سابق ضدّها قبل شهور، وبالضبط في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما انتشر مقطع فيديو على "تيك توك"، يدعو الشباب الراغبين في نيل الاحترام والشعور بالرضا عن أنفسهم إلى ارتداء سترات بسحاب علوي بدلاً من سترات "نايكي تك". الفيديو حصد عشرات الملايين من المشاهدات، وأشعل شرارة حركة تجمع الرجال مرتدين أفضل ستراتهم ذات السحاب العلوي بينما يحتسون مشروب الماتشا ويتسامرون. هذا قبل أن يقلب اعتقال مادورو الترند لصالح "نايكي" مجدداً.