- يشارك نجوم السينما والتلفزيون في مزاد خيري لجمع الأموال لتوفير منح دراسية كاملة لطلاب غزة، بتنظيم مؤسسة "فينيكس سبيس"، ويضم المزاد أكثر من 20 شخصية معروفة مثل نيكولا كوغلان وبابا إيسيدو. - تبرع النجوم بعناصر شخصية مثل صورة موقعة من "ديري غيرلز" ونسخة من "هاري بوتر"، وقميص موقع للمنتخب الياباني، وقلادة ارتدتها فانيسا ريدغريف، لدعم الطلاب الموهوبين. - دُمّر 95% من الحُرُم الجامعية في غزة، ويحتاج الطلاب إلى التمويل للدراسة في جامعات بريطانية مثل "يونيفرسيتي كوليدج لندن" و"إمبريال كوليدج لندن".

يشارك عدد من نجوم السينما والتلفزيون في مزاد خيري يهدف إلى جمع الأموال لتوفير منح دراسية كاملة لطلاب من قطاع غزة، من بينها نجمة مسلسل "بريدجرتون" (Bridgerton) نيكولا كوغلان، والممثل بابا إيسيدو، أحد أبطال مسلسل "هاري بوتر" (Harry Potter).

وتُنظّم المزاد، الذي تنطلق فعالياته اليوم، مؤسسة "فينيكس سبيس" (Phoenix Space)، ويضم أكثر من 20 شخصية معروفة، بينها براين كوكس، وغاري لينيكر، وبالوما فيث، وماكسين بيك، وجولييت ستيفنسون، وشارلوت تشيرش، وهارييت والتر، وفانيسا ريدغريف، وجانيت سوزمان. وجاءت المبادرة عقب إعلان الحكومة البريطانية استعدادها لمساعدة طلاب غزة على السفر والدراسة في المملكة المتحدة، شرط حصولهم على منح دراسية ممولة بالكامل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أنواع المقتنيات التي تم التبرع بها في المزاد؟ ما هي الجامعات البريطانية التي تلقى طلاب غزة عروض قبول منها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقدمت كوغلان، إلى جانب زميلتها في مسلسل "ديري غيرلز" (Derry Girls) شيفون ماكسويني، صورةً موقعةً من كواليس العمل، بينما تبرع إيسيدو بنسخته الشخصية من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

وأوضح إيسيدو في بيان: "لا أستطيع أن أتخيل أن تُدمَّر معظم الجامعات، وأن تُهدر المواهب الهائلة في كل المجالات، من دون أي فرص أو خيارات. سيكون أمراً رائعاً إذا تمكن هذا الكتاب، بطريقة ما، من فتح أبواب المستقبل أمام هؤلاء الطلاب الموهوبين أيضاً".

ويضم المزاد أيضاً قميصاً موقعاً للمنتخب الياباني لكرة القدم تبرع به غاري لينيكر، وسترة من إنتاج مسلسل "آي سوير" (I Swear) قدمتها ماكسين بيك، وأول ديوان شعر امتلكته جولييت ستيفنسون، ومقعداً في إحدى خلوات شارلوت تشيرش الخاصة بالعافية، والنسخة الشخصية لهارييت والتر من نص مسرحية "يوليوس قيصر" (Julius Caesar) التي قدمها مسرح "دونمار ويرهاوس" (Donmar Warehouse) بطاقم نسائي بالكامل، إلى جانب نسخة موقعة من كتابها، كما يشمل المزاد قلادة ارتدتها فانيسا ريدغريف في مسرحية "رحلة يوم طويل إلى الليل" (Long Day's Journey Into Night)، و"بروش" عتيقاً من تصميم كريستيان لاكروا تبرعت به جانيت سوزمان.

وبحسب "فينيكس سبيس"، تلقى مئات الطلاب في غزة عروضاً للالتحاق بجامعات بريطانية، لكنهم يفتقرون إلى التمويل اللازم للدراسة. ويحمل طلاب هذا العام عروض قبول من جامعات مثل "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، و"إمبريال كوليدج لندن"، و"جامعة إدنبرة"، في تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب الإدراكية.

وبحسب تقييم أجرته "يونسكو" ووزارة التعليم العالي الفلسطينية ونُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، شمل 21 مؤسسة تعليم عالٍ موزعة على 38 حرماً جامعياً، دُمّر 22 حرماً جامعياً بالكامل، فيما تعرض 14 حرماً آخر لأضرار. أي أن نحو 95% من الحُرُم الجامعية في قطاع غزة أصبحت مدمرة أو متضررة جراء الحرب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.