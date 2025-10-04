مقتل مصور صحافي فرنسي بهجوم مسيّرة في أوكرانيا

قتل المصوّر الصحافي الفرنسي أنتوني لاليكان، وأصيب الصحافي الأوكراني هيورغي إيفانشينكو، الجمعة، في دونباس شرقي أوكرانيا، بهجوم مسيّرة، بحسب ما أعلنت منظمات صحافية، بينما اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالمسؤولية عن ذلك. وأعلن اتحادا الصحافيين الأوروبي والدولي والنقابة الوطنية للصحافيين مقتل لاليكان (37 عاماً) وإصابة الصحافي الأوكراني هيورغي إيفانشينكو. وأدان الاتحادان "جريمة الحرب هذه"، وطالبا السلطات "بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها"، وأكدا أن "هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها صحافي بمسيرة في أوكرانيا". وكشفت النقابة الوطنية للصحافيين أن الهجوم وقع حوالي الساعة 7:20 بتوقيت غرينتش صباح الجمعة.

ونعى ماكرون الصحافي الفرنسي، متوجهاً بالتعزية لعائلته وأصدقائه. وكتب على منصة إكس: "كان مواطننا يرافق الجيش الأوكراني على جبهة المقاومة". وأضاف: "أبلِغت بحزن عميق مقتله"، مشيراً الى أنه "ضحية هجوم مسيّرات روسي". وأكدت الكتيبة التي كان الصحافيون يرافقونها أن المسيّرة روسية. وكتبت على "فيسبوك" أن أنتوني لاليكان "قُتل في استهداف بمُسيّرة معادية"، مشيرة إلى أن "الصحافيين كانا يرتديان معدات حماية شخصية وكتب على سترتيهما صحافة".

تعاون لاليكان مع العديد من وسائل إعلام فرنسية مثل صحف لوموند ولو فيغارو وليبراسيون ومجلة باري ماتش، والأجنبية مثل مجلة دير شبيغل الألمانية. عمل أيضاً لحساب وكالة هانز لوكاس للتصوير الفوتوغرافي منذ عام 2018، وفقاً لرئيسها ويلفريد إستيف الذي قال، لـ"فرانس برس"، إن لاليكان "كان يتوجه إلى أوكرانيا بانتظام، ويعرف المنطقة جيداً وكيفية التصرف" واصفاً إياه بالزميل "اللطيف".

يتفاوت بحسب المصادر عدد الصحافيين الذين قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، لقي 22 صحافياً حتفهم في أثناء تأدية مهماتهم، بينما تشير بيانات النقابة الوطنية للصحافيين إلى أن عددهم 17. وقدمت السلطات الأوكرانية بدورها أرقاماً متفاوتة.

(فرانس برس)