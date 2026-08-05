مقتل مؤثر مكسيكي برصاصة في الرأس خلال بث على "تيك توك"

- قُتل المؤثر المكسيكي سيزار غاستيلوم برصاصة في الرأس أثناء بث مباشر على تيك توك في ولاية سينالوا، حيث كان يتنكر كعامل توصيل ضمن تحدٍّ، عندما أطلق عليه النار شخصان على دراجة نارية. - رغم انقطاع البث، احتفظت بعض المواقع الإخبارية بأجزاء من الفيديو، مما ساعد الشرطة في تحديد هوية الضحية البالغ من العمر 25 عاماً، والذي كان ينشر محتوى ترفيهي. - وقع الهجوم في مجمع تجاري مزدحم، وسط اضطرابات مستمرة في المنطقة بسبب صراعات العصابات، حيث قُتل نحو 12 مؤثراً في السنوات الأخيرة.

قُتل مؤثر مكسيكي بالرصاص، مساء الثلاثاء، أمام مطعم كان يصوّر فيه بثاً مباشراً عبر تطبيق تيك توك في ولاية سينالوا، شمال غربي المكسيك. وكان سيزار غاستيلوم، الذي يتابع حسابه على "تيك توك" أكثر من 500 ألف شخص، في بث مباشر برفقة صديقين له وهم متنكرون بثياب عمّال توصيل الطلبات في إطار تحدٍّ، عندما توقفت دراجة نارية يستقلها شخصان بجانبهم. وأطلق السائق النار مصيباً غاستيلوم برصاصة في الرأس قبل أن يلوذ بالفرار.

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وعلى الرغم من أن البث المباشر انقطع فوراً قبل أن يتم في وقت لاحق إزالة الصور عن المنصة، احتفظت بعض المواقع الإخبارية بأجزاء من الفيديو ونشرت صوراً للهجوم. وكانت الشرطة المحلية قد أفادت في البداية بمقتل عامل توصيل، لكن بفضل التسجيل المصور وإفادات عدد من الشهود، عادت لتعلن أن الضيحة هو غاستيلوم البالغ من العمر 25 عاماً، الذي كان ينشر محتوى لايف ستايل وترفيهي.

ووقع الهجوم في مجمع تجاري مزدحم بالقرب من مكتب المدعي العام لولاية سينالوا في مدينة كولياكان، عاصمة الولاية. وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في الموقع، بينما قام خبراء الأدلة الجنائية بجمع الأدلة ونقل الجثة، وذلك وفقاً للقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية.

وتشهد المنطقة اضطرابات منذ عامين، بسبب صراعات داخلية تعصف بالعصابة المحلية القوية المسيطرة على المنطقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 12 مؤثراً، بعضهم يُزعم ارتباطه بعددٍ من العصابات الإجرامية، قُتلوا خلال السنوات الأخيرة في ولاية سينالوا.

(فرانس برس، العربي الجديد)