مقتل صحافيَّين بقصف مسيّرة روسية في شرق أوكرانيا

قُتل صحافيان وأصيب ثالث بجروح، الخميس، في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا بعد استهدافهم بطائرة مسيّرة روسية، بحسب ما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعملون لديها ومسؤولون محليون. وأكدت قناة فريدوم تي في، المموّلة من الدولة، أن طاقمها تعرّض لضربة بمسيّرة روسية من طراز "لانسيت" في أثناء وجوده داخل سيارة في محطة وقود بمدينة كراماتورسك الصناعية في شرق أوكرانيا. وأضافت القناة أن القتيلين هما أولينا غراموفا (43 عاماً) من منطقة دونيتسك، ويفغيني كارمازين (33 عاماً) من كراماتورسك، مشيرة إلى أن مراسلاً ثالثاً يدعى ألكسندر كوليتشيف، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته في الهجوم.

وكان حاكم منطقة دونيتسك قد أعلن تفاصيل الضربة، ونشر صوراً تُظهر السيارة المتفحمة التي كان يستقلها الصحافيون. وأدّى الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة الرخيصة والقاتلة التي يستخدمها كلّ من الجيشين الروسي والأوكراني إلى جعل العمل الصحافي في مناطق الجبهات الأمامية أكثر خطورة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل مراسل في وسائل إعلام روسية في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضع للاحتلال الروسي، ومقتل المصوّر الفرنسي أنتوني لاليكان مطلع الشهر الحالي في أثناء عمله قرب الجبهة في دونيتسك.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 2022، قُتل عدد من الصحافيين في أثناء تغطيتهم الحرب. وتختلف الحصيلة بحسب الجهات المراقبة. إذ قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن لاليكان هو الصحافي الـ14 الذي يقتل بنيران الجيش الروسي، فيما ذكرت اليونسكو أنه الصحافي الـ23 الذي يُقتل على الجبهة.

وتُعدّ كراماتورسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 150 ألف نسمة، من آخر المراكز المدنية الكبرى في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. تتمركز القوات الروسية على بُعد نحو 16 كيلومتراً من المدينة، وأعلنت السلطات في وقت سابق من الشهر إجلاءً إلزامياً للأطفال من بعض أحيائها والقرى المحيطة. وكان انفصاليون مدعومون من موسكو قد سيطروا على كراماتورسك عام 2014 قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

(فرانس برس)