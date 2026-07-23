مقتل رابع صحافي في المكسيك منذ يونيو

- قُتل الصحافي المكسيكي فرانسيسكو ليفا أغيلار في ولاية أواكساكا، ليصبح خامس صحافي يُقتل في المكسيك هذا العام، حيث تُعتبر البلاد من أخطر الأماكن للصحافيين. كان ليفا أغيلار يدير مؤسسة إذاعة وتلفزيون أواكساكا وينشر عموداً سياسياً ينتقد الفساد. - أدان حاكم أواكساكا الجريمة وأكد على إجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين. يأتي مقتل ليفا بعد أقل من أسبوع من مقتل الصحافي خوسويه مارتينيز في ولاية بويبلا. - شهدت المكسيك مقتل عدة صحافيين في السنوات الأخيرة، حيث وثقت منظمات حقوقية مقتل تسعة صحافيين في عام 2025 وحده.

قُتل الصحافي المكسيكي فرانسيسكو ليفا أغيلار بالرصاص، الأربعاء، في ولاية أواكساكا جنوب البلاد، بعد ستة أيام من مقتل صحافي آخر في وسط المكسيك. ويعد ليفا أغيلار خامس صحافي يُقتل في المكسيك منذ بداية العام، في بلد يُصنف من بين أخطر دول العالم على الصحافيين. وذكر مكتب الادعاء العام في ولاية أواكساكا أن ليفا أغيلار، الذي كان ينشر بانتظام عموداً سياسياً بعنوان "طنين الذبابة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قُتل بالرصاص في كشك لبيع الطعام في حي "لا إسميرالدا" ببلدية سان بابلو إيتلا وسط الولاية.

وكان الصحافي يشغل منصب المدير العام لمؤسسة إذاعة وتلفزيون أواكساكا، واستخدم عموده الصحافي لكشف قضايا الفساد وانتقاد ما وصفه بعدم كفاءة المسؤولين في الولاية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا التي كان الصحافي فرانسيسكو ليفا أغيلار يكشفها في عموده السياسي؟ ما هي المنصات الإخبارية أو المؤسسات الإعلامية التي كان يعمل بها الصحافيون الذين قُتلوا مؤخراً في المكسيك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدان حاكم ولاية أواكساكا، سالومون خارا كروز، الجريمة، مؤكداً في منشور على منصة إكس أن مكتب الادعاء في الولاية سيتولى التحقيق بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للجمهورية. وقال خارا كروز إنه لن يستبق نتائج التحقيق أو يتكهن بدوافع مقتل ليفا أغيلار، الذي وصفه بأنه "صحافي ناقد لحكومتنا"، مؤكداً إجراء "تحقيق جاد ومهني وشفاف" لتحديد المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وجاء مقتل ليفا أغيلار بعد أقل من أسبوع على مقتل الصحافي والمحامي خوسويه مارتينيز، الذي اغتيل في بلدة سان مارتين تيكسميلوكان بولاية بويبلا، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة مكسيكو سيتي. وكان مارتينيز يدير المنصة الإخبارية "أخبار سان مارتين تيكسميلوكان" (Noticias San Martín Texmelucan) على "فيسبوك"، التي كانت تنشر في المقام الأول أخباراً محلية، فيما كان يعرّف نفسه على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "ناشط، وصانع محتوى، ومؤسس ومتحدث باسم" منظمة ثقافية مدنية.

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وقبل ذلك، قُتل ثلاثة صحافيين في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك. وكانت أحدث تلك الجرائم وأكثرها صدى مقتل روكسانا غوزمان، مديرة منصة "النبض الإخباري للجنوب الشرقي" (Pulso Informativo del Sureste)، إذ عُثر على جثتها متفحمة في 3 يوليو/تموز بعد اختطافها.

وفي 11 يونيو/حزيران، قُتل لويس أنخيل لوبيز فالديس، مدير منصة "التقرير الشرطي لفيراكروز" (Reportaje Policiaco Veracruzano) ومراسل صحيفة "طليعة فيراكروز" (Vanguardia de Veracruz)، في هجوم مسلح بالولاية نفسها، فيما قُتل قبل ذلك بخمسة أشهر كارلوس كاسترو، مراسل ومدير المنصة الإخبارية المحلية الرقمية "كوديغو نورتي فيراكروز" (Código Norte Veracruz)، بإطلاق النار.

وكانت منظمة "المادة 19" قد وثقت مقتل سبعة صحافيين أثناء عملهم خلال عام 2025. من جهتها، سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل تسعة صحافيين في المكسيك خلال عام 2025، وهو أعلى عدد يُسجل في البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.