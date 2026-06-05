مقتل الممثل الأميركي جيمس هاندي بعد طعنه من نجل حبيبته

- توفي الممثل الأميركي جيمس هاندي عن 81 عاماً بعد تعرضه للطعن في منزله بلوس أنجليس على يد ابن شريكته، وتم تأكيد مقتله من قبل ممثله الشخصي. - ألقت الشرطة القبض على مايكل غليدهيل، ابن شريكة هاندي، بتهمة القتل بعد اعترافه بالجريمة، وتم تحديد كفالة مالية قدرها مليونا دولار. - اشتهر هاندي بدوره في فيلم "توب غَن: مافريك" عام 2022 و"جومانجي" عام 1995، وبدأ مسيرته الفنية في فيلم "تابس" عام 1977.

توفي الممثل الأميركي جيمس هاندي عن 81 عاماً، أول أمس الأربعاء، بعد تعرّضه للطعن في منزله في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا على يد ابن شريكته، بحسب ما نقله موقع فارايتي الأميركي عن شرطة لوس أنجليس. وأكّد ممثّل عن هاندي خبر مقتله وقال: "ببالغ الحزن أؤكد أنّ الرجل الذي تعرّض للهجوم والقتل اليوم الأربعاء في تارزانا هو الممثل جيمس هاندي".

وقالت شرطة لوس أنجليس، في بيان، إنّ دورياتها استجابت الأربعاء لبلاغ عن مشكلة غير محدّدة في شارع إروين، بعد أن قال المتصل عبر خدمة الطوارئ: "أنا ابن الإنسان، ولقد قتلت للتو رجل الخطيئة". وفور وصولهم إلى الموقع وجد رجال الشرطة جيمس هاندي مصاباً بطعنة في صدره وفاقداً للوعي أمام الفناء الأمامي للمنزل، ليُنقل بعدها إلى مستشفى محلي، حيث أعلنت وفاته.

وتقدّم المشتبه به من عناصر الشرطة وأبلغهم بأنه المسؤول عن الجريمة، علماً أنّه يقيم في منزل هاندي مع والدته التي كانت تربطها علاقة عاطفية بالممثل. وبالفعل ألقي القبض على مايكل غليدهيل البالغ 44 عاماً، وأودع في السجن بتهمة القتل، مع تحديد كفالة مالية قدرها مليونا دولار.

واشتهر الممثل الراحل بدوره ساقيَ الحانةِ في فيلم الحركة الشهير "توب غَن: مافريك" رفقة النجم توم كروز عام 2022، وكلك في فيلم "جومانجي" عام 1995. وكان هاندي المولود في نيويورك قد بدأ مسيرته ممثلاً في فيلم "تابس" عام 1977، وشارك بعدها في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من بينها "لوغان" و"ذا فيرديكت" و"ألياس".