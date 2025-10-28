مقتل المراسلة الحربية آسيا الخليفة في الفاشر

- قُتلت المراسلة الحربية آسيا الخليفة في الفاشر أثناء اشتباكات عنيفة، حيث كانت تتحصّن مع جنود في مبنى مفوضية العون الإنساني، ورفضت المجموعة تسليمها لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مواجهات مباشرة انتهت بمقتلها. - اتهمت القوة المشتركة الحليفة للجيش قوات الدعم السريع بإعدام أكثر من ألفي مدني منذ الأحد، معظمهم من النساء والأطفال، وسط تحذيرات أممية من تزايد الانتهاكات ذات الدوافع الإثنية. - انسحب الجيش السوداني من الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة السودانية المتفاقمة منذ إبريل 2023.

قتلت المراسلة الحربية آسيا الخليفة أمس الاثنين في مدينة الفاشر، وهي منتسبة للفرقة السادسة مشاة ضمن القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، إثر مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مبنى مفوضية العون الإنساني القريب من المطار المحاصر. ووفقاً لمواقع إخبارية محلية، كانت آسيا الخليفة تتحصّن رفقة مجموعة من الجنود وسط تصاعد الاشتباكات، ولجأت المجموعة إلى المبنى في محاولة لاتقاء نيران المعارك، فيما كانت الاتصالات مستمرة مع قيادة الفرقة العسكرية المتمركزة في جامعة الفاشر.

وبحسب المصادر نفسها، رفضت المجموعة الاستجابة لمطالب قوات الدعم السريع التي طالبت بتسليم الخليفة، وأكدت أنها ستدافع عنها حتى النهاية، ما أدى إلى مواجهة مباشرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وانتهت بسقوط جميع أفراد المجموعة، بمن فيهم آسيا الخليفة.

ويأتي مقتل آسيا الخليفة في سياق واسع من الانتهاكات في الفاشر، إذ اتهمت القوة المشتركة الحليفة للجيش قوات الدعم السريع بـ"إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل" منذ الأحد، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وفق بيانات رسمية وتقارير لمراقبين مستقلين، مدعومة بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الصناعية. وحذرت الأمم المتحدة من تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإثنية.

وأعلنت كيانات طبية وعسكرية في السودان عن مقتل آلاف المواطنين وفقدان آخرين على يد مليشيات الدعم السريع، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس الاثنين، إلى جانب فقدان الاتصال بعدد من الأطباء والمتطوعين، واختطاف آخرين، وطلب فدية مالية من ذويهم بملايين الجنيهات السودانية، كما أعلنت بعض المنظمات عن انقطاع الاتصال بموظفيها بصورة كاملة بعد دخول "الدعم السريع"، في وقت بدأ وسطاء دوليون تحركات لاحتواء الأوضاع، ومنع تفاقم الأزمة السودانية الناتجة من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع منذ 15 إبريل/ نيسان 2023.

وأقرّ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، بانسحاب الجيش من مدينة الفاشر في إقليم دارفور، غداة إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها بعد معارك استمرت منذ إبريل/ نيسان 2023. وقال البرهان في خطاب بث عبر التلفزيون الوطني: "وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر لمكان آمن"، مؤكداً أن قواته "ستقتص لما حدث لأهل الفاشر".