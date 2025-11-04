"مقام فصيح"... كلاسيكية عربية خارج الصدمة

- تجربة موسيقية فريدة: في مسرح "الصندوق الأسود" بالدوحة، نظمت "مجموعة الدوحة للمقام الفصيح" حفلاً موسيقياً خالصاً بعيداً عن التكنولوجيا، حيث طُلب من الحضور تسليم هواتفهم للانغماس في تجربة سمعية وروحية عميقة تمتد لثمانية قرون. - مشروع فني جذري: قاد مصطفى سعيد وفرقته تجربة تهدف إلى استعادة الفصاحة الموسيقية العربية من خلال العودة إلى الجذور التاريخية، مع التركيز على مقام البياتي كنقطة تلاقٍ بين النظريات الموسيقية القديمة والحديثة. - إعادة تعريف الفصاحة الموسيقية: يطرح مصطفى سعيد مفهوم الفصاحة الموسيقية كامتداد لبلاغة الصوت العربي، داعياً لدراسة التجارب الموسيقية العالمية وإعادة وضع المقام العربي في سياق عالمي بعيداً عن الهيمنة الأوروبية.

حين وصلنا، مساء السبت، إلى مسرح "الصندوق الأسود" في المدينة التعليمية غرب العاصمة القطرية الدوحة، طلبوا منّا تسليم الجوّالات إلى قسم الأمانات، حتّى يتسنّى لنا حضور حفل "مجموعة الدوحة للمقام الفصيح".

مثل هذا الإجراء يُحال عادة إلى تدابير مؤسسة أمنية أو قنصلية، لكنك هنا تدخل أعزل من جوّالك/ سلاحك الفردي منذ ربع قرن، لتستمع إلى الموسيقى.

أي سُلطة لهذه الموسيقى التي ستجعلك يتيم التقانة لمدة ساعة، تتمرن على أن تكون منتمياً إلى شعار "من القلب إلى القلب"، المرفوع في المسرح ومخلصاً بحسب طاقتك للاستماع إلى "رحلة مقام في ثمانية قرون"، من دون إضاءات ولا ميكروفونات، ولا مؤثرات.

في القاعة عاد الصمت إلى مكانه الطبيعي، وصار السمع تجربة كاملة لا وسيلة، لا مؤثرات، فقط موجة صوت حي تنتقل بين المؤدي والمستمع.

مع مقام البياتي، بحثاً عن النغمة التي تقيس المسافة بين الوعي والإحساس، دون أن تشهر الجوّال، وتثبت لكل مواقع التواصل أنك حيٌ تُرزق ومباشر.

لطالما كان منا مَن يعاين ثورات في الشارع ترفع الجوّالات وتصوّر الشعب وهو يريد، ويتساءل: "إذا كانت كل هذه الجوالات تسد الفضاء، فأين هو الشعب الذي يريد؟".

ولعل ساعة اليُتم التقني تلك، تسهم ولو بنزر قليل في تشييد عمارة روحية تستعيد وعينا السمعي من تحت الركام.

تجربة أولى

بين الموسيقي والمغني والباحث مصطفى سعيد ورفاق المجموعة، وجمهور المسرح، تجربة أولى افتتاحية لمشروع فني جذري ومنفتح في الآن، ضمن فعالية الغرة للآداب والفنون، لجهة وضع السمع العربي خارج المنظومة التقنية التي اختزلته في تسجيلات وأجهزة.

افتتاح المعنى كان بالموسيقى المجردة، واختتم بحوارية نظّر فيها مصطفى سعيد لهذا المشروع، وكان كما عرف دائماً "متطرفاً" فيما يصل إليه من خلاصات معرفية، تعتبر التسويات وخير الأمور أوسطها غير مناسبة البتة لعالم الإبداع.

من البياتي بوصفه الحامل المقامي الرئيسي للسلسلة، والنقطة التي تلتقي عندها النظريات القديمة والحديثة في الموسيقى العربية، بشّر أهل المقام الفصيح بهذه الرحلة النغمية، بعد عشرة شهور من العمل.

مقام هو في زماننا معروف باسم "البياتي"، وعند الترك "عشّاق" وعند الفرس "شور" وفي الطبوع الأندلسية له مسارات عديدة أبرزها "رمل الماية"، وغيره مما يصعب حصره حول العالم الإسلامي.

تطور ذاتي

وعليه، فإنّ الرحلة بحسب أوّل نص نغمي مدوّن بالنظام الأبجدي لا التباس في قراءته، وتنفيذه، تبدأ من القرن السابع الهجري (الحادي عشر ميلادي)، إذ تتقفّى تطوّر الفكرة واللحن، مؤمنةً بأن التطور الذاتي ممكن، و"أن من لا ماضي له، لا حاضر له ولا مستقبل".

قاد مصطفى سعيد التجربة بعوده وغنائه، شاركه أحمد الكوري على العود الكبير (القرار)، وتوفيق ميرخان على القانون، وهاني الخطيب على الكمنجة، وإبراهيم كدر على الناي والكولة، وعلي حوت على الإيقاع (دف ورق).

وكان المشهد أقرب إلى جملة تتنفس على مراحل. العود الكبير يهب النسيج عمقاً ترددياً أشبه بالكونترباص، فيما يقدم العود الصغير الصياغة والتعبير.

أما ميرخان بالقانون فكان ميزان النغمة، والكمنجة لدى الخطيب الخط الزمني الواصل بين النقر والنفَس، بينما الناي عند كدر هواء الجملة وروحها، وتولى علي حوت الإيقاعات بالدف الكبير والرق الصغير ذي الصنوج، فكان في كل مرة أداة تعبير عن نفَس جماعي، ولم يكن إيقاعاً متنمراً كما يتكرر في مسمعنا.

في عزف منفرد، نزل مصطفى سعيد بالعود إلى منطقة من الخفوت النادر، حتى أصبح الصوت همساً مسموعاً. لم يستعرض تقنياً، بل كان يختبر المدى الذي يمكن أن يحتمله الإصغاء، حين بالكاد يُسمع الصوت، يصير الإصغاء ذاته آلة موسيقية.

غنى كلّ الأغنيات، والموشحات والقصائد الموقعة والموال، ما عدا واحدة أداها أحمد الكوري، وردّد العازفون من ورائهما، أو تبادلوا التنويع الصوتي معهما.

فصاحة الموسيقى

إذا ما أجمع الحضور على شيء يخصّ مجموعة المقام ومشروعها الفني، فهو هذا الوصف "الفصيح"، الذي نعرفه في اللغة، ونميّزه على أساس لغوي، فنقول هذا فصيح وهذا عاميّ، فما بال الموسيقى؟ هذا سؤال حمله الروائي المصري وليد علاء الدين نيابة عن الجميع إلى مصطفى سعيد. قال: "إننا نستطيع فهم نصّ كُتب قبل ألفي عام، وهذا لا ينطبق على لغات أخرى، إذا ما عُدنا فقط ثلاثة قرون بما فيها الإنكليزية. نحن نُحسد على هذا ونحن نضيّعه".

الناظم الوجودي في كل هذا التاريخ النغمي بالنسبة إليه هو تلاوة القرآن. وبصوت واضح هي "المصدر الأعمق للنظام النغمي العربي، بل ولغيره من النظم المقامية التي تشكلت حوله عند الترك، والفرس، والأمازيغ.. إلخ.

فالتلاوة بما تتضمنه من مدود ووقف وإمالات، وأنواع مختلفة من التنغيم الصوتي، هي التي كونت في رأيه البنية الإيقاعية للغة العربية. بذا فإنّ "ما يغنى إذا كان ملائماً لمن يقرأ القرآن فهو فصيح، وإذا لم يكن كذلك فهو عامّي. نقطة.. تم الخبر"، على حد تعبيره.

ومن هذا النظام الصوتي تولدت التفاعيل التي صاغها الخليل بن أحمد الفراهيدي بعد قرنين، إذ كانت العربية قد احتفظت بإيقاعها السمعي عبر التلاوة، قبل أن تتحول إلى علم العَروض.

وبهذا المعنى، يصبح المقام عند سعيد امتداداً طبيعياً لبلاغة الصوت العربي كما تجلت في التلاوة، لا فناً وافداً ولا نظاماً تقنياً منفصلاً عن اللغة.

استحضر في الأثناء إجابة طه حسين حين سئل عن القرآن، أهو شعر أم نثر؟ فقال: "هو قرآن"، لأنه يجمع كل مفاعيل اللغة وأوزانها دون أن يُختزل في نظم أو نثر.

الدورة الإيقاعية

من هذا المبدأ انبثقت ما يسميها سعيد الدورة الإيقاعية في المقام العربي، وهي ليست ميزاناً حسابياً، هي تنفس لغوي داخلي. يقول "لا تعتمد على العد العددي، بل على تردد تفعيلة المقام والإيقاع في نفسك، تصل إلى المدى الزمني المقصود للسكتة أو النفَس".

وليست الفصاحة تعالياً طبقياً ولا ذوقاً نخبوياً. هي اتساق النغم مع منطق اللغة القرآنية في المد والوقف والنفَس، وهي كذلك قانون صوتي لا حكم أخلاقي، ولذلك يقول أيضاً "الفصاحة لا علاقة لها بالهبوط والرفعة. يمكن أن يكون الغناء فصيحاً وهابطاً، المسألة قياس لا تقديس".

وبما هي مقياس للتماسك البنيوي فحين يفقد الصوت هذا التوازن، يدخل فيما عرفناه بعصور الاضمحلال، كما مضى يشرح، ومن علاماتها الموسيقية التطويل والمطّ في النغم، بلا ضرورة وتحويل الإيقاع إلى تكلّف بلاغي على طريقة بيت الشعر: طرقت الباب حتّى كلّ متني/ فلما كلّ متني كلمتني.

صدمة حضارية

نعم، يمكن فوراً استشعار تهديد الرواية التاريخية من علامة صغيرة، بيد أن الفنان لديه ما يمكن الإصغاء إليه. مصطفى سعيد مؤمن في الصميم بأن الصدمة الحضارية التي تعرض لها فنانو العرب قبل مئة عام أنتجت سلالة فنية حتمية، بدءاً من الانبهار بالنوتة، وصفّ عازفين قد يصل إلى مئة خلف مغنيّة، وصولاً إلى التكنو ومغني المهرجانات.

هذا سياق يعني التدهور. وهو في هذا "المقام" ليس شخصاً نزقاً، بل ينحاز معرفياً ويجادل، ويعلن أنه غير مستعد لقبول التسوية في أمر واحد مفاده أن التطور أن يتحرك في منطقه الداخلي، وعليه بالتالي أن يكون استمراراً للبنية الأصلية لا اقتباساً من خارجها.

"لماذا لا ندرس الكلاسيكية الصينية؟ لماذا لا ندرس الجاجاكو الياباني؟ لماذا لا ندرس الرديف الفارسي؟ لماذا ندرس الأوروبي والعربي المفبرك؟". هذه جملة من الأسئلة يعبر فيها عن موقف من هيمنة النموذج الأوروبي الذي فرض على تدريس الموسيقى في العالم العربي، بحيث صارت "الكلاسيكية" مرادفة للغرب وحده.

يريد سعيد أن يوسع مفهوم الكلاسيكية ليشمل تجارب الحضارات التي أنتجت أنساقاً صوتية متكاملة مثل الصين، واليابان، وفارس، وأن يعيد وضع المقام العربي في هذا الأفق العالمي. ورداً على سؤال الآباء والأجداد الموسيقيين الذين يحاججهم قال: "ربما لو كنت معهم في ذاك الزمن لفعلت مثلهم وأكثر، لأن ما جرى من تلفيق أوروبي-عربي كان نتيجة الوقوع تحت صدمة حضارية".

يحاول فهم السياق التاريخي الذي دفعهم إلى الاقتباس من الغرب، في بدايات القرن العشرين، حين دخلت الأوركسترا الغربية والمعاهد النظامية إلى القاهرة، وبدا النموذج الأوروبي صورة التمدن العربي. لكن هذا الاقتباس، كما يراه، كان ردّة فعل تحت ضغط الهزيمة الحضارية، لا نابعاً من منطق المقام العربي ذاته.

وهو اليوم يدعو إلى تجاوز تلك الصدمة لا إلى إنكارها "الآن، بعد قرن، وبعد أن انكشف كل خطاب حقوق الإنسان وخلافه، علينا أن نمتصّ الهزيمة". أي أن نتقبلها نقداً لا في الوجدان.