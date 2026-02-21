مقاطعة ورفع الوسطى في مهرجان برلين بعد سؤال لتشانينغ تاتوم عن غزة

- شهد مهرجان برلين السينمائي الدولي جدلاً سياسياً حاداً بعد سؤال صحافية للممثل تشانينغ تاتوم حول رسالة مفتوحة تنتقد صمت المهرجان تجاه الإبادة الإسرائيلية في غزة، مما أثار اعتراضات حادة من بعض الصحافيين. - أثارت تصريحات رئيس لجنة التحكيم، فيم فندرز، حول ضرورة بقاء السينما خارج السياسة عاصفة إعلامية، بينما ألغت الكاتبة أرونداتي روي زيارتها للمهرجان احتجاجاً على ما وصفته بإسكات النقاش حول الجرائم الإنسانية. - رفضت المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة لفيلمها، مؤكدة أن الحديث عن السلام دون مساءلة يمثل تبييضاً للجرائم، مما يعكس استمرار الجدل حول دور الفن في القضايا السياسية.

لم يتوقف الجدل السياسي في الدورة الـ76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي منذ ما قبل افتتاحه، إذ تجدد أمس الجمعة خلال مؤتمر صحافي، بعد سؤال وجّهته صحافية إلى الممثل الأميركي تشانينغ تاتوم، بشأن رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من مائة سينمائي ينتقدون فيها "صمت" المهرجان حيال الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً لما كتبه الصحافي تيو يونغ على منصة إكس، فإن المراسلة كيرا مولر طرحت سؤالاً على تاتوم بشأن الرسالة، ما أثار اعتراض أحد الصحافيين الحاضرين الذي قاطعها بصوت مرتفع، مهاجماً السؤال، ومطالباً بالحديث عن "حماس"، قائلاً: "ما حدث في غزة لم يهبط من السماء". وأشار يونغ إلى أن الممثل بدا مرتبكاً، فيما لم تتدخل مديرة الجلسة لاحتواء التوتر، بل انتقلت سريعاً إلى سؤال آخر. وأضاف أن الصحافي نفسه رفع له إصبعه الوسطى بعد مهاجمة زميلته، معتبراً ما حدث "سلوكاً غير مقبول" لم يُتخذ حياله أي إجراء داخل المؤتمر.

Silencing at #Berlinale after reporter Kira Müller asks actor Channing Tatum today about the open letter by 100+ Hollywood artists criticizing the festival for "silence" on Gaza...



A German film critic hated the question. Tatum got confused. The moderator moved one. pic.twitter.com/HAjzTBdcWI — Tilo Jung (@TiloJung) February 20, 2026

تأتي هذه الحادثة في سياق سجال سياسي متواصل لم يغب عن الدورة الحالية لمهرجان برلين السينمائي منذ مؤتمر الافتتاح، حين سأل يونغ نفسه لجنة التحكيم عن موقفها من الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة. وأجاب حينها رئيس لجنة التحكيم، المخرج الألماني فيم فندرز، بأن السينما يجب أن تبقى "خارج السياسة"، معتبراً أن دخول صناع الأفلام في السياسة يحوّلهم إلى سياسيين لا فنانين. تصريحات فيندرز أثارت عاصفة إعلامية، بحسب وصف إدارة مهرجان برلين السينمائي التي أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن بعض التصريحات اقتُطعت من سياقها، وأكدت أن "برليناله" يسعى إلى إتاحة مساحة لوجهات نظر متعددة.

لكن الكاتبة الهندية الحائزة جائزة بوكر أرونداتي روي ألغت زيارتها إلى المهرجان، ورأت أن القول إن الفن يجب ألا يكون سياسياً يمثل "إسكاتاً للنقاش حول جريمة ضد الإنسانية". وأُطلقت رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من مائة مشارك حالي وسابق في مهرجان برلين بينهم تيلدا سوينتون وخافيير بارديم، انتقدوا فيها صمت المؤسسة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كما أبقت المخرجة التونسية كوثر بن هنية الجدل في صدارة المشهد، بعدما رفضت حمل جائزة مُنحت لفيلمها "صوت هند رجب" خلال فعالية موازية، مؤكدة أن ما حدث للطفلة الفلسطينية "جزء من إبادة جماعية"، وأن الحديث عن السلام من دون مساءلة "تبييض للصورة".

وفي هذا السياق المشحون، تبدو الحادثة الأخيرة امتداداً لسجال أوسع حول حدود السياسة داخل الفضاء السينمائي، وحول ما إذا كان ممكناً فعلاً فصل الفن عن القضايا التي تهز العالم، وفي مقدمتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.