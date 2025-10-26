مغني فرقة "راديوهيد" يستبعد تقديم عروض في إسرائيل

- توم يورك، مغني فرقة "راديوهيد"، أعلن أنه لن يحيي حفلات في إسرائيل حالياً، مفضلاً الابتعاد عن نظام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معبراً عن ندمه على عرضهم السابق في تل أبيب عام 2017. - الفرقة البريطانية ستبدأ جولتها الأولى منذ سبع سنوات في نوفمبر، مع 20 عرضاً في خمس مدن أوروبية، وسط انتقادات سابقة بسبب عروضهم في إسرائيل. - عازف الغيتار جوني غرينوود، المتزوج من فنانة إسرائيلية، يواجه انتقادات لتعاونه مع موسيقيين إسرائيليين، لكنه يؤكد عدم خجله من العمل مع موسيقيين عرب ويهود.

قال توم يورك، مغني فرقة "راديوهيد" البريطانية، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، إنه لن يحيي حفلات في إسرائيل في الوقت الراهن، موضحاً أنه يريد البقاء بعيداً عن نظام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان أعضاء الفرقة هدفاً متكرراً لناشطين مؤيدين للفلسطينيين، خصوصاً منذ أن قدّموا عرضاً في تل أبيب عام 2017 رغم الدعوات إلى المقاطعة.

وقال يورك لمجلة "صنداي تايمز" رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيقدم عرضاً في الوقت الحالي في إسرائيل: "بالتأكيد لا. لا أرغب في أن أكون على مسافة قريبة أو بعيدة من نظام نتنياهو". وأُجريت المقابلة مع أعضاء الفرقة البريطانية قبل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار هذا الشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

مغني "راديوهيد" نادم

ستبدأ الفرقة البريطانية جولتها الأولى منذ سبع سنوات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني. وستقدم 20 عرضاً في خمس مدن أوروبية. وكانت جولة فرقة "راديوهيد" العالمية التي أطلق عليها "إي مون شيبد بول" بين 2016 و2018 قد أثارت ردات فعل غاضبة عندما قدمت عرضاً في تل أبيب رغم دعوات المقاطعة. ولمح يورك في المقابلة إلى أنه يشعر ببعض الندم إزاء ذلك القرار، وقال إنه شعر بـ"الرعب" عندما جاء إسرائيلي "واضح أنه مقرب من مسؤول كبير" إلى الفندق الذي كان أعضاء الفرقة ينزلون فيه ليشكرهم على العرض.

والعام الماضي، قاطع أحد الحاضرين المؤيدين للفلسطينيين المغني يورك أثناء حفلة له في ملبورن في أستراليا وصاح قائلاً: "كم طفلاً يجب أن يموت قبل أن تدينوا الإبادة الجماعية في غزة؟". وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر المغني بياناً قال فيه إن الحادث تركه "في حالة صدمة من أن صمتي اعتُبر بطريقة ما تواطؤاً".

من جهة أخرى، فإن عازف الغيتار في الفرقة جوني غرينوود متزوج من فنانة إسرائيلية، وقد واجه انتقادات متكررة من دعاة المقاطعة بسبب تعاونه مع موسيقي الروك إسرائيلي المولد دودو تاسا. وقال غرينوود في المقابلة مع "صنداي تايمز" إنه أمضى الكثير من الوقت في إسرائيل مع عائلته وإنه "لا يخجل من العمل مع موسيقيين عرب ويهود".

(فرانس برس، العربي الجديد)