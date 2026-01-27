مغني الراب الأميركي كانييه وست يعتذر عن تصريحات معادية للسامية

نشر مغنّي الراب ومنتج التسجيلات الأميركيّ كانييه وست المعروف باسم يي "Ye"، إعلاناً احتلّ صفحةً كاملة في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يوم الاثنين، قدّم فيه اعتذاراً عن تصريحاتٍ وأفعالٍ معاديةٍ للسامية أثارت انتقاداتٍ حادّة لسنوات.

وفي نصّ الإعلان، أقرّ كانييه وست بأنه "فقد الاتصال بالواقع"، وعزا سلوكه إلى إصابةٍ دماغيةٍ لم تُشخّص، واضطراب ثنائي القطب لم يُعالج. وأضاف: "أنا نادم وأشعر بالخزي الشديد بسبب أفعالي وأنا في تلك الحالة، وأنا ملتزم بتحمّل المساءلة وبالعلاج والتغيير الهادف. لكن هذا لا يبرّر ما فعلته. أنا لست نازياً أو معادياً للسامية. أنا أحب اليهود". كما عبّر عن ندمه على إبداء إعجابٍ سابق بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر واستخدامه صور الصليب المعقوف.

في المقابل، أصدرت رابطة مكافحة التشهير بياناً رأت فيه أنّ الاعتذار جاء متأخّراً. وأوضح متحدث باسم الرابطة، في تصريح نقلته وكالة رويترز، أنّ الاعتذار لا يمحو تلقائياً "تاريخاً طويلاً" من السلوك المعادي للسامية، مضيفاً أن الاختبار الحقيقي هو التوقف عن هذا السلوك مستقبلاً.

وبحسب النص، تحدّث كانييه وست عن معاناته من اضطراب المزاج لسنوات، وشرح أنّ اضطراب ثنائي القطب يرتبط أحياناً بآلية دفاع قوامها الإنكار، بحيث لا يظنّ الشخص في نوبة الهوس أنه مريض، بل يرى أن الآخرين يبالغون، بينما يفقد السيطرة على نفسه عملياً. وذكر أنه تعرّض قبل 25 عاماً لحادث سيارة تسبب، وفق روايته، بتلفٍ كبير في الدماغ لم يُشخّص بشكل صحيح إلا في عام 2023، وأن هذا الإهمال الطبي قاده لاحقاً إلى تشخيص اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.

كما أشار إلى أنه مرّ في أوائل عام 2025 بنوبة هوس استمرت أربعة أشهر، شملت سلوكاً مضطرباً وذهانياً وارتيابياً ومتهوراً، معتبراً أنها "دمّرت حياته". وفي ختام الرسالة، تطرّق إلى وصوله إلى "الحضيض" قبل أشهر، ومراودته أفكاراً بأنه لا يريد الاستمرار في الحياة.

Kanye West apologizes for antisemitism in new letter published through The Wall Street Journal:



“I am not a Nazi or an antisemite. I love Jewish people” pic.twitter.com/gZ1E7YyJPa — Pop Base (@PopBase) January 26, 2026

وأضافت تقارير متابعة أن الاعتذار جاء بينما يترقّب الجمهور إصدار ألبومه المقبل (Bully)، الذي تُظهر صفحة "سبوتيفاي" أنه محدد للإطلاق في 30 يناير/ كانون الثاني 2026.

(رويترز)